Perú

A pesar de que trabajadores privados no tendrán feriado largo por Fiestas Patrias, Mincetur espera aumento en turismo

Luego de cuatro años, los trabajadores privados no tendrán feriado largo por Fiestas Patrias, haciendo más difícil la posibilidad de viajes largos. Sin embargo, el Mincetur igual confía en un aumento en las cifras del turismo interno

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Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
El impacto del turismo interno será mayor en estas Fiestas Patrias, a pesar de que el sector privado no tendrá feriado largo. - Crédito Andina

Este sábado 25 de julio empieza oficialmente el feriado largo por Fiestas Patrias: este será de cinco días e irá hasta el miércoles 29 de julio. Sin embargo, todo este periodo de descanso solo aplicará obligatoriamente para el sector público. Si bien los trabajadores privados puede ajustarse y pactar con sus empresas para descansar el lunes 27 de julio, este día no laborable no aplica para ellos esencialmente.

Es más, a diferencia de los cuatro años anteriores, desde 2022, donde los privados tenían al menos un periodo de tres días de feriado largo, este año no ocurrirá así y solo tendrán el martes 28 y miércoles 29 de julio. Esto hará más difícil aprovechar las fechas para hacer viajes más largos, como se acostumbra en Fiestas Patrias.

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Pero a pesar de esto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considera un incremento importante para el turismo interno en estas Fiestas Patrias, inclusive considerando que el sector privado solo tendrá dos feriados juntos este año, comparado a los cuatro días de feriado largo del 2025. “El próximo feriado por Fiestas Patrias, que va del 25 al 29 de julio, movilizaría a alrededor 1,9 millones de turistas internos y generaría un impacto económico cercano a los US$ 254 millones”, señala la entidad. Esto, frente a los 1,88 millones de turistas y el impacto de US$ 223 millones del 2025.

Conoce los lugares preferidos por los viajeros. (Foto: Andina)
¿Los trabajadores privados viajarán por Fiestas Patrias? Solo tendrán dos días feriados y no empatarán con los fines de semana. - Crédito Andina

Mincetur confía en aumento de turismo interno

En su estudio “Impacto Económico del Feriado de Fiestas Patrias 2026” el Mincetur analizó que, a pesar de que el sector privado no tendrá feriado largo, el impacto económico de los feriados de Fiestas Patrias, que aplican obligatoriamente a los trabajadores públicos, sería mayor este 2026.

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Así, el sector público y los privados que logren descanso el lunes 27 de julio, que servirá como puente entre el fin de semana y los feriados de Fiestas Patrias, serían suficiente para impactar positivamente con un US$31 millones extra al turismo interno.

“Este informe, elaborado en base a encuestas a mayores de 18 años de las principales ciudades del país, proyecta un gasto promedio por persona de S/547, destinado principalmente al transporte, alojamiento, alimentación, comercio, recreación y demás servicios vinculados al turismo”, aclara el Mincetur.

El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Además, destacan que las proyecciones superan ampliamente el impacto económico generado en el año 2025, que alcanzó los US$223 millones y responderían principalmente a una mayor permanencia promedio de los turistas internos en los destinos visitados y al consecuente incremento en su gasto durante el viaje. 

¿Por qué viajarán los peruanos?

El estudio señala, además, que las vacaciones, la recreación y el ocio constituyen el principal motivo de los viajes previstos durante este feriado largo, concentrando el 64,3% de las preferencias. Mientras, En segundo lugar, se ubican las visitas a familiares y amigos (29,2%), mientras que los demás motivos representan una participación significativamente menor. 

Por otro lado, el informe indica que entre los principales destinos elegidos destacan Lima (13.4%), Cusco (10.7%), Arequipa (10.4%), Ica (7.6%), Piura (7.3%), Cajamarca (7.2%), La Libertad (6.3%), Áncash (4.8%), Lambayeque (4.8%) y Junín (4.6%).

plaza de armas de Ica
Fiestas Patrias vienen con fin de semana largo de cinco días, pero solo para el sector privado. - Crédito Municipalidad de Ica

Asimismo, muestra que el 66.2 % de los turistas internos tiene previsto regresar a un destino que ya conoce, mientras que el 33.8 % realizará un viaje a un lugar que visitará por primera vez, lo que refleja un importante nivel de fidelización hacia los destinos turísticos nacionales.

Entre quienes viajarán por vacaciones, la principal razón para elegir un destino es la variedad de atractivos turísticos (50%). También destacan la historia y el patrimonio cultural (27.4%), la posibilidad de visitar familiares y amigos (27.1%), el buen clima (27%) y la gastronomía (24.2%), atributos que continúan fortaleciendo la competitividad de los destinos nacionales.

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