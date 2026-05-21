Titular de Produce sobre propuesta populista de aumentar el sueldo mínimo: “En estos meses no, las Mypes están al límite”

Ministro de Produce cuestiona aumento del sueldo mínimo a S/ 1.500: “Las mypes están al límite”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El posible aumento de la remuneración mínima vital (RMV) volvió al centro del debate político y económico luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez planteara elevar el sueldo mínimo a S/ 1.500. Frente a esta propuesta, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, consideró que una medida de ese tipo debe analizarse con prudencia debido a la situación que atraviesan las micro y pequeñas empresas (mypes).

Durante una entrevista con RPP, el titular de Produce sostuvo que varios sectores económicos aún enfrentan dificultades para recuperar estabilidad financiera. “Hoy las mypes vienen pasando por una situación bastante compleja”, afirmó el ministro, al referirse al incremento de gastos operativos y la reducción de ventas registrada en distintos rubros productivos.

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César Quispe pide cautela ante propuesta de elevar la RMV: “No es el momento”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Nuevos sobrecostos

Quispe señaló que negocios vinculados al sector textil y comercial han tenido que asumir nuevos sobrecostos relacionados con seguridad y operación, lo que ha reducido aún más sus márgenes de ganancia. En ese contexto, indicó que un incremento abrupto del sueldo mínimo podría generar presión económica sobre empresas que actualmente funcionan con recursos limitados.

“En este momento, en estos meses, no, hay que ver el momento oportuno que podría darse el aumento”, manifestó el funcionario para el citado medio.. Asimismo, explicó que todavía no existen estudios concluyentes sobre el impacto que tendría un incremento cercano al 40 % de la remuneración mínima vital, por lo que consideró necesario realizar evaluaciones técnicas antes de adoptar cualquier decisión.

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Más de seis millones de peruanos afectados por extorsión en medio de expansión del delito a regiones. (Foto: Agencia Andina)

Mypes al límite

El titular de Produce también recordó que las mypes representan una parte importante de la generación de empleo en el país y que muchas operan “al límite de sus costos operativos”. Por ello, remarcó que cualquier modificación salarial debe considerar la capacidad financiera de los pequeños negocios para evitar afectaciones en su sostenibilidad.

Actualmente, la remuneración mínima vital en el Perú asciende a S/ 1.130 y permanece vigente desde enero de 2025. La propuesta de elevarla a S/ 1.500 ha generado posiciones enfrentadas en el escenario político, luego de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionara la viabilidad de la medida en medio del actual contexto económico.

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MYPE - micro y pequeña empresa

Gremios piden sueldo mínimo de S/1.850

Los gremios sindicales Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil han solicitado elevar el sueldo mínimo vital a S/1.850. Argumentan que la cifra actual de S/1.130, vigente desde enero de 2025, no cubre las necesidades básicas ante el incremento sostenido del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Los representantes sindicales precisan que quienes dependen del salario mínimo no han recibido reajustes, pese a las alzas en los precios de productos esenciales.

El secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Luis Villanueva, señaló que la brecha entre el salario mínimo y el costo de vida se ha ampliado, generando mayor desigualdad social. Comparó la situación de los trabajadores con la de otros sectores, como el Congreso, donde los ingresos han registrado incrementos significativos. Villanueva advirtió que la falta de ajustes condena a muchas familias a condiciones de precariedad.

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Tres partidos subirían el sueldo mínimo si son elegidos como el nuevo gobierno del 2026. Conoce los montos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La CGTP también propuso implementar mecanismos de reajuste automático del salario mínimo, similares a los que se aplican para la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). El gremio plantea que empresarios, trabajadores y el Estado acuerden la periodicidad de estos ajustes para garantizar que el salario mínimo refleje la realidad económica del país.