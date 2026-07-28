Sabrina, mejor voleibolista de la Copa Sudamericana, afirma que podría jugar en la Liga Peruana: “Si llega una propuesta, por qué no aceptarla”

La voleibolista brasileña fue la mejor de la Copa Sudamericana. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

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La Copa Sudamericana de Vóley concluyó el último domingo y dejó momentos destacados, tanto a nivel colectivo como individual. Una de las grandes protagonistas fue Sabrina Machado, opuesta de la selección brasileña, quien obtuvo el primer puesto y el reconocimiento como mejor jugadora del torneo.

En declaraciones a la prensa nacional, Sabrina no descartó la posibilidad de jugar en la Liga Peruana de Vóley en un futuro. “Todos me han preguntado eso hoy. ¿Y por qué no? Si llega una propuesta, no veo por qué no aceptarla”.

La atacante también se refirió al desarrollo del voleibol en el país. “El vóley peruano ha crecido. La gente es muy apasionada por el vóley. Nunca había venido a Perú y me impresionó ver cuánto aman el vóley aquí. He notado que el vóley en Perú está en crecimiento y ya hay algunas brasileñas jugando aquí. Así que el vóley aquí solo puede seguir creciendo, estoy segura de eso”.

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A sus 30 años, Sabrina descartó que su carrera se encuentre en la etapa final, destacando su preparación física. “Entreno mucho, cuido mucho mi cuerpo, aprendí a ser atleta con los años, así que ahora entiendo que necesito hacer todo lo necesario para poder jugar al más alto nivel”.

Actualmente, Sabrina Machado integra las filas del Dentil Praia Clube, uno de los equipos más importantes de Brasil, con el que mantiene contrato vigente. Su desempeño en la Copa Sudamericana de Vóley podría abrirle puertas en otras ligas del mundo.

Sabrina, mejor jugadora de la Copa Sudamericana, afirma que podría disputar la Liga Peruana de Vóley. Créditos: La Cátedra Deportes.

Su participación en la Copa Sudamericana de vóley

Por otro lado, Sabrina Machado se refirió a su desempeño en la Copa Sudamericana. “Estoy muy feliz con este logro del equipo. Entrenamos mucho para este campeonato. Estuvimos varios meses preparándonos para poder estar aquí ahora, y este premio de MVP fue un reconocimiento. Me puse muy contenta, no esperaba ganar este premio, pero realmente me alegró recibirlo”.

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La atacante también confesó la sorpresa que le causó ser elegida como la jugadora más valiosa del torneo. “Me sorprendí y emocioné al mismo tiempo, porque se te pasa una película por la cabeza de todo lo que uno ha vivido para llegar hasta aquí. Me emocioné mucho cuando lo recibí, porque cuando suceden estas cosas, solo siento gratitud. Todo lo que pasamos valió la pena”.

Sabrina expresó la satisfacción que le genera defender los colores de su país. “Jugar por la selección brasileña siempre fue un sueño. He luchado durante años para poder estar aquí. Así que cuando logré llegar y destacar, fue una emoción enorme. Renunciamos a muchas cosas para poder estar aquí y ser atletas. Por eso, cuando alcanzamos una conquista así, siempre es emocionante”.

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Su mayor anhelo es representar a Brasil en la próxima VNL. “Por supuesto. Como dije, trabajamos mucho para poder estar en la selección brasileña y representar a nuestro país. Así que sí, sueño con jugar esos grandes campeonatos con la selección, y voy a seguir trabajando para tener mi oportunidad”.

Brasil gana el partido 3-1 al cerrar el cuarto set por 28-26 ante Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley. Latina

Así quedaron los puestos de la Copa Sudamericana de vóley 2026

La selección peruana de vóley finalizó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana tras superar a Venezuela. Así se ubicaron los ocho equipos que participaron en el torneo disputado en Lima:

Brasil Colombia Argentina Chile Perú Venezuela Bolivia Ecuador