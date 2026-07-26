La extraña muerte de Raiza Martínez: lo que dice la necropsia y las últimas revelaciones del caso de La Chocolatita

Rayza Martínez, conocida como La Chocolatita, fue encontrada sin vida.

La causa de muerte de la creadora de contenidos Raiza Martínez Ccopa, conocida como La Chocolatita, fue asfixia mecánica por estrangulación, según reveló el informe oficial de necropsia.

El caso, que involucra a una figura conocida en las redes sociales peruanas, continúa siendo investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, tras el hallazgo de su cuerpo en una vivienda de la urbanización La Planicie, en el distrito limeño de La Molina.

El pasado jueves 23 de julio, familiares de Raiza Martínez reportaron su desaparición después de perder todo contacto con ella durante casi un día. La joven, de 34 años, había salido de su domicilio en Surquillo el miércoles 22 y no regresó. Tras la denuncia, agentes policiales acudieron a la vivienda ubicada en la calle La Rueda, donde la propietaria, Zelma Muñoz, informó que había encontrado el cuerpo de la influencer sin vida en una habitación.

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Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

La PNP confirmó el fallecimiento en el lugar. Según declaraciones recogidas por los familiares, el cuerpo de Martínez fue hallado maniatado, amordazado y con la boca cubierta con cinta adhesiva.

Intervención y antecedentes

En la vivienda donde se produjo el hallazgo, los agentes encontraron al hijo de la propietaria, Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas la noche previa a la muerte de la joven.

Arias Muñoz fue detenido por la Policía Nacional y permanece bajo investigación en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina.

Según registros policiales, Arias Muñoz registra cuatro denuncias previas en dependencias policiales. Entre ellas se incluyen acusaciones por maltrato psicológico contra una expareja y maltrato sin lesión en agravio de su madre. El Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio.

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Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

La necropsia

El certificado de necropsia determinó que la causa de muerte de Raiza Martínez fue una asfixia mecánica por estrangulación. Este hallazgo orienta la investigación hacia la hipótesis de homicidio, aunque las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal del detenido.

La Policía Nacional y el Ministerio Público prosiguen con las diligencias, que incluyen la recolección de pruebas y la toma de declaraciones a testigos y familiares.

Los agentes del Depincri de La Molina analizan imágenes obtenidas a partir de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones de la urbanización La Planicie. El objetivo es reconstruir los movimientos y contactos de la víctima entre el 22 y 23 de julio de 2026.

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Además, las autoridades mantienen la búsqueda del teléfono celular de Raiza Martínez, al considerar que puede contener conversaciones u otros datos relevantes para la investigación.

Estrangulamiento causó la muerte de Raisa ‘Chocolatito’ Martínez, familia reclama celulares | Foto: Latina Noticias

La Fiscalía examina los elementos reunidos durante las inspecciones técnicas y los peritajes biológicos efectuados en la habitación donde fue hallado el cuerpo. La familia de la creadora de contenidos ha solicitado que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Perfil de la víctima

Raiza Joselin Martínez Ccopa, conocida como “La Chocolatita”, era una presencia habitual en plataformas digitales como TikTok e Instagram, con una base de seguidores significativa. Su actividad en redes sociales y su vinculación con el futbolista Pedro Aquino le otorgaron notoriedad en medios de espectáculos.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos y usuarios de redes sociales manifestaron sus condolencias y exigieron avances en la investigación. La repercusión del caso motivó una amplia cobertura mediática y el seguimiento puntual de las actuaciones de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras prosiguen las diligencias periciales y la toma de declaraciones. La resolución del caso dependerá de los resultados que arrojen los análisis forenses, el examen de los dispositivos electrónicos y la valoración de los testimonios recogidos.