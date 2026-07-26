Perú

Keiko Fujimori, mensaje a la Nación: fecha, lugar y ejes que marcarán su primer discurso como presidenta 2026-2031

La presidenta electa encabezará la ceremonia de juramentación en Lima donde expondrá los lineamientos de su gobierno, abordando seguridad, economía y consensos políticos, ante la expectativa nacional por el rumbo del país

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Keiko Fujimori con saco rojo y banda presidencial, saluda con mano levantada en el Congreso de Perú. Un micrófono, un libro y fotógrafos la rodean.
Keiko Fujimori saluda con la mano levantada en el Congreso de Perú, usando una banda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se prepara para ofrecer su primer mensaje a la nación, en el que detallará las bases de su plan de gobierno para el periodo 2026-2031, luego de la ceremonia de juramentación que se llevará a cabo el 28 de julio en el Congreso de la República. Esta intervención, que coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, marcará el tono de la gestión que inicia y estará acompañada de la presencia de dignatarios internacionales y jefes de Estado.

Este reportaje presenta entrevistas a ciudadanos en una calle de Lima. Las personas entrevistadas expresan sus expectativas sobre el primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori. Se destaca la demanda ciudadana de que el mensaje aborde la crisis económica, salud, educación y la delincuencia.

La convocatoria para este acto oficial sigue la tradición republicana y despierta la expectativa nacional por el contenido del discurso que, según fuentes del entorno presidencial, buscará definir una hoja de ruta para enfrentar los principales desafíos del país.

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Fachada de la Catedral de Lima con dos banderas peruanas, alfombra roja en los escalones, arreglos florales y personas vestidas de traje y uniforme militar.
Autoridades con vestimenta formal y militar, algunas con bandas presidenciales, ascienden por una alfombra roja hacia la entrada de la Catedral de Lima, adornada con banderas peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la ceremonia y transmisión del mensaje

El acto de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República tendrá lugar el martes 28 de julio de 2026 en el hemiciclo del Congreso de la República en Lima, y se espera que el mensaje a la nación inicie al mediodía. El evento contará con la asistencia de autoridades nacionales, representantes de poderes del Estado y delegaciones internacionales confirmadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a la transmisión, los canales oficiales de la presidencia y los principales medios de comunicación nacionales permitirán el acceso en tiempo real a la ciudadanía.

Una banda presidencial roja y blanca con escudo bordado sobre terciopelo rojo. Detrás, autoridades de espaldas, dos banderas peruanas y el escudo nacional.
Una banda presidencial peruana sobre terciopelo rojo, flanqueada por banderas nacionales y autoridades, marca una ceremonia de cambio de mando en el Congreso de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información de utilidad sobre la ceremonia

  • Fecha: 28 de julio de 2026
  • Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República, Lima
  • Hora estimada: 12:00 m.
  • Invitados: Dignatarios internacionales y jefes de Estado confirmados
  • Transmisión: Medios nacionales y señales oficiales

Principales ejes que abordará el mensaje presidencial

El primer discurso de Keiko Fujimori como jefa de Estado girará en torno a tres ejes centrales:

  • Seguridad ciudadana: Se espera el anuncio de un comando unificado permanente contra la inseguridad y el crimen organizado, así como nuevas políticas para fortalecer la autoridad del Estado frente a estos desafíos.
  • Economía y empleo: La presidenta electa detallará propuestas orientadas a la reactivación económica, atracción de inversiones, simplificación normativa y fortalecimiento de programas sociales como Pensión 65.
  • Unidad política: El mensaje incluirá llamados al diálogo institucional y a la construcción de consensos con el Congreso y la sociedad civil, en un contexto político fragmentado.
Mujer con cabello oscuro viste traje blanco y banda presidencial roja y blanca con escudo de Perú, ante un mapa dorado del país.
Keiko Fujimori lleva la banda presidencial sobre un traje blanco, con un mapa del Perú en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de gobierno 2026-2031: propuestas y observaciones

El programa presentado por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 incluye medidas como la creación de cuatro megapenales, la construcción de 3 mil colegios, una reforma de justicia y un shock desregulatorio para reactivar inversiones. Sin embargo, especialistas consultados advierten sobre vacíos en financiamiento, ejecución y alcance institucional.

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El diagnóstico sectorial revela:

  • Déficit de 70 mil efectivos en la Policía Nacional del Perú
  • Más de 6 millones de expedientes judiciales en trámite y ejecución
  • 2,6 millones de casos en temas de familia

Según el exdirector de la Policía Nacional, la inversión necesaria para las principales medidas de seguridad supera los S/ 25 mil millones.

Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)
Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

Seguridad y justicia: advertencias y retos principales

El exdirector policial sostuvo que el planteamiento más relevante es la creación de un Comando Unificado Permanente contra el crimen organizado. Señaló que ya existe el Consejo Nacional de Política Criminal, órgano encargado de planificar y articular la política criminal del Estado, y que el plan debería fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para que vuelva a ser presidido por el ministro del Interior y sesione mensualmente.

Cita destacada: “La investigación criminal solo comienza después de que se cometen los hechos. Pero la prevención es lo que impide que se cometan estos hechos delictivos; eso es lo que está fallando”.

Sobre justicia, el expresidente del Consejo de Ministros cuestionó la falta de precisión sobre los alcances de la reforma anunciada y subrayó la sobrecarga del Poder Judicial. Además, mencionó la necesidad de destrabar proyectos como el Expediente Judicial Electrónico, que cuenta con financiamiento externo, pero presenta retrasos e ineficiencias.

Banda presidencial de Perú roja y blanca con bordado del escudo nacional, un libro oscuro, una pluma y una mesa de madera. Banderas peruanas al fondo.
Una banda presidencial de Perú, con su escudo nacional bordado, reposa sobre una mesa de madera pulida junto a un texto constitucional y una pluma antigua, con banderas peruanas difusas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economía y educación: metas y desafíos en la implementación

En materia económica, el plan presidencial apunta a mantener la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central y la consolidación fiscal. El shock desregulatorio propuesto busca eliminar la superposición normativa y la duplicidad de trámites, aspectos que afectan la previsibilidad para la inversión privada.

Dos hombres, un trabajador con delantal y gorra, y un empleador, discuten frente a una caja registradora y dinero peruano en un negocio. Al fondo, un escudo peruano.
Un trabajador y un empleador dialogan seriamente frente a una caja registradora antigua con billetes y monedas peruanas, reflejando la tensión económica en un pequeño comercio local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exministro de Economía valoró la búsqueda de reglas estables y predecibles para impulsar el crecimiento. Advirtió que la simplificación regulatoria requiere redefinir el papel de entidades de control y revisar el sistema de incentivos tributarios para emprendedores, en línea con la reciente evidencia de la OCDE.

En educación, la exministra del sector identificó avances en infraestructura, conectividad y desarrollo docente, junto con la inclusión de inteligencia artificial y protección frente a la violencia. No obstante, advirtió que el mayor desafío está en la capacidad estatal para ejecutar políticas de calidad en todo el territorio. La concentración de funciones en el Ministerio de Educación y la falta de especialistas en las unidades de gestión local limitan la implementación efectiva.

Mesa de madera con gráficos, un tractor de juguete, barco pesquero, mangos, paltas, limones, arándanos, espigas de arroz, billetes, calculadora y una tablet con el logo de la ONU.
Una vista aérea de una mesa de trabajo muestra gráficos económicos, modelos de tractores y barcos, frutas frescas, espigas de arroz, billetes peruanos y una calculadora, ilustrando el impacto de El Niño en la economía y producción de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integridad pública y minería: propuestas y ausencias

En el eje anticorrupción, el excontralor general de la República observó que, aunque el plan plantea prioridades correctas, carece de una reforma integral del sistema de rendición de cuentas. Propuso articular a la Contraloría, el Poder Ejecutivo, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial en un sistema anticorrupción robusto, apoyado por tecnología, simplificación de procesos y uso de analítica de datos.

Sobre minería, el enfoque está puesto en la pequeña, mediana y minería artesanal, la trazabilidad y la futura Ley MAPE para combatir la criminalidad y la ilegalidad. Se propone pasar de un enfoque local a una intervención territorial en corredores estratégicos y aumentar la fiscalización y el presupuesto para la Fiscalía, la Policía Nacional y el Poder Judicial.

Keiko Fujimori - Loreto - Iquitos - Río Nanay - Minería ilegal - Medio Ambiente - Gobierno 2026 - Perú - 8 julio
Composición: Infobae Perú

Expectativas sociales y políticas ante el primer discurso presidencial

El mensaje de Keiko Fujimori será observado por la ciudadanía y los actores políticos como una oportunidad para establecer un pacto de gobernabilidad y demostrar sentido de urgencia en la gestión pública. Entre las expectativas resaltan:

  • Promesas de resultados concretos y medibles en la gestión estatal
  • Llamados de reconciliación hacia los sectores que no respaldaron la candidatura presidencial
  • Anuncio de un gabinete técnico orientado a la eficiencia en la administración pública
Salón principal del Congreso de Perú con bancas rojas, mesa directiva y parlamentarios sentados. Una bandera peruana, un micrófono y documentos en un atril.
El Congreso de Perú celebra el Mensaje a la Nación del 28 de julio con parlamentarios sentados y la bandera peruana junto al estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen utilitario

  • Día del mensaje: 28 de julio de 2026
  • Hora aproximada: 12:00 p. m.
  • Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República, Lima
  • Transmisión: Canales nacionales y plataformas oficiales

Temas principales:

  • Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen
  • Reactivación económica y generación de empleo
  • Unidad política y consensos institucionales

Expectativas:

  • Sentido de urgencia en la gestión estatal
  • Llamados a la reconciliación nacional
  • Presentación de un gabinete técnico
Una mano sujeta un documento encuadernado con pestañas de colores sobre una mesa de madera, junto a dos rotuladores resaltadores y la bandera de Perú al fondo.
Una mano sostiene un grueso documento con pestañas sobre una mesa, con la bandera y banda presidencial de Perú en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que está en juego para el Perú 2026-2031

El primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori se presenta como un momento clave para definir el rumbo institucional y social del país. Las propuestas y prioridades que se anuncien en esta jornada marcarán el inicio de una nueva administración y condicionarán el debate público, la agenda legislativa y las expectativas ciudadanas en el próximo quinquenio.

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