A pesar de que trabajadores privados no tendrán feriado largo por Fiestas Patrias, Mincetur espera aumento en turismo

El impacto del turismo interno será mayor en estas Fiestas Patrias, a pesar de que el sector privado no tendrá feriado largo. - Crédito Andina

Este sábado 25 de julio empieza oficialmente el feriado largo por Fiestas Patrias: este será de cinco días e irá hasta el miércoles 29 de julio. Sin embargo, todo este periodo de descanso solo aplicará obligatoriamente para el sector público. Si bien los trabajadores privados puede ajustarse y pactar con sus empresas para descansar el lunes 27 de julio, este día no laborable no aplica para ellos esencialmente.

Es más, a diferencia de los cuatro años anteriores, desde 2022, donde los privados tenían al menos un periodo de tres días de feriado largo, este año no ocurrirá así y solo tendrán el martes 28 y miércoles 29 de julio. Esto hará más difícil aprovechar las fechas para hacer viajes más largos, como se acostumbra en Fiestas Patrias.

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Pero a pesar de esto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considera un incremento importante para el turismo interno en estas Fiestas Patrias, inclusive considerando que el sector privado solo tendrá dos feriados juntos este año, comparado a los cuatro días de feriado largo del 2025. “El próximo feriado por Fiestas Patrias, que va del 25 al 29 de julio, movilizaría a alrededor 1,9 millones de turistas internos y generaría un impacto económico cercano a los US$ 254 millones”, señala la entidad. Esto, frente a los 1,88 millones de turistas y el impacto de US$ 223 millones del 2025.

¿Los trabajadores privados viajarán por Fiestas Patrias? Solo tendrán dos días feriados y no empatarán con los fines de semana. - Crédito Andina

Mincetur confía en aumento de turismo interno

En su estudio “Impacto Económico del Feriado de Fiestas Patrias 2026” el Mincetur analizó que, a pesar de que el sector privado no tendrá feriado largo, el impacto económico de los feriados de Fiestas Patrias, que aplican obligatoriamente a los trabajadores públicos, sería mayor este 2026.

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Así, el sector público y los privados que logren descanso el lunes 27 de julio, que servirá como puente entre el fin de semana y los feriados de Fiestas Patrias, serían suficiente para impactar positivamente con un US$31 millones extra al turismo interno.

“Este informe, elaborado en base a encuestas a mayores de 18 años de las principales ciudades del país, proyecta un gasto promedio por persona de S/547, destinado principalmente al transporte, alojamiento, alimentación, comercio, recreación y demás servicios vinculados al turismo”, aclara el Mincetur.

El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Además, destacan que las proyecciones superan ampliamente el impacto económico generado en el año 2025, que alcanzó los US$223 millones y responderían principalmente a una mayor permanencia promedio de los turistas internos en los destinos visitados y al consecuente incremento en su gasto durante el viaje.

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¿Por qué viajarán los peruanos?

El estudio señala, además, que las vacaciones, la recreación y el ocio constituyen el principal motivo de los viajes previstos durante este feriado largo, concentrando el 64,3% de las preferencias. Mientras, En segundo lugar, se ubican las visitas a familiares y amigos (29,2%), mientras que los demás motivos representan una participación significativamente menor.

Por otro lado, el informe indica que entre los principales destinos elegidos destacan Lima (13.4%), Cusco (10.7%), Arequipa (10.4%), Ica (7.6%), Piura (7.3%), Cajamarca (7.2%), La Libertad (6.3%), Áncash (4.8%), Lambayeque (4.8%) y Junín (4.6%).

Fiestas Patrias vienen con fin de semana largo de cinco días, pero solo para el sector privado. - Crédito Municipalidad de Ica

Asimismo, muestra que el 66.2 % de los turistas internos tiene previsto regresar a un destino que ya conoce, mientras que el 33.8 % realizará un viaje a un lugar que visitará por primera vez, lo que refleja un importante nivel de fidelización hacia los destinos turísticos nacionales.

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Entre quienes viajarán por vacaciones, la principal razón para elegir un destino es la variedad de atractivos turísticos (50%). También destacan la historia y el patrimonio cultural (27.4%), la posibilidad de visitar familiares y amigos (27.1%), el buen clima (27%) y la gastronomía (24.2%), atributos que continúan fortaleciendo la competitividad de los destinos nacionales.