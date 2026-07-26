Keiko Fujimori, mensaje a la Nación: fecha, lugar y ejes que marcarán su primer discurso como presidenta 2026-2031

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se prepara para ofrecer su primer mensaje a la nación, en el que detallará las bases de su plan de gobierno para el periodo 2026-2031, luego de la ceremonia de juramentación que se llevará a cabo el 28 de julio en el Congreso de la República. Esta intervención, que coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, marcará el tono de la gestión que inicia y estará acompañada de la presencia de dignatarios internacionales y jefes de Estado.
La convocatoria para este acto oficial sigue la tradición republicana y despierta la expectativa nacional por el contenido del discurso que, según fuentes del entorno presidencial, buscará definir una hoja de ruta para enfrentar los principales desafíos del país.
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Detalles de la ceremonia y transmisión del mensaje
El acto de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República tendrá lugar el martes 28 de julio de 2026 en el hemiciclo del Congreso de la República en Lima, y se espera que el mensaje a la nación inicie al mediodía. El evento contará con la asistencia de autoridades nacionales, representantes de poderes del Estado y delegaciones internacionales confirmadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En cuanto a la transmisión, los canales oficiales de la presidencia y los principales medios de comunicación nacionales permitirán el acceso en tiempo real a la ciudadanía.
Información de utilidad sobre la ceremonia
- Fecha: 28 de julio de 2026
- Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República, Lima
- Hora estimada: 12:00 m.
- Invitados: Dignatarios internacionales y jefes de Estado confirmados
- Transmisión: Medios nacionales y señales oficiales
Principales ejes que abordará el mensaje presidencial
El primer discurso de Keiko Fujimori como jefa de Estado girará en torno a tres ejes centrales:
- Seguridad ciudadana: Se espera el anuncio de un comando unificado permanente contra la inseguridad y el crimen organizado, así como nuevas políticas para fortalecer la autoridad del Estado frente a estos desafíos.
- Economía y empleo: La presidenta electa detallará propuestas orientadas a la reactivación económica, atracción de inversiones, simplificación normativa y fortalecimiento de programas sociales como Pensión 65.
- Unidad política: El mensaje incluirá llamados al diálogo institucional y a la construcción de consensos con el Congreso y la sociedad civil, en un contexto político fragmentado.
El plan de gobierno 2026-2031: propuestas y observaciones
El programa presentado por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 incluye medidas como la creación de cuatro megapenales, la construcción de 3 mil colegios, una reforma de justicia y un shock desregulatorio para reactivar inversiones. Sin embargo, especialistas consultados advierten sobre vacíos en financiamiento, ejecución y alcance institucional.
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El diagnóstico sectorial revela:
- Déficit de 70 mil efectivos en la Policía Nacional del Perú
- Más de 6 millones de expedientes judiciales en trámite y ejecución
- 2,6 millones de casos en temas de familia
Según el exdirector de la Policía Nacional, la inversión necesaria para las principales medidas de seguridad supera los S/ 25 mil millones.
Seguridad y justicia: advertencias y retos principales
El exdirector policial sostuvo que el planteamiento más relevante es la creación de un Comando Unificado Permanente contra el crimen organizado. Señaló que ya existe el Consejo Nacional de Política Criminal, órgano encargado de planificar y articular la política criminal del Estado, y que el plan debería fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para que vuelva a ser presidido por el ministro del Interior y sesione mensualmente.
Cita destacada: “La investigación criminal solo comienza después de que se cometen los hechos. Pero la prevención es lo que impide que se cometan estos hechos delictivos; eso es lo que está fallando”.
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Sobre justicia, el expresidente del Consejo de Ministros cuestionó la falta de precisión sobre los alcances de la reforma anunciada y subrayó la sobrecarga del Poder Judicial. Además, mencionó la necesidad de destrabar proyectos como el Expediente Judicial Electrónico, que cuenta con financiamiento externo, pero presenta retrasos e ineficiencias.
Economía y educación: metas y desafíos en la implementación
En materia económica, el plan presidencial apunta a mantener la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central y la consolidación fiscal. El shock desregulatorio propuesto busca eliminar la superposición normativa y la duplicidad de trámites, aspectos que afectan la previsibilidad para la inversión privada.
El exministro de Economía valoró la búsqueda de reglas estables y predecibles para impulsar el crecimiento. Advirtió que la simplificación regulatoria requiere redefinir el papel de entidades de control y revisar el sistema de incentivos tributarios para emprendedores, en línea con la reciente evidencia de la OCDE.
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En educación, la exministra del sector identificó avances en infraestructura, conectividad y desarrollo docente, junto con la inclusión de inteligencia artificial y protección frente a la violencia. No obstante, advirtió que el mayor desafío está en la capacidad estatal para ejecutar políticas de calidad en todo el territorio. La concentración de funciones en el Ministerio de Educación y la falta de especialistas en las unidades de gestión local limitan la implementación efectiva.
Integridad pública y minería: propuestas y ausencias
En el eje anticorrupción, el excontralor general de la República observó que, aunque el plan plantea prioridades correctas, carece de una reforma integral del sistema de rendición de cuentas. Propuso articular a la Contraloría, el Poder Ejecutivo, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial en un sistema anticorrupción robusto, apoyado por tecnología, simplificación de procesos y uso de analítica de datos.
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Sobre minería, el enfoque está puesto en la pequeña, mediana y minería artesanal, la trazabilidad y la futura Ley MAPE para combatir la criminalidad y la ilegalidad. Se propone pasar de un enfoque local a una intervención territorial en corredores estratégicos y aumentar la fiscalización y el presupuesto para la Fiscalía, la Policía Nacional y el Poder Judicial.
Expectativas sociales y políticas ante el primer discurso presidencial
El mensaje de Keiko Fujimori será observado por la ciudadanía y los actores políticos como una oportunidad para establecer un pacto de gobernabilidad y demostrar sentido de urgencia en la gestión pública. Entre las expectativas resaltan:
- Promesas de resultados concretos y medibles en la gestión estatal
- Llamados de reconciliación hacia los sectores que no respaldaron la candidatura presidencial
- Anuncio de un gabinete técnico orientado a la eficiencia en la administración pública
Resumen utilitario
- Día del mensaje: 28 de julio de 2026
- Hora aproximada: 12:00 p. m.
- Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República, Lima
- Transmisión: Canales nacionales y plataformas oficiales
Temas principales:
- Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen
- Reactivación económica y generación de empleo
- Unidad política y consensos institucionales
Expectativas:
- Sentido de urgencia en la gestión estatal
- Llamados a la reconciliación nacional
- Presentación de un gabinete técnico
Lo que está en juego para el Perú 2026-2031
El primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori se presenta como un momento clave para definir el rumbo institucional y social del país. Las propuestas y prioridades que se anuncien en esta jornada marcarán el inicio de una nueva administración y condicionarán el debate público, la agenda legislativa y las expectativas ciudadanas en el próximo quinquenio.
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