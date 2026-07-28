Mariana Brambilla revela que volverá al Perú y le manda un mensaje a los hinchas de Alianza Lima: “Siempre pienso en ir”

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 concluyó el pasado domingo con grandes momentos, destacadas actuaciones y reencuentros en Perú. Varias jugadoras que pasaron por la Liga Peruana de Vóley regresaron al país con sus selecciones.
Entre ellas estuvo Mariana Brambilla, atacante brasileña que defendió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2023/2024 y se consagró campeona nacional. La integrante de la ‘verdeamarela’ habló sobre el recibimiento que tuvo en su regreso al país.
“Todo el cariño que recibí de los hinchas blanquiazules fue muy especial para mí. Cuando camino por aquí, muchos me piden una foto y siempre accedo, porque aprecio mucho ese afecto”, señaló en diálogo con La Cátedra Deportes.
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Consultada sobre un posible regreso al Perú, Brambilla respondió: “Ahora voy a jugar en Brasil y siempre pienso en ir día a día. Es algo que disfruto mucho, y todo se trata de trabajo”, dejando abierta la posibilidad de volver en el futuro.
Finalmente, la jugadora brasileña envió un mensaje a los aficionados de Alianza Lima: “Muchas gracias a todos los peruanos y un beso para la Blanquiazul. Gracias”.
Su participación en la Copa Sudamericana de vóley
Por otro lado, Mariana Brambilla se refirió a su experiencia en la Copa Sudamericana de Vóley, torneo que finalizó con el título tras superar a Colombia en la final. “Esto representa mucho trabajo y me siento muy contenta y feliz de estar aquí otra vez. Todo es fruto del trabajo diario; el esfuerzo siempre da resultados”, afirmó.
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Brambilla también comentó el hecho de haber afrontado el campeonato con un equipo alternativo. “Creo que trabajamos mucho y debemos mantener un estándar alto, porque las jugadoras que están en la VNL hacen un gran trabajo y se encuentran en un nivel muy alto. Este es el primer año en que Brasil conforma una selección B, y esto es posible porque contamos con una buena liga. La inversión es muy importante. Trabajamos mucho y siempre debemos pensar en mejorar, así todas estarán listas si en algún momento se da la oportunidad de pasar al equipo principal”.
La exjugadora de Alianza Lima destacó las claves para alcanzar este logro. “Las jugadoras de la selección principal están en un nivel altísimo y son una inspiración para nosotras. Es un trabajo conjunto de la confederación, que está invirtiendo, y de los entrenadores, que estudian mucho y observan a otras selecciones que también tienen un gran nivel. Es el esfuerzo de todos”.
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Finalmente, Mariana aclaró que el Campeonato Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos será disputado por la selección principal. “Sobre el Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos en Río, serán las jugadoras del equipo principal quienes participen y están trabajando mucho para eso”.
Se viene el Campeonato Sudamericano de vóley
Tras la Copa Sudamericana, que reunió varias jornadas de competencia, las selecciones ya apuntan al Campeonato Sudamericano, programado para septiembre en Brasil.
En este torneo, que otorgará plazas para la próxima edición del Mundial y los Juegos Olímpicos, participarán Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.
Luego de finalizar en el quinto puesto, la selección peruana de vóley aspira a lograr al menos la clasificación al Mundial. El equipo reconoce que está en pleno proceso de crecimiento y buscará competir de la mejor manera ante rivales de alto nivel.
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