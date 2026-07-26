Roberto Mosquera hizo sincera explicación por la derrota de Sporting Cristal: “Melgar tiene 4 años de trabajo y nosotros 1 mes y 15 días”

El DT peruano habló de la derrota de los 'celestes' en Arequipa. (Video: Daniel Rodríguez Hinojosa)

Sporting Cristal no pudo salir airoso de su visita a la ciudad de Arequipa y terminó cayendo frente a Melgar en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este resultado representó un golpe duro para el cuadro ‘celeste’, que enfrentaba a un rival directo por el campeonato nacional, y ahora se ve obligado a buscar redimirse en los próximos partidos para no perder terreno en la lucha por el título.

La derrota dejó a los dirigidos por Roberto Mosquera bajo la lupa, tanto por el resultado como por las decisiones que marcaron el desarrollo del encuentro. El entrenador no rehuyó a las preguntas y ofreció un análisis detallado sobre el presente de su equipo y la distancia que aún separa a ambas escuadras.

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El técnico peruano fue claro al destacar la diferencia de tiempo de trabajo entre ambos conjuntos. “Este equipo tiene cuatro años y nosotros tenemos un mes y 15 días de trabajo, entonces se notó la distancia”, subrayó en conferencia de prensa, en referencia a la solidez que ha construido el ‘dominó’ en comparación con el proceso incipiente de su plantel. La declaración fue contundente: “Es muy buen equipo y yo sabía con quién nos vamos a enfrentar. En estos cuatro años creo que han tenido ocho jugadores que han cambiado, pero después tiene una base muy sólida”.

El entrenador sostuvo que la falta de tiempo juntos pasó factura ante un adversario que mantiene la misma estructura desde hace varias temporadas. “Se notó una distancia entre el tiempo, el buen equipo que es y nosotros que estamos en formación”, remarcó.

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Melgar fue ampliamente superior en el juego ante Sporting Cristal, aunque apenas la diferencia fue de un gol. - créditos: Sporting Cristal

A pesar del revés, Roberto Mosquera rescató la actitud de sus jugadores. “Lo que rescato de mi equipo es que puso el corazón hasta el final”, señaló. Para el estratega, el resultado pudo haber cambiado si el equipo aprovechaba sus oportunidades: “Tuvimos un gol, pudimos empatarlo, ellos pudieron hacer tres goles más y el fútbol es esto”.

El contexto de la derrota incluyó cuestionamientos sobre los cambios realizados durante el partido, especialmente el ingreso tardío de Irven Ávila y Hernán Barcos. Ante la consulta sobre por qué recién entraron cuando Melgar marcó el segundo tanto y no al inicio del segundo tiempo, Mosquera respondió: “Creo que hice lo que tenía que hacer. Ávila hizo un gol y tú no lo estás tomando en cuenta. Para mí sí me pareció porque no solo hizo el gol, sino que con Hernán tuvimos más fuerza adelante”.

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En cuanto al estado físico y anímico del plantel, Mosquera explicó que la seguidilla de partidos y el reciente duelo ante Bragantino han exigido al límite a sus jugadores. “Físicamente estamos bien, pero jugar cada tres días no es fácil y en altura”, sostuvo, pero aclaró que no buscaba excusas: “No estoy disculpándome de nada porque ya dije que nos superó Melgar por el tiempo que tiene trabajando juntos”.

Resumen y goles del triunfo de Melgar sobre Sporting Cristal por 2-1 en la fecha 2 del Clausura por la Liga 1. Liga 1 Max

Roberto Mosquera sobre la salida de Gustavo Cazonatti de Sporting Cristal

La salida de Gustavo Cazonatti antes del inicio del Torneo Clausua también fue tema de consulta, especialmente por el impacto que ha tenido en la conformación del plantel. Roberto Mosquera admitió que la ausencia del mediocampista brasileño dejó un vacío difícil de llenar. “Yo creo que el ‘5’ ideal para Cristal era Cazonatti y él sale por un tema familiar que no puedo hacerlo público”, explicó.

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El estratega de 70 años remarcó que, si hubiese dependido de él, no habría prescindido del jugador: “Yo no lo sacaría a Cazonatti porque sé que es un excelente jugador y el contención que necesitaba Sporting Cristal”.

Actualmente, el club ‘rimense’ se encuentra en la búsqueda de un reemplazo con características similares. Mosquera detalló el perfil que requiere: “Estamos buscando otro de sus características o de otras que se pueda añadir a lo que es un hombre en el mediocampo, que sepa administrar la pelota y que sea muy bueno recuperando balones”.