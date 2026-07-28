Elmer Cuba en el MEF: las 10 medidas que planteó a menos de un mes de ser nombrado ministro de Economía

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

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Luego de que la presidenta Keiko Fujimori ratificara la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCRP), la atención sobre la agenda económica del país vuelve a recaer sobre las políticas fiscales que ejerza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Precisamente, el ahora ministro de la cartera, Elmer Cuba, concedió, hace poco menos de un mes, una entrevista en la que aseveró que impulsaría una serie de medidas para el inicio de la nueva gestión. ¿Cuántas de ellas podrá cumplir?

1. Nombrar una autoridad central para enfrentar el fenómeno de El Niño

Elmer Cuba plantea que, ante la inminencia de desastres naturales vinculados al fenómeno de El Niño, la respuesta del Estado debe ser rápida, coordinada y eficaz. Para ello, propone crear una autoridad central con respaldo legal especial, a través de una ley o un decreto, que tenga la responsabilidad exclusiva de acelerar obras de prevención y reconstrucción.

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Esta autoridad permitiría superar la ineficacia de organismos previos y evitaría que la preparación ante el fenómeno quede incompleta, lo que podría traducirse en mayores daños y pérdidas económicas.

“Hay que distinguir de las urgentes, de las importantes. Las urgentes son, nombrar una autoridad central, con una ley especial, un decreto especial para que se encargue de apurar todo el tema del Niño”, declaró para El Montonero.

Elmer Cuba propuso crear una autoridad central con respaldo legal especial para acelerar las obras de prevención y reconstrucción ante el fenómeno de El Niño.

2. Detener el “drenaje” de recursos en Petroperú

El economista identifica a Petroperú como un foco de pérdidas fiscales constantes para el Estado peruano. Sostiene que es imperativo frenar el uso ineficiente de recursos públicos en la empresa, que describe como un “barril sin fondo”, ya que los esfuerzos destinados a mantenerla representan una carga significativa para las finanzas públicas.

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La acción concreta implica revisar y limitar las transferencias estatales y buscar mecanismos para que la empresa no siga generando déficit. Actualmente, la deuda de Petroperú supera los USD 5.000 millones.

“Petroperú sigue siendo un barril sin fondo que elimina recursos públicos y que cuesta recaudar”, mencionó.

3. Eliminar la pensión vitalicia para maestros

Como una de las medidas urgentes, Cuba propone derogar o modificar la Ley N° 32581 que otorga pensión vitalicia a los maestros del sector público, ubicada en torno a los S/ 3.300 a S/ 3.500, según el valor vigente de la escala.

Considera que este beneficio es insostenible para las finanzas del Estado y rompe el equilibrio del sistema de pensiones, generando además una situación injusta frente a otros servidores públicos. Eliminar esta disposición evitaría un crecimiento descontrolado del gasto previsional y evitaría problemas adicionales en el futuro.

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“La madre de las batallas es la pensión vitalicia para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensional del sector público”, indicó el economista.

La agenda del MEF apunta a recortar pérdidas fiscales en Petroperú, cuya deuda supera los USD 5.000 millones, y a frenar nuevas transferencias públicas.

4. Nueva ley para formalizar la minería informal y de pequeña escala (MAPE)

Cuba señala que la informalidad minera constituye un problema estructural que requiere una respuesta legal específica. Propone implementar una nueva ley orientada a la minería artesanal y de pequeña escala, que contemple un periodo de adaptación para que los actores del sector puedan cumplir con la regulación antes de aplicar sanciones severas.

Actualmente, el REINFO se cierra el 31 de diciembre de 2027, según lo establecido por la Ley N° 32537. El proceso de formalización minera integral también podría concluir antes si entra en vigor la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

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“Arreglar definitivamente el tema de la minería informal y pequeña escala, una ley MAPE que sea acorde a las verdaderas productividades de ese sector y darles un tiempo para que se adapten a esa norma”, refirió el ahora ministro.

5. Reconstruir la burocracia estatal y el aparato público

Elmer Cuba advierte que el Estado peruano ha quedado “decapitado” tras años de crisis política y alta rotación en los ministerios, lo que ha debilitado la cadena de mando y la capacidad de gestión.

Por ello, plantea la necesidad de reconstruir el aparato público, atraer profesionales y restablecer la estructura administrativa para recuperar la eficacia estatal. Solo así, sostiene, será posible implementar políticas públicas de manera consistente y eficiente en todo el país.

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“El Estado peruano ha sido decapitado […] no responde al freno, ni al acelerador, ni a los cambios. Hemos decapitado toda la burocracia que teníamos en los últimos veinte años”, confirió.

Elmer Cuba impulsó una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala que podría redefinir la formalización minera antes del cierre del Reinfo en 2027.

6. Reforma educativa (básica, secundaria y universidades privadas de baja calidad)

El economista considera que la educación es clave para el desarrollo a largo plazo y la reducción de la informalidad. Propone enfrentar los intereses corporativos, tanto sindicales como de universidades privadas de baja calidad, para mejorar el sistema educativo.

Esto implicaría cambios en la regulación, la supervisión y la calidad de los contenidos, a fin de evitar que los jóvenes sigan condenados a empleos informales y precarios.

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“Todavía seguimos fabricando personas que van a ganar muy poco, los pobres del futuro, los independientes del futuro, los informales del futuro, los vulnerables del futuro, los estamos formando hoy”, opinó en la entrevista.

7. Reforma tributaria para reducir la evasión (sin cambiar tasas)

Cuba no propone modificar las tasas de impuestos, sino atacar el problema de la evasión, que identifica como uno de los principales obstáculos fiscales del país. Su planteamiento es mejorar los mecanismos de recaudación, especialmente en la mediana y pequeña empresa, donde se concentra la mayor parte de la evasión.

Con una mejor fiscalización y cumplimiento, consideró que Perú podría incrementar sus recursos públicos sin necesidad de aumentar la presión tributaria sobre los contribuyentes formales.

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“El problema no está en las tasas, está en la evasión. Los grandes pagan todo lo que tienen que pagar, el evasor es la mediana para abajo, que tiene doble contabilidad”, dijo Cuba.

8. Reforma laboral para adecuarla a la realidad de la microempresa y reducir informalidad

El exconsultor de Macroconsult reconoce que la informalidad laboral es uno de los principales retos económicos y sociales del Perú. Propone una reforma laboral específica para la microempresa, que reduzca las rigideces y costos que actualmente dificultan la formalización del empleo.

Esta reforma, según Cuba, permitiría que más trabajadores accedan a derechos laborales y al mismo tiempo fortalecería al sindicalismo, al ampliar la base de trabajadores formales.

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“Tienes que recalibrar las normas de la ley laboral de la microempresa para realmente arrancar y a bajar de una vez por todas y para siempre la informalidad laboral”, aseveró.

El programa económico del MEF descarta subir tasas tributarias y prioriza la lucha contra la evasión, la reforma laboral de la microempresa y el control de la inversión pública regional.

9. Mejorar la eficiencia en la inversión pública regional y local

Cuba destaca que gran parte de la inversión pública se pierde en obras inconclusas y corrupción, especialmente en gobiernos regionales y municipales. Propone que, sin aumentar el presupuesto, se priorice la gestión efectiva de los recursos, evitando la dispersión y el mal uso.

La clave, de acuerdo con el nuevo ministro de Keiko Fujimori, sería fiscalizar y controlar la ejecución de obras para garantizar resultados tangibles en servicios básicos como agua, caminos y puentes.

“En los gobiernos regionales y gobiernos locales, donde dos tercios de la inversión pública se hacen ahí, abajo hay una corrupción mayúscula y no está funcionando. Si solamente invirtiésemos bien, el mismo monto sería una maravilla”, remitió.

10. Fortalecer la gestión pública para ganar legitimidad y facilitar reformas

Finalmente, Elmer Cuba sostiene que el éxito de un gobierno depende en gran parte de su capacidad de gestión, especialmente en los primeros meses de mandato. Considera que una administración eficiente, que logre resultados visibles rápidamente, permite al gobierno aumentar su legitimidad ante la ciudadanía.

Este respaldo social es fundamental para que el Ejecutivo tenga margen político y pueda implementar reformas de fondo en los siguientes años. En otras palabras, Cuba plantea que la gestión pública efectiva no solo es un fin en sí mismo, sino también una herramienta para consolidar el apoyo social y político necesario para transformar al país.

“La gestión, si hace una buena gestión los primeros meses, eso va a subir y le va a dar más legitimidad. Un presidente popular y querido tiene más espacio para hacer reformas”, sentenció.

Elmer Cuba Bustinza, nuevo ministro de Economía y Finanzas.

Elmer Cuba llega al MEF en un momento crítico para el país

De esta manera, el nuevo titular del MEF busca avanzar con medidas como la creación de una autoridad central para enfrentar el fenómeno de El Niño, el control del gasto en empresas estatales y la reforma de sistemas laborales y tributarios.

La confianz es grande, pues Elmer Cuba fue anticipadamente anunciado junto a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el alcance de estas iniciativas estará condicionado por la capacidad del gobierno para generar confianza, alcanzar acuerdos con los sectores empresariales y laborales, y responder a un escenario económico desafiante marcado por la llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de las últimas décadas.