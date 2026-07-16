Maestros se quedan sin pensión de S/3.500: Vence plazo para reglamentar Ley de aumento de pensiones

Los maestros tienen una Ley vigente que aumenta sus pensiones, pero la reglamentación podría llegar recién en el próximo gobierno, o no llegar. - Crédito SUTEP

La Ley de pensiones dignas, aprobada por insistencia del Congreso, sigue sin reglamentación a pesar de que ya pasó, el pasado martes 14 de julio, el plazo que tenía el Gobierno de José María Balcázar para reglamentar la Ley para avanzar con su aplicación.

Recordemos que la Ley fue controversial y ha sido señalado por el Consejo Fiscal entre las que aumentaría el gasto del Estado hacia el futuro, dado que esta medida aprueba aumentar las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del Perú para hacerla equivalente al monto de la remuneración integra mensual correspondiente a la primera escala magisterial. Al 2026, esta cifra vigente es de S/3.500,70.

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Y esto no solo sería una aumento para las pensiones para los maestros que reciban sus jubilaciones por la ONP, sino también en las AFP, donde el modelo es inconsistente con poner montos fijos al monto que va a cada afiliado. De todos modos, la Ley fue promulgada y el Ejecutivo no decidió llevarla al Tribunal Constitucional por el impacto. Así que se tendría que reglamentar, pero el gobierno de Balcázar tampoco ha apostado por esto y parece ‘patear’ el tema al siguiente gobierno.

Jorge Marticorena es el nuevo ministro de Educación. - Crédito Congreso

Maestros se reunieron con el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había deslizado evaluar aplicar la Ley gradualmente, para poder, eventualmente, avanzar hacia la aplicación de esta pensión entera (una que, de hecho, tendría que subir con los aumentos que se hagan a la remuneración íntegra mensual (RIM).

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Pero según reveló la congresista Flor Pablo Medina, en reunión con los dirigente del Macep (Maestros Cesantes del Perú) y el mismo MEF, su conclusión es que confirman “que este gobierno no tiene voluntad política para reglamentar la Ley 32581 de Pensiones Dignas”.

En su momento, la Ley se aprobó en el Pleno del Congreso por insistencia. - Crédito Congreso TV

“Aunque hay frustración y enojo, recordemos que lo que hemos logrado hasta hoy es histórico. Conseguimos aprobar una ley que parecía imposible y pusimos en la agenda nacional la realidad de las pensiones miserables que reciben miles de maestros cesantes y jubilados”, comunica la congresista saliente, a pocos días de acabar su gestión por la entrada del nuevo Congreso, uno bicameral.

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Ante esto, la congresista acompaña a los maestros en esta lucha por esta pensión de S/3.500,70. "Tenemos que seguir movilizados y unidos para exigir al nuevo gobierno que culmine la reglamentación y asegure el financiamiento. Y generar alianzas con los nuevos diputados y senadores que están dispuestos a impulsar esta causa", añadió.

La Ley de "pensión digna" para maestros fue promulgada, ¿qué sigue ahora?. - Crédito Andina

¿Pensión de S/3.500,70?

Se debe recordar que la Ley aprobó que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, sea equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

Lo que se busca es que estos servidores públicos “obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”. Como se sabe, la RIM de la primera escala magisterial equivale actualmente a S/3.500,70.

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Así, ahora los maestros jubilados y cesantes de la CPM tendrán que recibir un monto de este valor como mínimo mensualmente, al jubilarse. Como se sabe, la pensión máxima de la ONP es de S/1.000. Esta nueva pensión para los maestros equivale a más de 300% de ese monto.