Alza del sueldo mínimo será de S/170: Keiko Fujimori supera monto de Castillo, Boluarte y PPK

En su primer mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori ha anunciado que subirá la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.300 (US$ 381,90). Así, el sueldo mínimo aumentará en S/170 (US$ 49,94).
Si bien en los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte se criticó la medida —inclusive Fujimori tildó de populista a su contrincante Roberto Sánchez por proponerlo— desde el sector empresarial, porque fomentaría la informalidad, ahora no hay mayor preocupación. Inclusive cuando el aumento propuesto supera a los de los anteriores presidentes. Para una muestra:
- Keiko Fujimori: el aumento que ha anunciado es de S/170, y la RMV quedaría en S/1.300
- Dina Boluarte: el aumento del sueldo mínimo aprobado por la presidenta entró en vigencia en 2025 y fue de S/105, y quedó en S/1.130
- Pedro Castillo: el aumento de la RMV del anterior presidente electo fue de S/95, y quedó entonces a S/1.025
- Pedro Pablo Kuczynski: el aumento que aprobó fue de S/80, y quedó se colocó en S/930.
RMV aumentará en 15%
“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/1.300. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", anunció Keiko Fujimori.
PUBLICIDAD
Así, si bien aún está por verse los detalles y el alcance de los bonos para las Mypes, para afrontar este alza y que la formalidad no se estanque, o se de lugar a mayor informalidad —porque el aumento desincentivaría a más empresas—, el monto de aumento, en S/170, resultaría el mayor alza en los últimos 10 años.
Sin embargo, aún no se detalla si este se aplicará progresivamente, o de una sola, como parece sugerirse. Tampoco se sabe si se dará este 2026, si aplicaría desde 2027, o si es el monto al que espera llegar el gobierno de Fujimori para el final de su mandato.
PUBLICIDAD
Se trata del mayor aumento en cifra, de S/170, pero también del mayor en porcentaje. Si bien los aumentos anteriores, en los últimos 10 años, han estado alrededor del 10%, este se trata de un alza del 15% sobre el valor de S/1.130.
No obstante, se debe recordar que todo este monto extra no irá en su totalidad para las ganancias netas del mes de los trabajadores que ganen el nuevo sueldo mínimo, sino que también se aplica a este monto el descuento por aporte a pensiones.
Sueldo mínimo con descuentos
El nuevo sueldo mínimo estará en S/1.300, según lo anunciado por la presidenta Keiko Fujimori. Así, esto supone un aumento de S/170 en la actual remuneración mínima vital.
PUBLICIDAD
- Actualmente los que ganan la RMV reciben S/1.130. Pero si aportan a AFP u ONP, se les descuenta, S/113 o S/146,90, respectivamente, dejando un sueldo de S/1.017 y S/983,10, en cada caso
- Ahora, con una RMV de S/1.300, tras los descuentos de AFP y ONP, los trabajadores recibirán S/1.170 y S/1.131 respectivamente.
Más Noticias
Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú
El desfile arranca a las 10:15 a.m. de este miércoles 29 de julio en la avenida Brasil con once agrupamientos, seis delegaciones extranjeras y Keiko Fujimori al frente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas por primera vez
Piratas en el Pacífico: la pesca ilegal de Perú gana terreno porque el Gobierno monopoliza la información satelital
Un reciente informe de DAR cuestiona que el acceso al SISESAT siga restringido para los gobiernos regionales, dificultando la fiscalización efectiva de la pesca ilegal
Trabajadores CAS: Gratificaciones de S/300 se terminarán de pagar en agosto
El monto mínimo será de S/300, como un aguinaldo. Para recibir un monto mayor este mes se necesitaría ganar más de S/6.000. El pago llega bajo la nueva gestión de Elmer Cuba
Reconocen a Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía durante ceremonia en Palacio de Gobierno
Antes de su participación en el Desfile Cívico Militar, la presidenta recibió el bastón de mando de manos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Tenemos presidenta: el gran reto de poner el sistema de justicia acorde a los tiempos
En el discurso presidencial, se han anunciado los ejes del nuevo gobierno de Fujimori, que los agrupó en siete grandes objetivos nacionales, todos muy interesantes, pero presto especial atención al quinto, referida al Fortalecimiento Institucional
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD