Perú

Trabajadores CAS recibirán gratificación menor al 10% en julio: El monto, según tu sueldo

El monto que se paga de gratificación este julio será de al menos S/300. Pero los que ganen hasta S/6.000 no recibirán S/600, a pesar de que se decretó el 10% del pago. Esto se debe al cálculo

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Trabajadores CAS ya cobran gratificación, según su entidad. En Migraciones ya se está pagando. Pero, ¿y el monto? - Crédito Andina

Ya se decretó el pago de la gratificación CAS para trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, ¿pero qué pasa con el cálculo?

Para este julio y diciembre será del 10% según el decreto supremo 142-2026-EF, y recién en 2030 se aplicará el monto del 100% —se debe recordar, sin embargo, que igual el Consejo Fiscal ha recomendado a presidenta entrante Keiko Fujimori que se ‘baje’ la Ley—. Pero justamente en este julio, solo se aplicará el monto a la mitad, sumado a ese 10%. Esto porque la medida del Ministerio de Economía y Finanzas calcula la ‘grati’ CAS desde la entrada de vigencia de la Ley 32563, la que dio este derecho.

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  • Si ganas S/1.130, a pesar de que el cálculo diga el 10% y se tome como base solo tres meses laborados (lo que resultaría S/56,5), se te aplicará el mínimo de S/300
  • Así, a todos los sueldos de hasta S/3.000 se les aplicará el mínimo de S/300 (a pesar que el cálculo a tres meses, sin este piso mínimo, les daría la mitad de este monto)
  • Sin embargo, esto sí afectará a los sueldos mayores. Los que ganen inclusive S/6.000 recibirán solo S/300 de gratificación. Esto, dado que primero se cálcula la ‘grati’ a tres meses (la mitad de los seis meses de labores máximos), por lo que el monto base es de S/3.000, y el 10% resulta 300
  • Para los que reciban por encima de S/6.000 es que la gratificación sería mayor al monto mínimo. Por ejemplo, quienes ganen S/6.500 recibirán S/325
  • Así, quienes ganen S/10.000 el monto a recibir sería de S/500. Para el 2030 es que se aplicaría el monto al 100%; es decir, S/10.000 de gratificación.
Trabajadores públicos en Perú
El cálculo de la gratificación de julio para los CAS solo considerará tres meses de labores, por la vigencia de la Ley 32563. - Crédito Andina

En julio se toma en cuenta solo tres meses

Para calcular tu gratificación de julio, si eres trabajador CAS, no será tan fácil como considerar tu sueldo entero (a pesar de que así es para el sector privado y los pensionistas del régimen general de la ONP).

Primero, la base de tu gratificación sí es tu sueldo entero, pero para julio se aplicará la medida del MEF, incluida en el decreto supremo que dio la gradualidad: para el cálculo de la gratificación se considerará el tiempo laborado contado a partir de la vigencia de la Ley 32563.

Esto es solo tres meses (abril, mayo, junio) del periodo contable para el pago. En la práctica, esto significará, en realidad, que el monto del pago será la mitad (tres de seis meses laborados). Es decir, la mitad de tu sueldo.

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Saca el 10%

Entonces, debes tener el monto de la mitad de tu sueldo para seguir el cálculo de la gratificación CAS para este julio. Como señala la medida del MEF, para saber el monto que recibirás tienes que sacar el 10% de esta mitad de tu sueldo.

Este sería el monto que recibirás de gratificación en julio (algunas entidades podrían demorar y pagar en agosto). Pero si resulta que tu monto es menor de S/300, entonces se te aplicará el piso mínimo que puso el MEF en justamente esta cifra: S/300 como el aguinaldo que recibía anteriormente los CAS.

Recuerda que esta medida aplicará todo este año 2026, pero en diciembre sí te pagarían el monto en base a los seis meses trabajados, si es ya has entrado este mes o antes a ocupar esta plaza.

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
Así se dará el pago de la gratificación este 2026. - Crédito MEF

En 2030 será del 100%

La base de cálculo para el otorgamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementará para cada año fiscal, hasta alcanzar el 100 % de la remuneración mensual, de acuerdo a la siguiente ‘fórmula’ que aplicará el MEF en su decreto supremo:

  • El 10% de la remuneración mensual en el año fiscal 2026
  • El 20% de la remuneración mensual en el año fiscal 2027
  • El 30% de la remuneración mensual en el año fiscal 2028
  • El 50% de la remuneración mensual en el año fiscal 2029
  • El 100% de la remuneración mensual a partir del año fiscal 2030.

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