Estación Central de la Línea 2: Así serán los tres niveles subterráneos y su conexión con el Metropolitano

Obras en la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima en pleno avance. Foto: Composición Infobae Perú / Andina

Las autoridaes espera que la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se convierta en el nuevo corazón del transporte público de la ciudad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la obra registra un avance del 79 %, abarcando tanto las estructuras principales como los trabajos de arquitectura, instalaciones eléctricas, pisos y señalética. Cuando abra sus puertas, se convertirá en el principal punto de enlace entre el primer tren subterráneo del país y el Metropolitano.

Ubicada estratégicamente bajo la avenida Paseo Colón, la estación integrará ambos sistemas mediante una galería subterránea de aproximadamente 180 metros de longitud. Esta conexión facilitará los transbordos y reducirá los tiempos de viaje para miles de pasajeros.

PUBLICIDAD

La estructura contempla la construcción de losas, muros de albañilería, escaleras de acceso y todos los elementos necesarios para garantizar la conectividad entre los servicios. Las tuneladoras empleadas en el proyecto ya concluyeron la excavación bajo el área de la estación, permitiendo la instalación de los anillos de concreto por donde circularán los trenes.

Avances en la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. La imagen muestra el proceso de excavación y preparación de la infraestructura subterránea, donde ya se observan los cimientos y los trabajos de excavación en curso. Foto: Andina

Tres niveles subterráneos

La Estación Central contará con tres niveles subterráneos, cada uno con funciones específicas. El primer nivel operará como vestíbulo comercial y área de control de pasajes, con acceso directo al Metropolitano. El segundo nivel estará destinado a las plataformas de embarque y desembarque, mientras que el tercero alojará el túnel ferroviario de la Línea 2.

PUBLICIDAD

Una vez terminada, la estación consolidará la integración del sistema de transporte urbano de Lima y beneficiará diariamente a miles de usuarios.

Operación total arranca en 2028

El proyecto contempla la operación total del primer tren subterráneo en aproximadamente dos años. “Si no hay ninguna interferencia más, acaba en el 2028”, indicó el extitular del sector, Raúl Pérez Reyes, en el 2023.

Actualmente, cinco estaciones ya funcionan, permitiendo a los pasajeros evitar la congestión entre Santa Anita y Ate Vitarte. El viaje entre las estaciones habilitadas, como Mercado Santa Anita y Óvalo Santa Anita, tarda alrededor de 6 minutos en tren, frente a los 25 o 30 minutos que toma recorrer el mismo tramo en vehículo particular.

PUBLICIDAD

Línea 2 Metro de Lima: estaciones y distritos que recorrerá

El proyecto final contará en total con 27 estaciones y atravesará 10 distritos de la capital como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao.

A continuación el detalle:

Callao:

Estación Puerto del Callao

Estación Buenos Aires

Estación Juan Pablo II

Estación Insurgentes

Estación Carmen de la Legua

Estación Óscar R. Benavides.

Lima Cercado:

Estación San Marcos

Estación Elio

Estación La Alborada.

Breña:

Estación Tingo María

Estación Parque Murillo

Estación Centro Histórico

Estación Plaza Bolognesi

Estación Central.

La Victoria:

Estación Plaza Manco Cápac

Estación Cangallo

Estación 28 de Julio

Estación Nicolás Ayllón.

San Luis:

Estación Circunvalación

Estación San Juan de Dios

Estación Evitamiento.

Santa Anita:

Estación Óvalo Santa Anita

Estación Colectora Industrial

Estación Los Ingenieros

Estación Mercado Santa Anita.

Ate:

Estación Vista Alegre

Estación Prolongación Javier Prado

Estación Municipalidad de Ate.+0