Keiko Fujimori criticó subir sueldo mínimo por “aplauso fácil” y ahora lo convierte en una de sus primeras medidas

Keiko Fujimori anunció el aumento de la remuneración mínima vital de S/ 1.130 a S/ 1.300 como una de las primeras medidas económicas de su gobierno

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La flamante presidenta Keiko Fujimori anunció este martes el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300, una de las primeras medidas económicas de su gobierno y una decisión que contrasta con la postura que defendió durante la campaña electoral, cuando rechazó propuestas similares por considerarlas orientadas al “aplauso fácil” y carentes de sustento técnico.

En mayo de este año, en plena segunda vuelta, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) descartó que una administración suya elevara el salario básico a S/ 1.500, como había planteado entonces su contendor Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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La hoy gobernante calificó esa propuesta de “populista” durante una actividad proselitista y afirmó que elevarlo era una promesa que “lo puede lanzar cualquiera”, por lo que aseguró que no recurriría a ese tipo de medidas para buscar el “aplauso fácil”.

En esa oportunidad, argumentó además que cualquier modificación de la RMV debía responder a criterios técnicos y considerar el impacto sobre las micro y pequeñas empresas. “Por supuesto que tenemos que ir aumentando esto, pero de manera progresiva y responsable, y va a depender de las cifras de crecimiento”, afirmó.

La decisión contrasta con su postura en campaña, cuando rechazó elevar el sueldo mínimo y calificó ese tipo de propuestas de “aplauso fácil” y “populistas”

Las declaraciones se produjeron después de que Sánchez anunciara que elevaría el sueldo mínimo a S/ 1.500 y asegurara que su equipo económico, liderado entonces por el exministro Pedro Francke, sustentaría la viabilidad técnica y presupuestaria de la propuesta.

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Ahora, Fujimori ha cambiado de posición. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/ 1.300”, anunció durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso bicameral, sin precisar desde cuándo se aplicará.

“Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, avanzó.

De hecho, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) había solicitado que la lideresa de Fuerza Popular anunciara un incremento de la RMV y de las pensiones durante su discurso, como respuesta al “alza del costo de vida y la inflación”.

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La primogénita del exdictador llega al poder en su cuarto intento, tras haber perdido las tres balotajes anteriores, y sella el regreso del fujimorismo al Gobierno casi 26 años después de la renuncia por fax de su padre desde Japón, en medio de un escándalo de corrupción que también involucró a su principal asesor, Vladimiro Montesinos.

En ese cuarto de siglo, tomó las riendas de ese movimiento con el propósito de liberar a su padre, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y de recuperar el poder para reivindicarlo e intentar limpiar su nombre.

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La política, que venía de tres derrotas y de pasar cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020 por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, ganó las elecciones de este año por menos de 50.000 votos sobre Sánchez.