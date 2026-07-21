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Trabajadores CAS cobrarán gratificación equivalente a solo tres meses en julio: El cálculo real

El monto mínimo seguirá siendo de S/300, pero el cálculo de la gratificación CAS al 10%, este 2026, solo tomará los meses de labores vigentes desde la Ley 32563, según el MEF

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Trabajadores públicos en Perú
El cálculo de la gratificación de julio para los CAS solo considerará tres meses de labores, por la vigencia de la Ley 32563. - Crédito Andina

Todo va quedando listo para el pago de la gratificación para los trabajadores CAS en julio. Solo falta el decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aplicará la gradualidad del monto, empezando por un 10 % para este año (y alcanzando el 100 % para 2030).

Como se recuerda, la Ley 32563, promulgada en marzo, dio el derecho a gratificación y CTS a los trabajadores CAS. El monto de la ‘grati’ será de un sueldo entero, justo como el sector privado.

¿Entonces este mes de julio los trabajadores CAS reciben el 10 % de su sueldo como gratificación? No exactamente. El proyecto del decreto supremo incluye una medida que detalla que, además, para el cálculo de la gratificación se considerará el tiempo laborado contado a partir de la vigencia de la Ley 32563. Es decir, solo tres meses (abril, mayo, junio) del periodo contable para el pago. En la práctica, esto significará, en realidad, que el monto del pago será la mitad (tres de seis meses laborados) de ese 10 %.

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El Ministerio de Economía y Finanzas regulará el pago de la gratificación CAS mediante decreto supremo, sujeto a disponibilidad presupuestaria y reglas fiscales.

Gratificación CAS al 10 %, pero de tres meses

Según el proyecto del decreto supremo que el MEF planea promulgar para darle ‘gradualidad’ al pago de la gratificación CAS, no solo se consideraría un monto del 10% de la remuneración para este julio y diciembre, sino que se plantearía que se calculé en base a los meses trabajadores desde que está vigente la Ley 32563.

Como se sabe, el pago de la gratificación (en el sector privado) se realiza en base a los meses que han laborado los trabajadores, es proporcional. Si solo laboraron un mes entero, el de junio, se hace un pago del 1/6 (un sexto) del monto. Es decir, si ganas S/7.000, solo recibiría S/1.166,67 de gratificación.

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Este cálculo en base a los meses trabajados se aplicará para la gratificación CAS también. "Para el otorgamiento de la gratificación por Fiestas Patrias correspondiente a julio del año 2026, únicamente se consideran los meses completos de servicios efectivamente prestados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32563″.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Es decir, para los trabajadores que hayan estado laborando antes de la vigencia de la Ley, aún así hayan trabajado todo el semestre desde enero de 2026, dado que la Ley estuvo vigente desde el 24 de marzo, solo se considerará como laborado los meses de abril, mayo y junio; es decir, la mitad del semestre.

Esto haría que el monto de la gratificación, que es del 10% del monto que se entrega sea más reducido. La gratificación es equivalente a las remuneraciones regulares que se reciben. Si se trabaja solo la mitad del semestre, se recibe la mitad. En el caso de trabajadores con sueldo de S/7.000, por ejemplo, el cálculo daría un monto de ‘grati’ de S/3.500.

Pero según la Ley este monto en julio será del 10%. En el caso del ejemplo, de S/350 y no de S/700, como podría creerse. Igual, para quienes ganen menos (S/2.000 por ejemplo), el monto mínimo a considerar será de S/300.

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
Así se dará el pago de la gratificación este 2026. - Crédito MEF

La progresividad

Como se sabe, la base de cálculo para el otorgamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementará para cada año fiscal, hasta alcanzar el 100 % de la remuneración mensual, de acuerdo a la siguiente ‘fórmula’ que aplicará el MEF en su decreto supremo:

  • El 10% de la remuneración mensual en el año fiscal 2026.
  • El 20% de la remuneración mensual en el año fiscal 2027.
  • El 30% de la remuneración mensual en el año fiscal 2028.
  • El 50% de la remuneración mensual en el año fiscal 2029.
  • El 100% de la remuneración mensual a partir del año fiscal 2030.

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