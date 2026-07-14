Consejo Fiscal pide que Ley de gratificación CAS se deje en manos de Keiko Fujimori y se anule

En entrevista con RPP, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha pedido que la aplicación de la gratificación CAS no sea dada por este gobierno, el de José María Balcázar, sino que se deje ya en manos del de Keiko Fujimori, la presidenta entrante.
Para Segura, es una buena noticia de que el Tribunal Constitucional finalmente haya reconocido que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto; esto, a pesar de haber mantenido los últimos años una postura contraria. Como se sabe, eso ha llevado a una serie de leyes, como aumento de pensiones, gratificaciones para los CAS, nombramientos y hasta exoneraciones de impuestos.
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Sin embargo, para Segura el foco está en los aumentos monetarios: las leyes de nombramientos, el aumento de la pensión para los maestros, el reconocimiento del pago de gratificación y CTS para los CAS, y también las diversas normas que crean universidades.
Consejo Fiscal a favor de sentencia del TC
En una movida que no se preveía, el Tribunal Constitucional se dio atrás en su decisión de reconocer que el Congreso tenía iniciativa de gasto y sentenció lo contrario, con una ‘mejor interpretación’ de las normas.
Así, luego de tener al país con un Congreso que aprobó una gran cantidad de normas que generaban mayor presión fiscal al Ejecutivo, a pocos días de la entrada de una nueva mandataria, Keiko Fujimori, retrocedió en esta decisión.
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Pero para Segura es una buena decisión y saludó “que el TC haya modificado su criterio sobre el artículo 79 y otros artículos sobre iniciativa de gasto porque habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda de insostenibilidad fiscal, eventualmente la quiebra del Estado peruano”.
La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.
Esto le habría esperado al siguiente presidente, si se tomaba lo que había dictado el TC hasta antes del resultado de las Elecciones 2026; sin embargo, ahora el panorama cambia y se ha dado espacio libre a Keiko Fujimori a que pueda actuar frente a las leyes que impactarían en su gobierno y los siguientes. Y eso considera el Consejo Fiscal que debe hacer.
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“De los trabajadores CAS, por ejemplo, no se ha iniciado, no se han hecho los pagos. Entonces corresponde que el MEF no reglamente, en mi opinión, y que espere a que eso se decante”, manifestó Segura.
Es decir, para el presidente del Consejo Fiscal, esperaría que, a pesar de que se pueda definir la ‘fórmula’ del pago en el Congreso actual, el MEF no autorice los pagos y el Ejecutivo no promulgue la nueva medida. En vez de eso, sugiere que el tema ya lo tenga en agenda Keiko Fujimori, para prontamente lleve esta y otras leyes al TC para que sean declaradas inconstitucionales.
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Otras leyes que se ‘eliminarían’
Asimismo, desde el sector de trabajadores, también temen que hayan leyes que sean llevadas al TC justamente para ‘eliminarse’.
No solo sería la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los CAS, sino otras también que afectarían a otros sectores de trabajadores públicos y hasta a pensionistas.
- La Ley que da gratificación a los trabajadores CAS
- La Ley de pensión digna, que daría montos de S/3.500,70, a los maestros cesantes y jubilados
- La Ley de la homologación del incentivo único del CAFAE.
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