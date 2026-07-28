Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Mariana Brambilla revela que volverá al Perú y le manda un mensaje a los hinchas de Alianza Lima: “Siempre pienso en ir”

La atacante terminó siendo titular en la selección de Brasil, que se convirtió en campeona en la Copa Sudamericana de vóley 2026

La exatacante de Alianza Lima no descarta volver a la Liga Peruana de Vóley en un futuro cercano. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.
Guardar

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 concluyó el pasado domingo con grandes momentos, destacadas actuaciones y reencuentros en Perú. Varias jugadoras que pasaron por la Liga Peruana de Vóley regresaron al país con sus selecciones.

Entre ellas estuvo Mariana Brambilla, atacante brasileña que defendió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2023/2024 y se consagró campeona nacional. La integrante de la ‘verdeamarela’ habló sobre el recibimiento que tuvo en su regreso al país.

Todo el cariño que recibí de los hinchas blanquiazules fue muy especial para mí. Cuando camino por aquí, muchos me piden una foto y siempre accedo, porque aprecio mucho ese afecto”, señaló en diálogo con La Cátedra Deportes.

PUBLICIDAD

Consultada sobre un posible regreso al Perú, Brambilla respondió: “Ahora voy a jugar en Brasil y siempre pienso en ir día a día. Es algo que disfruto mucho, y todo se trata de trabajo”, dejando abierta la posibilidad de volver en el futuro.

Finalmente, la jugadora brasileña envió un mensaje a los aficionados de Alianza Lima: “Muchas gracias a todos los peruanos y un beso para la Blanquiazul. Gracias”.

Mariana Brambilla se refirió a la posibilidad de volver a jugar en Perú tras su paso por Alianza Lima.
Mariana Brambilla se refirió a la posibilidad de volver a jugar en Perú tras su paso por Alianza Lima.

Su participación en la Copa Sudamericana de vóley

Por otro lado, Mariana Brambilla se refirió a su experiencia en la Copa Sudamericana de Vóley, torneo que finalizó con el título tras superar a Colombia en la final. “Esto representa mucho trabajo y me siento muy contenta y feliz de estar aquí otra vez. Todo es fruto del trabajo diario; el esfuerzo siempre da resultados”, afirmó.

PUBLICIDAD

Brambilla también comentó el hecho de haber afrontado el campeonato con un equipo alternativo. “Creo que trabajamos mucho y debemos mantener un estándar alto, porque las jugadoras que están en la VNL hacen un gran trabajo y se encuentran en un nivel muy alto. Este es el primer año en que Brasil conforma una selección B, y esto es posible porque contamos con una buena liga. La inversión es muy importante. Trabajamos mucho y siempre debemos pensar en mejorar, así todas estarán listas si en algún momento se da la oportunidad de pasar al equipo principal”.

Brasil gana el partido 3-1 al cerrar el cuarto set por 28-26 ante Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley. Latina

La exjugadora de Alianza Lima destacó las claves para alcanzar este logro. “Las jugadoras de la selección principal están en un nivel altísimo y son una inspiración para nosotras. Es un trabajo conjunto de la confederación, que está invirtiendo, y de los entrenadores, que estudian mucho y observan a otras selecciones que también tienen un gran nivel. Es el esfuerzo de todos”.

Finalmente, Mariana aclaró que el Campeonato Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos será disputado por la selección principal. “Sobre el Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos en Río, serán las jugadoras del equipo principal quienes participen y están trabajando mucho para eso”.

Se viene el Campeonato Sudamericano de vóley

Tras la Copa Sudamericana, que reunió varias jornadas de competencia, las selecciones ya apuntan al Campeonato Sudamericano, programado para septiembre en Brasil.

En este torneo, que otorgará plazas para la próxima edición del Mundial y los Juegos Olímpicos, participarán Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.

Luego de finalizar en el quinto puesto, la selección peruana de vóley aspira a lograr al menos la clasificación al Mundial. El equipo reconoce que está en pleno proceso de crecimiento y buscará competir de la mejor manera ante rivales de alto nivel.

Temas Relacionados

Mariana BrambillaAlianza Lima vóleyCopa Sudamericana de vóleyLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

“Debutar con la camiseta que amas”, el nostálgico recuerdo de Jefferson Farfán con Alianza Lima un 28 de julio

Hace 25 años, la ‘Foquita’ hizo su estreno oficial en Primera División, con 16 años y lo hizo con la camiseta del equipo de sus amores. “Me hubiera gustado anotar un gol”, confesó

“Debutar con la camiseta que amas”, el nostálgico recuerdo de Jefferson Farfán con Alianza Lima un 28 de julio

Sabrina, mejor voleibolista de la Copa Sudamericana, afirma que podría jugar en la Liga Peruana: “Si llega una propuesta, por qué no aceptarla”

La opuesta de la selección brasileña indicó que consideraría aceptar una propuesta en caso de que un club importante de Perú la contacte

Sabrina, mejor voleibolista de la Copa Sudamericana, afirma que podría jugar en la Liga Peruana: “Si llega una propuesta, por qué no aceptarla”

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Futbolistas que defendieron la camiseta de la ‘bicolor’ se pronunciaron en medio de los festejos por el Día de la Independencia del Perú

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Tras el choque RB Bragantino por la Copa Sudamericana, los ‘cerveceros’ buscarán regresar al triunfo frente los de Chongoyape en casa. Entérate de los detalles del crucial duelo

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

El delantero nació en Australia, pero tiene ascendencia peruana y sueña con jugar por la selección

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Fiestas Patrias Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las actividades oficiales HOY 28 de julio

¿A qué hora y dónde ver en vivo el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori hoy 28 de julio?

ENTRETENIMIENTO

Keiko Fujimori asume la Presidencia: los elegantes looks de Kyara y Kaori Villanella en la ceremonia de juramentación

Keiko Fujimori asume la Presidencia: los elegantes looks de Kyara y Kaori Villanella en la ceremonia de juramentación

Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú: este fue el look con el que inició sus actividades protocolares

Toma de mando de Keiko Fujimori: las postales desde su paso por Torre Tagle hasta la imposición de la banda presidencial

Kyara Villanella asistió con su novio Adrián Harboe a la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta

Mario Hart hace inesperada confesión sobre Alejandra Baigorria: “De mis ex, es la que mejor se ha portado como ex”

DEPORTES

“Debutar con la camiseta que amas”, el nostálgico recuerdo de Jefferson Farfán con Alianza Lima un 28 de julio

“Debutar con la camiseta que amas”, el nostálgico recuerdo de Jefferson Farfán con Alianza Lima un 28 de julio

Sabrina, mejor voleibolista de la Copa Sudamericana, afirma que podría jugar en la Liga Peruana: “Si llega una propuesta, por qué no aceptarla”

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional