Keiko Fujimori criticó subir sueldo mínimo por “aplauso fácil” y ahora lo convierte en una de sus primeras medidas

La flamante presidenta Keiko Fujimori anunció este martes el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300, una de las primeras medidas económicas de su gobierno y una decisión que contrasta con la postura que defendió durante la campaña electoral, cuando rechazó propuestas similares por considerarlas orientadas al “aplauso fácil” y carentes de sustento técnico.
En mayo de este año, en plena segunda vuelta, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) descartó que una administración suya elevara el salario básico a S/ 1.500, como había planteado entonces su contendor Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
PUBLICIDAD
La hoy gobernante calificó esa propuesta de “populista” durante una actividad proselitista y afirmó que elevarlo era una promesa que “lo puede lanzar cualquiera”, por lo que aseguró que no recurriría a ese tipo de medidas para buscar el “aplauso fácil”.
En esa oportunidad, argumentó además que cualquier modificación de la RMV debía responder a criterios técnicos y considerar el impacto sobre las micro y pequeñas empresas. “Por supuesto que tenemos que ir aumentando esto, pero de manera progresiva y responsable, y va a depender de las cifras de crecimiento”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron después de que Sánchez anunciara que elevaría el sueldo mínimo a S/ 1.500 y asegurara que su equipo económico, liderado entonces por el exministro Pedro Francke, sustentaría la viabilidad técnica y presupuestaria de la propuesta.
PUBLICIDAD
Ahora, Fujimori ha cambiado de posición. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/ 1.300”, anunció durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso bicameral, sin precisar desde cuándo se aplicará.
“Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, avanzó.
De hecho, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) había solicitado que la lideresa de Fuerza Popular anunciara un incremento de la RMV y de las pensiones durante su discurso, como respuesta al “alza del costo de vida y la inflación”.
PUBLICIDAD
La primogénita del exdictador llega al poder en su cuarto intento, tras haber perdido las tres balotajes anteriores, y sella el regreso del fujimorismo al Gobierno casi 26 años después de la renuncia por fax de su padre desde Japón, en medio de un escándalo de corrupción que también involucró a su principal asesor, Vladimiro Montesinos.
En ese cuarto de siglo, tomó las riendas de ese movimiento con el propósito de liberar a su padre, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y de recuperar el poder para reivindicarlo e intentar limpiar su nombre.
PUBLICIDAD
La política, que venía de tres derrotas y de pasar cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020 por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, ganó las elecciones de este año por menos de 50.000 votos sobre Sánchez.
Más Noticias
Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: salario mínimo, Pensión 65 y seguridad, los ejes del primer discurso presidencial
La nueva presidenta del Perú tomó el mando este martes en el hemiciclo del Congreso. Su discurso fijó siete objetivos de gobierno con anuncios en seguridad ciudadana, infraestructura y reactivación económica
Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: el discurso completo que dio como presidenta de la República del Perú
Keiko Fujimori anunció suba del salario mínimo a S/ 1.300, duplicación de Pensión 65 y emergencia por El Niño. La presidenta fijó siete objetivos de gobierno en su discurso ante el Congreso bicameral, además de decretos de urgencia y solicitará al Legislativo facultades delegadas para enfrentar la inseguridad y el fenómeno climático
Corazón Serrano celebra Fiestas Patrias: horarios, entradas y buses para su concierto en Costa 21
La agrupación de cumbia ofrecerá un espectáculo de ocho horas este 28 de julio, con entradas desde S/ 37,30, servicio especial de buses y un repertorio lleno de clásicos y sorpresas para el público limeño
Keiko Fujimori anunció más vacantes para Beca 18 y un plan para reducir el desempleo juvenil en su primer mensaje presidencial
El anuncio se produce mientras Pronabec enfrenta cuestionamientos por cambios en su reglamento y el financiamiento de becas
Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú
La jornada del martes 28 de julio concentra los actos centrales por el 205.° aniversario de la Independencia y la toma de mando. La nueva jefa de Estado cumplirá una secuencia de ceremonias religiosas, encuentros bilaterales, el juramento ante el Congreso bicameral y la juramentación de su primer Gabinete Ministerial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD