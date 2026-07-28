Más de 13 mil policías ciudan Lima hoy 28 de julio: francotiradores cuidan toma de mando de Keiko Fujimori

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó este 28 de julio a más de 13 mil agentes para garantizar la seguridad durante las ceremonias oficiales, en el marco de la toma de mando presidencial de Keiko Fujimori y las celebraciones por Fiestas Patrias.
La presencia policial incluye la participación de unidades especiales, francotiradores y efectivos de inteligencia, así como dispositivos de control del tránsito y cierres de vías estratégicas.
Desde la madrugada de hoy, martes 28 de julio, Lima cuenta con un contingente policial reforzado. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dispuso la alerta máxima y detalló el plan operativo: “Se han previsto 3,550 efectivos para la misa y Te Deum, asunción de mando presidencial y cita solemne. Para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, 9,913 efectivos. Es un total de 13,463 en Lima y 32,000 a nivel nacional”, afirmó el alto mando policial durante la presentación del operativo.
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La distribución de los efectivos responde a la necesidad de proteger tanto los actos oficiales como las actividades de protesta y rechazo programadas en paralelo. Según datos oficiales recogidos, el mayor despliegue se concentra en la capital, donde se encuentran las principales sedes gubernamentales.
Agentes encubiertos
Dentro del dispositivo de seguridad, la PNP asignó equipos de francotiradores que permanecerán apostados en edificios públicos situados en los trayectos de las autoridades y dignatarios internacionales invitados, entre ellos el rey Felipe VI de España.
Se informó que unidades tácticas conocidas como ‘rambos’, armadas con fusiles de alto alcance, patrullan puntos estratégicos. Helipuertos temporales y patrullaje aéreo complementan el esquema de protección.
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La seguridad se refuerza con la presencia de agentes de inteligencia diseminados entre la multitud, cuyas funciones incluyen la detección de riesgos y la prevención de incidentes durante los eventos multitudinarios. Se detalló que estos agentes operan de manera encubierta en las zonas de mayor afluencia.
Control del tránsito
El operativo de la Policía Nacional incorpora también un amplio plan de control del tránsito. El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Humberto Alvarado López, explicó que desde las 00:00 horas del 28 de julio se implementaron desvíos y restricciones en las principales avenidas de Lima.
La avenida Abancay permanecerá clausurada y se han habilitado rutas alternas, como el cruce de los jirones Paruro y Junín, Nicolás de Piérola con Abancay y accesos desde el puente Acho.
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Para el 29 de julio, cuando se realizará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, la avenida Brasil permanecerá cerrada. Las autoridades han dispuesto desvíos por las avenidas Alfonso Ugarte, Tingo María, Sucre, Salaverry, Ejército y Sánchez Carrión, según informaron fuentes policiales a la prensa nacional.
La toma de mando
Las medidas de seguridad extraordinarias responden a la magnitud del evento, que incluye la ceremonia de asunción al mando de Keiko Fujimori, la tradicional misa y Te Deum, la sesión solemne y el desfile militar.
La Policía Nacional detalló que su presencia busca garantizar el normal desarrollo de las actividades oficiales y proteger a la ciudadanía, tanto en los actos protocolares como en las expresiones de protesta.
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El dispositivo de seguridad, que abarca tanto la vigilancia visible como la discreta, ha sido reforzado por la participación de más de 32,000 agentes a nivel nacional, según fuentes oficiales. El despliegue incluye vigilancia aérea, patrullaje motorizado y puntos de control en zonas de acceso a la ciudad.
Las autoridades recalcaron que la coordinación entre las distintas unidades policiales pretende mantener el orden y evitar incidentes durante las celebraciones patrias y la transición presidencial. El operativo se mantendrá activo durante los días 28 y 29 de julio, cubriendo tanto los eventos centrales como las movilizaciones ciudadanas.
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