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Perú expresa solidaridad con Japón tras terremoto y confirma que no hay peruanos afectados

El Ministerio de Relaciones Exteriores activó el monitoreo consular luego del terremoto en Japón y habilitó canales de emergencia para atender a los connacionales que requieran apoyo

Bandera de Perú en edificio con texto "Ministerio de Relaciones". Inset circular muestra edificios destruidos, escombros y estacionamiento
La bandera de Perú ondea frente a la Cancillería del Perú mientras un encuadre circular muestra la devastación de un edificio en Kumamoto, Japón. (Infobae)
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El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Japón luego del fuerte terremoto registrado en la zona suroeste del país asiático y transmitió sus deseos de pronta recuperación para todas las personas afectadas por el movimiento telúrico.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano manifestó su respaldo al Gobierno japonés tras el evento sísmico que generó preocupación entre la población de la isla de Kyushu, una de las zonas con mayor actividad sísmica del territorio nipón.

La Cancillería informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por el terremoto. Sin embargo, señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que el Consulado General del Perú en Nagoya permanece atento ante cualquier solicitud de asistencia que puedan presentar los connacionales residentes en la zona o aquellos que se encuentren de visita en Japón.

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“En caso de emergencia, los connacionales pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Nagoya”, indicó la institución diplomática, que habilitó sus canales oficiales de atención para responder ante cualquier eventualidad.

Los ciudadanos peruanos que necesiten apoyo pueden comunicarse mediante los siguientes medios:

  • Teléfono de emergencia: +81 90 8964 0664
  • Correo electrónico: info@conpernagoya.org

Fuerte terremoto sacudió el suroeste de Japón

El pronunciamiento del Gobierno peruano ocurre luego del terremoto registrado en la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón.

El movimiento alcanzó una magnitud de 7,1, según los reportes de las autoridades japonesas, y provocó la activación de protocolos de emergencia debido a la intensidad del sismo.

Una vista aérea muestra un edificio residencial en llamas tras el terremoto de magnitud preliminar de 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Kyodo/vía REUTERS ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN JAPÓN. NO SE PERMITE SU VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN JAPÓN.
Una vista aérea muestra un edificio residencial en llamas tras el terremoto de magnitud preliminar de 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Kyodo/vía REUTERS ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN JAPÓN. NO SE PERMITE SU VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN JAPÓN.

El terremoto generó momentos de alarma entre los habitantes de las zonas cercanas al epicentro, donde se reportaron daños en infraestructura, afectaciones en viviendas y cortes temporales de algunos servicios. Equipos de emergencia japoneses iniciaron labores de evaluación para determinar el impacto del movimiento y atender a las personas que resultaron afectadas.

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Debido a las características del terremoto y su ubicación cercana al océano Pacífico, las autoridades japonesas emitieron inicialmente alertas preventivas ante la posibilidad de un tsunami en algunas zonas costeras. Posteriormente, estas advertencias fueron levantadas luego de que los organismos especializados descartaran un escenario de mayor riesgo.

Japón es uno de los países más preparados del mundo frente a terremotos debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas y que concentra una gran parte de la actividad sísmica mundial.

Marina de Guerra del Perú descartó tsunami en territorio nacional

Tras conocerse el terremoto ocurrido en Japón, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú realizó la evaluación correspondiente para determinar si existía alguna posibilidad de afectación para el litoral peruano.

La institución informó que, debido a las características del evento sísmico, no se generará un tsunami que pueda afectar las costas del Perú.

La Marina recordó que mantiene vigilancia permanente de los movimientos sísmicos ocurridos en el océano Pacífico, debido a que algunos terremotos submarinos pueden generar alteraciones en el nivel del mar y representar un riesgo para las zonas costeras.

En esta oportunidad, el análisis técnico permitió descartar una amenaza para el país y brindar tranquilidad a la población peruana.

Perú y Japón comparten riesgo sísmico

El seguimiento realizado por las autoridades peruanas ocurre en un contexto en el que ambos países comparten una característica geológica: se encuentran ubicados dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región marcada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica.

El Perú también mantiene sistemas de monitoreo sísmico y protocolos de alerta ante posibles emergencias, especialmente frente a eventos que puedan generar tsunamis en su extensa costa.

Mientras continúan las evaluaciones en Japón, el Gobierno peruano reiteró su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que sus oficinas consulares permanecerán vigilantes para atender cualquier necesidad de los ciudadanos nacionales que se encuentren en el país asiático.

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