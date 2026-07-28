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Keiko Fujimori anuncia ‘bono’ extraordinario para mypes para enfrentar alza del sueldo mínimo a S/1.300

El gobierno otorgará un bono compensatorio por única vez a las mypes para sostener el alza salarial y contener los costos laborales, de acuerdo con la presidenta Keiko Fujimori

Peru's President Keiko Fujimori speaks after taking the oath of office at Congress in Lima, Peru, Tuesday, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS
Peru's President Keiko Fujimori speaks after taking the oath of office at Congress in Lima, Peru, Tuesday, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS
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La presidenta Keiko Fujimori anunció en su mensaje a la Nación la creación de un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Este bono acompañará el aumento de la Remuneración Mínima Vital de S/1.025 a S/1.300, con el objetivo de ayudar a las mypes a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar el mayor costo laboral que implica el nuevo salario mínimo.

Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, dijo la jefa de Estado para el periodo 2026-2031.

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El anuncio forma parte del paquete de medidas económicas que el nuevo gobierno implementará para mejorar los ingresos de los trabajadores sin afectar la sostenibilidad de las empresas más pequeñas. Fujimori ratificó que quieren mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales.

Bono único para mypes acompaña el aumento del salario mínimo

Además del bono compensatorio, Keiko Fujimori expuso en su mensaje un paquete de medidas para fortalecer a las mypes, facilitar el acceso al crédito y reactivar programas de apoyo al emprendimiento.

“Durante nuestros primeros cien días reactivaremos PROMYPE, ampliaremos el acceso al crédito a través de COFIDE, fortaleceremos compras MYPerú, e impulsaremos el factoring”, remarcó.

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MYPE - micro y pequeña empresa
Las mypes generan 8,3 millones de empleos en Perú, equivalentes al 45% de la población económicamente activa ocupada.

Estas medidas buscan brindar liquidez, mejorar las condiciones de financiamiento y facilitar las ventas a través de compras estatales, un mercado relevante ya que las adquisiciones públicas concentran el 24% del gasto nacional, según lo señalado en el mensaje presidencial.

Fujimori destacó que el Estado priorizará a las mypes en las políticas económicas y que se presentarán políticas integrales para reducir la informalidad laboral sin afectar derechos.

Nuestros emprendedores no piden privilegios: piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, sentenció.

Las mypes, motor del empleo y la economía en Perú

¿Qué tan grande será el reto para el gobierno de Keiko Fujimori? En Perú, operan 6,1 millones de mypes, que al cierre de 2024 representaron el 99,7% del total de empresas en el país, según cifras de ComexPerú y el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

De ese universo, el 50% pertenece al sector servicios, el 32% al comercio, el 15% a la producción y el 3% combina producción y comercio.

dinero - soles
Keiko Fujimori anunció que la remuneración mínima vital en Perú subirá de S/1.025 a S/1.300.

El impacto laboral de las mypes es significativo: estas empresas generan 8,3 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 45% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada en Perú.

Además, la mención de PROMYPE de Keiko Fujimori hace alusión a PROMPYME, la entidad pública creada en 1997 durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, para facilitar el desarrollo de las mypes, su acceso a mercados y su participación en compras estatales.

PROMPYME dejó de existir como entidad independiente en 2007, cuando sus funciones pasaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Pensión 65 se duplica para adultos mayores en pobreza extrema

De otro lado, Keiko Fujimori confirmó la duplicación del monto de Pensión 65, que beneficiará a los adultos mayores en situación de pobreza extrema. El programa pasará de S/350 a S/700 bimestrales, como parte de una política de protección integral para la tercera edad.

Esta medida estará acompañada por brigadas móviles que afiliarán a beneficiarios en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, con el objetivo de asegurar que ningún adulto mayor vulnerable quede excluido del apoyo estatal.

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