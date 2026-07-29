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Alza del sueldo mínimo será de S/170: Keiko Fujimori supera monto de Castillo, Boluarte y PPK

Sueldo mínimo en Perú será de S/1.300 (US$ 381,90), lo que supone subir la RMV de S/1.130 en una proporción mayor a la que aplicó inclusive el gobierno de izquierda de Pedro Castillo

mano con dinero en billetera
Aún no hay fecha para el alza del sueldo mínimo a S/1.300 en Perú. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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En su primer mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori ha anunciado que subirá la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.300 (US$ 381,90). Así, el sueldo mínimo aumentará en S/170 (US$ 49,94).

Si bien en los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte se criticó la medida —inclusive Fujimori tildó de populista a su contrincante Roberto Sánchez por proponerlo— desde el sector empresarial, porque fomentaría la informalidad, ahora no hay mayor preocupación. Inclusive cuando el aumento propuesto supera a los de los anteriores presidentes. Para una muestra:

  • Keiko Fujimori: el aumento que ha anunciado es de S/170, y la RMV quedaría en S/1.300
  • Dina Boluarte: el aumento del sueldo mínimo aprobado por la presidenta entró en vigencia en 2025 y fue de S/105, y quedó en S/1.130
  • Pedro Castillo: el aumento de la RMV del anterior presidente electo fue de S/95, y quedó entonces a S/1.025
  • Pedro Pablo Kuczynski: el aumento que aprobó fue de S/80, y quedó se colocó en S/930.
Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

RMV aumentará en 15%

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/1.300. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", anunció Keiko Fujimori.

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Así, si bien aún está por verse los detalles y el alcance de los bonos para las Mypes, para afrontar este alza y que la formalidad no se estanque, o se de lugar a mayor informalidad —porque el aumento desincentivaría a más empresas—, el monto de aumento, en S/170, resultaría el mayor alza en los últimos 10 años.

Sin embargo, aún no se detalla si este se aplicará progresivamente, o de una sola, como parece sugerirse. Tampoco se sabe si se dará este 2026, si aplicaría desde 2027, o si es el monto al que espera llegar el gobierno de Fujimori para el final de su mandato.

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orge Zapata, pidió que el alza salarial se debata en el Consejo Nacional del Trabajo y advirtió que la micro y pequeña empresa es el sector más vulnerable ante cualquier incremento de la remuneración mínima vital. (Crédito: Latina)

Se trata del mayor aumento en cifra, de S/170, pero también del mayor en porcentaje. Si bien los aumentos anteriores, en los últimos 10 años, han estado alrededor del 10%, este se trata de un alza del 15% sobre el valor de S/1.130.

No obstante, se debe recordar que todo este monto extra no irá en su totalidad para las ganancias netas del mes de los trabajadores que ganen el nuevo sueldo mínimo, sino que también se aplica a este monto el descuento por aporte a pensiones.

Mano con billetes de 100 soles
Sueldo mínimo será de S/1.300, pero aún sin fecha de aplicación. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Sueldo mínimo con descuentos

El nuevo sueldo mínimo estará en S/1.300, según lo anunciado por la presidenta Keiko Fujimori. Así, esto supone un aumento de S/170 en la actual remuneración mínima vital.

  • Actualmente los que ganan la RMV reciben S/1.130. Pero si aportan a AFP u ONP, se les descuenta, S/113 o S/146,90, respectivamente, dejando un sueldo de S/1.017 y S/983,10, en cada caso
  • Ahora, con una RMV de S/1.300, tras los descuentos de AFP y ONP, los trabajadores recibirán S/1.170 y S/1.131 respectivamente.

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