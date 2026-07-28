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Toma de mando de Keiko Fujimori: las postales desde su paso por Torre Tagle hasta la imposición de la banda presidencial

La presidenta electa para el periodo 2026 -2031, inició sus labores protocolares desde su salida en su casa en San Borja y su reunión con autoridades internacionales

Keiko Fujimori, con vestido azul, collar con cruz y pin, sonríe y levanta la mano derecha en saludo. Se observan personas y una columna de piedra al fondo
Keiko Fujimori sonríe y saluda con la mano el 28 de julio, en la previa a la toma de mando en Perú. (EFE)
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Este 28 de julio, Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú y marca un hecho inédito al convertirse en la primera mujer elegida por voto popular para liderar el país. Su llegada al poder ocurre tras cuatro campañas presidenciales y una trayectoria política marcada por la persistencia, el respaldo de Fuerza Popular y una fuerte presencia en el debate nacional.

Desde temprano, la expectativa se instaló en San Borja, donde reside la mandataria. Acompañada por familiares y colaboradores, Fujimori abandonó su domicilio bajo estrictas medidas de seguridad y fue recibida por simpatizantes que se congregaron en las inmediaciones.

Mujer de cabello oscuro con chaqueta azul, collar con cruz y pin patrio. Está rodeada de varios hombres con trajes oscuros y earpieces. Fondo borroso
La política Keiko Fujimori sonríe en un evento público el 28 de julio en Perú, acompañada por personal de seguridad y otros asistentes. (AFP)

La salida fue seguida de cerca por fotógrafos y camarógrafos, quienes captaron cada instante de una jornada que concentra la atención nacional. Los saludos, gestos y sonrisas de la presidenta electa quedaron registrados en imágenes que pronto circularon en medios y redes sociales, reflejando el clima de apoyo y expectativa.

El recorrido hacia el centro de Lima tuvo un carácter simbólico. La caravana oficial atravesó avenidas principales hasta llegar al primer destino institucional del día. Para la ocasión, Keiko Fujimori eligió un vestido azul cruzado, de manga tres cuartos y detalles bordados en los puños.

Mujer con vestido azul levanta el dedo índice y sonríe. Lleva collar de cruz, uñas rojas y cartera de colores. Hombres y muro de piedra en el fondo
Keiko Fujimori sonríe y levanta el dedo índice mientras saluda en Lima el 28 de julio, antes de la toma de mando presidencial. (EFE)

Completó su atuendo con un bolso de colores vivos y motivos andinos, junto a un collar con cruz y una discreta insignia en la solapa. El conjunto resaltó en las fotografías y fue interpretado como un guiño a la identidad nacional y a la sobriedad de la investidura.

La primera parada oficial fue el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana. Allí, la presidenta electa fue recibida por autoridades diplomáticas y mantuvo un encuentro protocolar con el rey Felipe VI de España. Este acto reforzó los lazos bilaterales y abrió la agenda oficial de la jornada, en la que también se contemplan reuniones con delegaciones internacionales y mensajes institucionales.

Un hombre con traje y corbata y una mujer con vestido azul y cartera de mano saludan con las manos alzadas en una alfombra roja frente a una puerta
Keiko Fujimori, de vestido azul, y Carlos Espá, de traje oscuro, saludan a los asistentes antes de la ceremonia de toma de mando del 28 de julio. (EFE)

Luego de Torre Tagle, Fujimori se dirige al Congreso de la República para la ceremonia central de investidura. Allí recibirá la banda presidencial y prestará juramento en presencia de legisladores, autoridades nacionales y representantes extranjeros. El protocolo incluye la interpretación del Himno Nacional, la juramentación del primer vicepresidente y la presentación del gabinete ministerial. La atención se concentra en el hemiciclo, donde se define el inicio formal del nuevo gobierno.

Durante la mañana, las imágenes de Keiko Fujimori en tránsito y en cada parada han sido difundidas ampliamente, consolidando el registro visual de una fecha que suma un nuevo capítulo a la historia política del Perú. La expectativa crece a medida que se acerca el momento del mensaje presidencial y la transferencia de mando.

Keiko Fujimori sonríe, con dos hombres de traje y audífonos visibles detrás. Hay personas borrosas en el primer plano y fondo
Keiko Fujimori participa en un evento público en la jornada del 28 de julio, antes de la toma de mando presidencial en Perú. (AFP)

El mensaje a la Nación: horario y expectativas

El mensaje a la Nación de Keiko Fujimori está previsto para iniciar aproximadamente a las 12:30 del mediodía, tras la ceremonia de investidura en el Congreso. El discurso será transmitido en directo y contará con la presencia de autoridades nacionales, legisladores y delegaciones internacionales.

Se espera que el pronunciamiento tenga una duración cercana a una hora y aborde temas prioritarios como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas frente al fenómeno de El Niño. El acto marca el inicio oficial de la gestión presidencial y será seguido por la presentación del nuevo gabinete, así como por saludos y actividades protocolares en Palacio de Gobierno.

Mujer con vestido azul y bolso colorido saluda a la cámara, rodeada por una multitud de personas, periodistas con cámaras y personal de seguridad
Keiko Fujimori, vestida de azul y con un bolso colorido, saluda a la prensa y al público al inicio de sus actividades protocolares en Perú. (Oficina de la presidenta electa)

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