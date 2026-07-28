“Debutar con la camiseta que amas”, el nostálgico recuerdo de Jefferson Farfán con Alianza Lima un 28 de julio

Jefferson Farfán recordó su debut profesional con Alianza Lima un 28 de julio.

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Hace un cuarto de siglo, el estadio de Matute fue testigo del debut de un joven que más tarde se convertiría en referente del fútbol peruano. Con solo 16 años y el número 25 en la camiseta, Jefferson Farfán saltó al campo por primera vez en la máxima división.

Aquel día marcó el inicio de una trayectoria que llevaría el nombre de Perú a escenarios internacionales. La ‘Foquita’, aún adolescente, demostró desde el inicio la determinación y el talento que lo distinguirían durante su carrera.

El ‘10 de la calle’ recordó con nostalgia su primera vez en un cancha profesional y resaltó que haya sido con el equipo de sus amores: “Mi debut soñado. A corta edad debutar con la camiseta que amas, con la camiseta de la cual eres hincha a muerte, la cosa más linda, más maravillosa. Estaba entrando por mi ídolo (Waldir Sáenz). Me hubiera encantado en ese momento poder estar junto a él en el campo”, apuntó el exfutbolista en conversación con ‘Alianza Play’.

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El 28 de julio de 2026, mientras Perú celebra sus Fiestas Patrias, la figura de ‘Jefry’ permanece en la memoria de los aficionados. El delantero nunca olvida todo lo que rodeó su debut, un momento que marcó el inicio de una carrera llena de logros y emociones para el fútbol nacional.

La 'Foquita' hizo su estreno oficial en Primera División con la camiseta 'blanquiazul' el 28 de julio de 2001. (Alianza Play)

“Me hubiese gustado anotar un gol en mi debut”

Jefferson Farfán dio detalles del inolvidable debut con Alianza Lima en Matute. La ‘Foquita’ reveló que se quedó con las ganas de celebrar un gol en su estreno oficial.

“Recuerdo que mi madre estuvo en el estadio. Quería hacer un gol para dedicárselo. Hubiera sido un lindo debut si hubiera anotado un gol, pero bueno, no se dio así”, declaró el ‘10 de la calle’.

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Además, describió lo que significa el club ‘blanquiazul’ para él: “Mi vida, Alianza es unión, es familiaridad. Yo contento de estar aquí nuevamente, volver a mi casa“.

Debut oficial de Jefferson Farfán en Primera División.

Así fue el debut de Jefferson Farfán en Alianza Lima

El 28 de julio de 2001, Jefferson Farfán tuvo su estreno en la Primera División durante el partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka, correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura. El técnico Jaime Duarte decidió darle minutos al joven atacante, quien ingresó en reemplazo de Waldir Sáenz y lució por primera vez la camiseta blanquiazul en el máximo nivel.

En aquel debut, Farfán compartió equipo con otros talentos de su generación, como Paolo Guerrero y Wilmer Aguirre. Aunque no logró consolidarse en ese primer año, la temporada siguiente fue distinguido como jugador revelación del fútbol peruano. Para 2003, recibió el reconocimiento como el mejor futbolista del torneo.

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Jefferson Farfán permaneció en La Victoria hasta 2004. A mitad de ese año, inició su carrera internacional al firmar con el PSV, dando así el salto a Europa. Desde entonces, su trayectoria lo llevó por distintos clubes del Viejo Continente, consolidando su nombre dentro y fuera de Perú.

La historia de Farfán es parte del patrimonio futbolístico peruano, y en cada aniversario de su debut, el público revive la emoción de aquel primer paso en la cancha, valorando el legado que dejó en la camiseta blanquirroja.

Jefferson Farfán tiene 5 títulos en su palmarés con Alianza Lima.