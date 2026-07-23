Estación Central de la Línea 2: Así serán los tres niveles subterráneos y su conexión con el Metropolitano

Las autoridaes espera que la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se convierta en el nuevo corazón del transporte público de la ciudad.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la obra registra un avance del 79 %, abarcando tanto las estructuras principales como los trabajos de arquitectura, instalaciones eléctricas, pisos y señalética. Cuando abra sus puertas, se convertirá en el principal punto de enlace entre el primer tren subterráneo del país y el Metropolitano.
Ubicada estratégicamente bajo la avenida Paseo Colón, la estación integrará ambos sistemas mediante una galería subterránea de aproximadamente 180 metros de longitud. Esta conexión facilitará los transbordos y reducirá los tiempos de viaje para miles de pasajeros.
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La estructura contempla la construcción de losas, muros de albañilería, escaleras de acceso y todos los elementos necesarios para garantizar la conectividad entre los servicios. Las tuneladoras empleadas en el proyecto ya concluyeron la excavación bajo el área de la estación, permitiendo la instalación de los anillos de concreto por donde circularán los trenes.
Tres niveles subterráneos
La Estación Central contará con tres niveles subterráneos, cada uno con funciones específicas. El primer nivel operará como vestíbulo comercial y área de control de pasajes, con acceso directo al Metropolitano. El segundo nivel estará destinado a las plataformas de embarque y desembarque, mientras que el tercero alojará el túnel ferroviario de la Línea 2.
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Una vez terminada, la estación consolidará la integración del sistema de transporte urbano de Lima y beneficiará diariamente a miles de usuarios.
Operación total arranca en 2028
El proyecto contempla la operación total del primer tren subterráneo en aproximadamente dos años. “Si no hay ninguna interferencia más, acaba en el 2028”, indicó el extitular del sector, Raúl Pérez Reyes, en el 2023.
Actualmente, cinco estaciones ya funcionan, permitiendo a los pasajeros evitar la congestión entre Santa Anita y Ate Vitarte. El viaje entre las estaciones habilitadas, como Mercado Santa Anita y Óvalo Santa Anita, tarda alrededor de 6 minutos en tren, frente a los 25 o 30 minutos que toma recorrer el mismo tramo en vehículo particular.
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Línea 2 Metro de Lima: estaciones y distritos que recorrerá
El proyecto final contará en total con 27 estaciones y atravesará 10 distritos de la capital como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao.
A continuación el detalle:
Callao:
- Estación Puerto del Callao
- Estación Buenos Aires
- Estación Juan Pablo II
- Estación Insurgentes
- Estación Carmen de la Legua
- Estación Óscar R. Benavides.
Lima Cercado:
- Estación San Marcos
- Estación Elio
- Estación La Alborada.
Breña:
- Estación Tingo María
- Estación Parque Murillo
- Estación Centro Histórico
- Estación Plaza Bolognesi
- Estación Central.
La Victoria:
- Estación Plaza Manco Cápac
- Estación Cangallo
- Estación 28 de Julio
- Estación Nicolás Ayllón.
San Luis:
- Estación Circunvalación
- Estación San Juan de Dios
- Estación Evitamiento.
Santa Anita:
- Estación Óvalo Santa Anita
- Estación Colectora Industrial
- Estación Los Ingenieros
- Estación Mercado Santa Anita.
Ate:
- Estación Vista Alegre
- Estación Prolongación Javier Prado
- Estación Municipalidad de Ate.+0
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