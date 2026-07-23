Perú

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados ni CTS, cumplirá promesa sobre BTS y exigirá cuentas a gobiernos previos

La lideresa del fujimorismo y presidenta electa dio un LIVE a través de sus cuentas oficiales en redes sociales donde dio a conocer las actividades que está realizando y donde confirmó futuras acciones que tomará a partir del 28 de julio

Guardar
Google icon

Keiko Fujimori en un LIVE desde sus redes sociales donde habló sobre la coyuntura política y donde confirmó las acciones que tomará desde el primer día que asuma la Presidencia de la República

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que su gobierno no eliminará feriados ni la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además de anunciar que cumplirá su promesa sobre el grupo musical BTS y que presentará reclamos a las gestiones anteriores por el estado crítico en que, según dijo, recibe el país. Fujimori detalló que el primer Consejo de Ministros se llevará a cabo el 29 de julio, un día después de su asunción, con la seguridad ciudadana y la gestión frente al fenómeno de El Niño como prioridades inmediatas.

Keiko Fujimori: LIVE donde confirma acciones de su gobierno

En una conferencia, la futura mandataria afirmó que el equipo de transferencia ya analiza información relevante sobre el estado de la administración pública. Subrayó que los primeros informes revelan datos preocupantes sobre la situación nacional y advirtió que, durante los primeros meses de gestión, su administración expondrá públicamente los principales problemas detectados. “Estamos encontrando datos no muy buenos sobre hospitales paralizados, servicios afectados y áreas críticas”, puntualizó Fujimori.

PUBLICIDAD

La dirigente remarcó que la revisión del inventario estatal incluye maquinaria y recursos para enfrentar emergencias climáticas, especialmente ante la inminencia de lluvias intensas y sequías por El Niño. Enfatizó que la respuesta priorizará los puntos de mayor riesgo, debido a que no será posible intervenir los 1.900 focos identificados.

Mujer de cabello oscuro y blusa clara hablando frente a varias personas. A la izquierda, un hombre con gafas. A la derecha, una mujer con chaleco rojo
La presidenta electa Keiko Fujimori se dirige a los medios en Lima para detallar su primer viaje oficial a Chupaca y coordinaciones de su futura administración. (Canal N)

El primer gabinete y la urgencia por la seguridad

Keiko Fujimori señaló que el primer Consejo de Ministros, convocado para el 29 de julio, tendrá como eje la seguridad ciudadana, una demanda reiterada por la población. “Las decisiones principales se adoptarán desde el primer gabinete”, sostuvo. Junto a la seguridad, la gestión de El Niño ocupará un lugar central en la agenda inicial. La futura presidenta advirtió que el Estado no ha realizado los preparativos necesarios y que, por este motivo, la actuación oficial será tardía en varios frentes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el plan presentado, la estrategia nacional ante El Niño se dividirá en dos fases: prevención antes de la temporada de lluvias y respuesta a emergencias durante los eventos climáticos. Fujimori explicó que convocará al sector privado, organismos internacionales y gobiernos amigos para fortalecer las capacidades de prevención y atención. Además, subrayó la importancia de la articulación entre el gobierno central, las regiones y los municipios para ejecutar acciones rápidas y coordinadas.

En el ámbito económico, la presidenta electa confirmó que Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva (BCR) durante cinco años más, una decisión que, según explicó, transmite estabilidad al país. Relacionó esta continuidad con la necesidad de evitar escenarios como la hiperinflación de las décadas pasadas, cuyos efectos afectaron, en su mayoría, a las familias de menores recursos.

Keiko Fujimori sonríe en primer plano. Detrás, el Palacio de Gobierno de Perú con banderas. Arriba, un cartel: Keiko Fujimori: Presidenta electa del Perú.
Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, sonríe frente al Palacio de Gobierno en Lima, con banderas peruanas que ondean en el edificio presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transición política, relaciones exteriores y transparencia

La transición presidencial incluye una agenda internacional activa. Fujimori mantuvo reuniones con el canciller Carlos Pareja para revisar los protocolos de las ceremonias oficiales del 28 de julio. Se espera la llegada de jefes de Estado y del rey de España, además de un programa de reuniones bilaterales. El 27 de julio, la presidenta electa recibirá a delegaciones extranjeras y, el día de su asunción, será invitada al Congreso para prestar juramento, tras lo cual participará en el tradicional desfile militar.

La oficina utilizada durante la transición, según precisó Fujimori, corresponde a un local alquilado por su partido para la campaña electoral y no genera gastos para el erario público. En ese espacio, su equipo recibe tanto a representantes diplomáticos como a ciudadanos que presentan propuestas y solicitudes.

La presidenta electa aclaró que, hasta la toma de posesión, no puede adoptar decisiones de gobierno. “Evito desplazamientos o intervenciones que puedan interferir con la administración saliente”, señaló, indicando que su prioridad es respetar el marco legal vigente y garantizar una transición ordenada.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), reacciona junto a su primer vicepresidente Luis Galarreta (d) y su segundo vicepresidente Miguel Torres (i), este miércoles en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), reacciona junto a su primer vicepresidente Luis Galarreta (d) y su segundo vicepresidente Miguel Torres (i), este miércoles en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Políticas laborales y sociales: continuidad y revisión

En el terreno económico y social, Keiko Fujimori desmintió rumores sobre la eventual eliminación de feriados o de la CTS. “No vamos a quitar derechos laborales”, aseguró, añadiendo que los días festivos se mantendrán para estimular el turismo interno. Respecto al programa de asistencia social Pensión 65, la mandataria electa ratificó su intención de incrementar año tras año tanto el número de beneficiarios como el monto de la prestación.

Una urna de cristal transparente con fajos de billetes peruanos y una etiqueta 'CTS' en su interior, sobre una mesa de madera clara.
Una urna de cristal cerrada contiene fajos de billetes peruanos y un letrero 'CTS', simbolizando la protección legal de este beneficio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La futura jefa de Estado subrayó que las políticas que muestren resultados positivos continuarán, aunque enfatizó la necesidad de corregir “muchas cosas” en la administración pública. Indicó que existen gastos superfluos y deficiencias de gestión que deberán ser atendidos para reasignar recursos hacia sectores más vulnerables y establecer objetivos claros para ministerios y programas públicos.

Keiko Fujimori

Además, Fujimori informó que su equipo de transferencia está conformado por más de 50 personas bajo la coordinación de Marco Vinelli. Este grupo, junto a otro dedicado al diálogo político e institucional, recibe información de embajadas, cartas de mandatarios y propuestas ciudadanas, en paralelo a los trabajos de revisión del estado actual del gobierno.

Reclamos a gestiones anteriores y promesas en agenda

La presidenta electa anunció que su administración realizará reclamos formales a los gobiernos anteriores por el “estado catastrófico” en que, según sus palabras, encuentra el país. El objetivo de este señalamiento es transparentar las condiciones en que se inicia el nuevo mandato y establecer responsabilidades sobre la gestión de recursos y servicios públicos.

Respecto a la cultura pop, Fujimori aseguró que cumplirá su promesa vinculada al grupo BTS, aunque no se precisaron detalles sobre el alcance de ese compromiso. La declaración fue recibida con atención por parte de los seguidores del conjunto musical, que han mostrado interés en la política peruana debido a la mención del grupo durante la campaña.

Imagen B6RSCFDGANAEFCRQZQNPCZLF6M

En los próximos meses, Keiko Fujimori anticipó que su gestión hará públicos los resultados del proceso de transferencia y los temas prioritarios en materia de infraestructura, salud, educación y seguridad. El equipo de gobierno planea informar periódicamente sobre el avance de las medidas adoptadas y los desafíos que enfrente la administración, en una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularCTSFeriadosBTSPresidencia PerúPCMperu-politica

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 23 de julio de 2026

Conductores y empresas encuentran nuevas formas de ahorrar combustibles mientras usan la plataforma Facilito del Minem

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 23 de julio de 2026

Hoy clima en Piura: ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima este feriado 23 de julio?

La probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25 % con una nubosidad del 67 % durante el día, y del 25 %, con una nubosidad del 28 %, a lo largo de la noche

Hoy clima en Piura: ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima este feriado 23 de julio?

Feriados de agosto 2026 en Perú: ¿Qué se conmemora en estas fechas?

Ante la proximidad de los feriados, numerosos ciudadanos consultan cuántos días de descanso oficial habrá para planificar actividades junto a sus seres queridos

Feriados de agosto 2026 en Perú: ¿Qué se conmemora en estas fechas?

Clima en Lima hoy feriado 23 de julio: ¿Lloverá o hará calor? Esto pronostica el Senamhi

La capital registrará cambios en la cobertura nubosa y posibles precipitaciones este jueves feriado, en coincidencia con el Día de la Fuerza Aérea del Perú, según el reporte meteorológico

Clima en Lima hoy feriado 23 de julio: ¿Lloverá o hará calor? Esto pronostica el Senamhi

Nuevo sismo en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”

La mañana de este miércoles 22 de julio se volvió a registrar una réplica en la localidad afectada de Chupaca, de acuerdo a lo informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Nuevo sismo en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados ni CTS, cumplirá promesa sobre BTS y exigirá cuentas a gobiernos previos por el estado catastrófico en que se encuentra el país

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados ni CTS, cumplirá promesa sobre BTS y exigirá cuentas a gobiernos previos por el estado catastrófico en que se encuentra el país

Keiko Fujimori: últimas actividades y agenda de la presidenta electa previo su juramentación del 28 de julio

Congreso: Mesa Directiva aprobó compensación extraordinaria para policías y militares que resguardan el Parlamento

Magistrado del TC señala que no aún no hay “pronunciamiento público” sobre posible liberación de Ollanta Humala

Rospigliosi señala que pedido a Balcázar para entregar banda el 27 de julio surgió tras comunicación del propio presidente

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo entiende elogios de Rebeca Escribens a Janet Barboza: “Esa era yo antes”

Ethel Pozo entiende elogios de Rebeca Escribens a Janet Barboza: “Esa era yo antes”

María Pía Copello responde a quienes la tildan de ‘lavandera’ y advierte que ya inició acciones legales por las difamaciones: “Me dan de alma”

Magaly Medina reacciona al comentario de María Pía Copello sobre un supuesto programa para Ethel Pozo en ATV: “A mí nadie me consulta”

Magaly Medina expone los mensajes que recibe Jefferson Farfán y lo critica por bloquear sus comentarios: “No es capaz de afrontarlos”

Magaly Medina ironiza sobre Karla Tarazona por dedicarle canción a Christian Domínguez: “Como yo nadie te ha perdonado”

DEPORTES

Phillip Butters reveló que Álvaro Barco rechazó millonario aporte a Universitario para fichar al ‘9′ estrella: “Trajeron a Sekou Gassama”

Phillip Butters reveló que Álvaro Barco rechazó millonario aporte a Universitario para fichar al ‘9′ estrella: “Trajeron a Sekou Gassama”

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo

Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026