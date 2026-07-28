MEF será “implacable” con los recursos: Lo que se viene para la gratificación CAS y pensión de S/3.500 para maestros

La gestión de Elmer Cuba empieza ya con fuertes anuncios. ¿Qué dijo Cuba hace un mes cuando imagino un escenario en que fuera ministro de Economía? - Crédito Infobae Perú/Paula Elizalde

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El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha dado sus primeras declaraciones a la prensa de cara al inicio de su gestión, tras ser elegido y presentado por Keiko Fujimori para el cargo.

Así, Elmer Cuba —conocido economista peruano, exmiembro del directorio del Banco Central de Reserva, socio de Macroconsult— asumirá este cargo con un foco a no solamente buscar que la bonanza económica del Perú se vea traducida en mejores salarios y más trabajo, sino también en ser “implacable” con el gasto público.

Esto ya ha encendido las alarmas de parte del sector de empleados públicos, sobre todo de aquellos trabajadores CAS que aún esperan su gratificación de julio y que el monto pueda subir más rápidamente hacia el 100% antes del 2030. Pero Cuba, en una entrevista a El Montonero hace un mes, planteo que el mayor foco que tendría (en ese tiempo contestó en un caso hipotético de que fuera ministro) sería en cambiar la norma de la ‘Ley de pensión digna’, que sube este monto a S/3.500,70.

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Trabajadores CAS están alertas sobre los próximos movimientos del Gobierno sobre su gratificación. - Crédito Difusión

Un MEF “implacable”

“Seremos implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto, pagamos IGV, impuesto a la renta, pagamos impuesto selectivo al para diversos productos y no es no es justo que alguien lo pueda dilapidar”, fue el mensaje que quedó del nuevo ministro de Economía, Elmer Cuba.

Como se sabe, y es un tema que ha seguido Infobae Perú los últimos meses, recién se está pagando la gratificación a los trabajadores CAS (al 10% del monto de un sueldo entero, con un piso de S/300), por la Ley 32563, que fue aprobada por el Congreso y no cuestionada por el Poder Ejecutivo.

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Esto se dio en un periodo en que el Congreso estuvo validado por el Tribunal Constitucional, que interpretó que el Congreso sí podía tener iniciativa de gasto, solo para retroceder en esta interpretación a pocas semanas de que Keiko Fujimori entre al cargo de presidenta.

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

Así, esta medida está dentro de esas que podrían revisarse, tal como es el pedido de algunos sectores y el mismo Consejo Fiscal: exactamente, que el nuevo gobierno busque que el TC las declare inconstitucionales.

Pero el mismo Cuba puso foco en una Ley exacta que sería las más esencial para cambiar. En entrevista con El Montonero, realizada hace un mes, fue consultado por sus medidas en el caso, entonces, hipotético en que fuera ministro de Economía:

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“Cambiar una sola norma populista que se ha dado, que es la más grande de todas, que es la madre de las batallas, que es la ‘pensión viva’ para los maestros. es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensionario del sector público y lo vuelve injusto para todos los demás servidores. Entonces, no te digo que hay que cambiar a todas las normas populistas que dado el Congreso, basta que cambies una con el TC o con una nueva ley del Congreso para que esto para quitarle ese veneno fiscal los próximos cinco años”, reveló Cuba.

La "pensión digna" para los maestros cesantes y jubilados sigue pendiente y sin reglamento. - Crédito SUTEP

El actual ministro habría estado haciendo referencia a la pensión digna para los maestros, la Ley 32581, que aumenta las pensiones de maestros jubilados y cesantes hasta al menos S/3.500,70, que es el monto vigente de la primera escala Remuneración Íntegra Mensual (RIM).

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Preocupación entre los CAS

La Federación Nacional de Trabajadores CAS del sector Educación ha sido de las primeras en pronunciarse públicamente. “El ataque contra los derechos de la clase trabajadora ya comenzó. El discurso del propuesto Ministro de Economía, Elmer Cuba, no sería un hecho aislado: sería el cumplimiento de la propuesta de campaña de la presidenta electa de ‘revisar la Ley CAS’. ¿Acaso pretendería devolver el favor a los grupos empresariales?“, señala el análisis del sindicato.

Aún no hay nada dicho, sin embargo. Pero sí hay un interés por usar al TC para declarar la inconstitucionalidad de la ‘Ley de pensión digna’. ¿Lo mismo podría plantearse con la gratificación CAS? Otra declaración de Elmer Cuba complejiza el tema.

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O el Congreso o el TC serían el campo de batalla. para combatir medidas que afectan a la sostenibilidad fiscal. - Crédito Reuters/Gerardo Marin.

No se trataría de un “ajuste fiscal como el que hemos tenido en los setenta, ochenta, o que hemos vimos ahora en Argentina o en Bolivia. Perú no requiere un ajuste fiscal, tiene las cuentas fiscales más solventes de todo el mundo emergente”, según apuntó para El Montonero.

Es decir, no considera que Perú está con un “problema fiscal”. Pero sí considera que se debe enfrentar “el tema de elevación tributaria, que en Perú es enorme” para poder tener más recursos públicos. ¿Y en qué los gastaría? No solamente servirían para bajar el déficit fiscal, sino para “realmente gastar en infraestructura que no tenemos. Y también en mejorar los salarios de los servidores públicos, que son bajos también”.

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