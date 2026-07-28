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Trabajadores CAS: Gratificaciones de S/300 se terminarán de pagar en agosto

El monto mínimo será de S/300, como un aguinaldo. Para recibir un monto mayor este mes se necesitaría ganar más de S/6.000. El pago llega bajo la nueva gestión de Elmer Cuba

Rodolfo Acuña, MEF saliente, y Elmer Cuba, nuevo MEF
Algunas entidades ya depositaron el dinero del pago de la gratificación para trabajadores CAS. El resto se terminará de pagar en agosto, dependiendo de las entidades. Esto se dará en medio del paso de la gestión de Rodolfo Acuña a la del nuevo MEF, Elmer Cuba. - Crédito Composición Infobae/MEF/Andina/Jack Ramón
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Cambio de mando. Este 28 de julio entra en funciones el nuevo gobierno, esta vez liderado por Keiko Fujimori, la hija del autócrata Alberto Fujimori. Esta ya ha seleccionado a su ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, economista y exdirector del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú).

Así, la promesa de esta elección sería mantener las cuentas fiscales claras y evitar el impacto de algunas medidas anteriores dadas por el Congreso saliente (validado en una lectura del Tribunal Constitucional sobre su iniciativa de gasto, que a poco de entrar Fujimori en funciones, cambió radicalmente). Entre estas estarías las que suponen disponer de millones para aumentar pagos en el sector estatal.

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En medio de esta preocupación, es que los trabajadores CAS seguirán recibiendo sus gratificaciones. Si bien algunas entidades (como Sunafil y Migraciones) ya revelaron que depositaron los montos, según fuentes sindicales revelaron a Infobae Perú, el 100% de entidades estatales completarían estos pagos en planillas complementarias ya en agosto.

Trabajadores públicos en Perú
El cálculo de la gratificación de julio para los CAS solo considerará tres meses de labores, por la vigencia de la Ley 32563. - Crédito Andina

Gratificación CAS se pagará en agosto

Si bien ya algunas entidades han dado el pago de la gratificación en julio, un grupo que falta lo hará recién en agosto. Así, este abono se estaría dando justo en este pase de un MEF a otro: salió Rodolfo Acuña, el titular durante el gobierno de José María Balcázar, y entra Elmer Cuba, en el gobierno de Keiko Fujimori.

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Como se recuerda, el decreto supremo que el MEF promulgó da la ‘gradualidad’ al pago de la gratificación CAS, y solo se consideraría un monto del 10% de la remuneración para este julio y diciembre. Pero, además, se calculará en base a los meses trabajadores desde que está vigente la Ley 32563.

Recordemos que el pago de la gratificación (en el sector privado) se realiza en base a los meses que han laborado los trabajadores, es proporcional. Si solo laboraron un mes entero, el de junio, se hace un pago del 1/6 (un sexto) del monto. Es decir, si ganas S/7.000, solo recibiría S/1.166,67 de gratificación.

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

Así, este cálculo en base a los meses trabajados se aplicará para la gratificación CAS también. “Para el otorgamiento de la gratificación por Fiestas Patrias correspondiente a julio del año 2026, únicamente se consideran los meses completos de servicios efectivamente prestados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32563″, aclara la Ley.

Es decir, para los trabajadores que hayan estado laborando antes de la vigencia de la Ley, aún así hayan trabajado todo el semestre desde enero de 2026, dado que la Ley estuvo vigente desde el 24 de marzo, solo se considerará como laborado los meses de abril, mayo y junio; es decir, la mitad del semestre.

Esto haría que el monto de la gratificación, que es del 10% del monto que se entrega sea más reducido. La gratificación es equivalente a las remuneraciones regulares que se reciben. Si se trabaja solo la mitad del semestre, se recibe la mitad. En el caso de trabajadores con sueldo de S/7.000, por ejemplo, el cálculo daría un monto de ‘grati’ de S/3.500. Pero según la Ley este monto en julio será del 10%. En el caso del ejemplo, de S/350 y no de S/700, como podría creerse. Igual, para quienes ganen menos (S/2.000 por ejemplo), el monto mínimo a considerar será de S/300.

Elmer Cuba - MEF
Elmer Cuba no ha mencionado directamente a la Ley de gratificación para los CAS, pero sí la de pensión digna de los maestros. - Crédito Composición Infobae/MEF

Las entidades que ya pagaron

Ya dos entidades se pronunciaron sobre este pago: la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que hizo efectivo el pago de las gratificaciones al personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también hizo lo mismo.

Ambas respetan lo que planteó el decreto del MEF. Es decir, no pagarán el 100%, solo del 10%. Ya para el 2030 el monto entero será el que se considerará y los CAS pasarán a ganar la ‘grati’ justo como el sector privado (menos el bono de 9% por el aporte de EsSalud).

Asimismo, ahora quedará en el nuevo MEF y el gobierno de Keiko Fujimori respetar esta Ley. Pero ya desde algunos frentes, como el Consejo Fiscal, se ha pedido buscar la inconstitucionalidad de la ‘grati’ y CTS de los CAS. Sin embargo, anteriormente Elmer Cuba solo ha señalado a la Ley de pensión digna, como el punto clave para evitar mermar la sostenibilidad fiscal.

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