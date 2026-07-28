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Alcalde de Lima envía propuestas al Ejecutivo para combatir la criminalidad: Reggiardo plantea crear una Guardia Municipal

El documento también propone crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encargada de coordinar a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario para fortalecer la lucha contra la delincuencia

La principal iniciativa plantea crear una Guardia Municipal que complemente las funciones de la Policía Nacional y permita liberar entre 5.000 y 6.000 efectivos para combatir extorsiones y crimen organizado - Créditos: Andina/Jhonel Rodríguez Robles.
La principal iniciativa plantea crear una Guardia Municipal que complemente las funciones de la Policía Nacional y permita liberar entre 5.000 y 6.000 efectivos para combatir extorsiones y crimen organizado - Créditos: Andina/Jhonel Rodríguez Robles.
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que este 28 de julio remitirá al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, un documento con propuestas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana desde el inicio de la nueva administración encabezada por la mandataria Keiko Fujimori. Entre las principales iniciativas figuran la creación de una Guardia Municipal y de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana para articular las acciones del Estado frente a la delincuencia.

Durante declaraciones a la prensa, la autoridad edil explicó que el planteamiento reúne medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el avance del crimen organizado. Además, expresó su expectativa de que el texto sea evaluado durante la sesión del Consejo de Ministros prevista para el 29 de julio, con el propósito de debatir la viabilidad de las acciones planteadas.

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El burgomaestre indicó que el contenido constituye una hoja de ruta elaborada desde su experiencia en materia de seguridad. “Son propuestas puntuales referidas a cuál sería, por lo menos desde mi modesto entender, la hoja de ruta para hacer un trabajo ejemplar desde el primer día de gestión. Hay un Consejo de Ministros mañana 29 de julio y ojalá esto pueda ser revisado para debatirlo y ver la posibilidad de implementar algunas de las medidas”, añadió.

El alcalde descartó que la Guardia Municipal reemplace a la PNP, al señalar que su labor sería complementaria y enfocada en tránsito e infracciones menores, como ocurre en otras capitales - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.
El alcalde descartó que la Guardia Municipal reemplace a la PNP, al señalar que su labor sería complementaria y enfocada en tránsito e infracciones menores, como ocurre en otras capitales - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

Uno de los principales planteamientos consiste en la conformación de una Guardia Municipal que complemente las funciones de la Policía Nacional del Perú en tareas relacionadas con el tránsito y la atención de infracciones menores. Según explicó, ello permitiría redistribuir a miles de agentes hacia labores especializadas en la lucha contra las extorsiones, el crimen organizado y otras modalidades delictivas.

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“Si tenemos una Policía Municipal que cumpla esas funciones, debidamente preparada, permitiría liberar de 5000 a 6000 efectivos de la Policía Nacional para hacer un trabajo exhaustivo contra las extorsiones, el crimen organizado y la delincuencia”, afirmó.

Además, descartó que la propuesta represente la creación de una institución paralela a la PNP. “No se van a quitar funciones. Es complementar la labor de la Policía Nacional, como lo hacen muchas capitales”, precisó.

Respecto al financiamiento, el titular de la comuna metropolitana aseguró que existen recursos suficientes para impulsar una primera promoción de este cuerpo. Explicó que la recaudación obtenida mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitiría cubrir los costos operativos y logísticos iniciales. No obstante, señaló que será indispensable que el Ejecutivo impulse la modificación de dos normas previamente identificadas para hacer viable la iniciativa.

Otra de las medidas planteadas propone la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, organismo que tendría la responsabilidad de coordinar las acciones de las entidades involucradas en el combate contra la delincuencia. De acuerdo con Reggiardo, la inseguridad responde a múltiples factores y requiere una respuesta conjunta de instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

“Necesitamos una autoridad empoderada por la Presidencia de la República que pueda articular rápidamente con las instituciones y empezar a tener resultados en el corto plazo. Esa es la única forma en la que vamos a empezar a ganar espacios frente a la criminalidad y la delincuencia que tanto daño vienen haciendo en nuestro país”, enfatizó.

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