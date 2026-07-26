Dependencia récord: importaciones de GLP pasan del 30% al 50% y Minem declara interés crítico en proyectos de almacenamiento

La resolución sobre el GLP se apoya en la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, que plantea un abastecimiento continuo para hogares y comercios.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró de interés crítico los proyectos para ampliar la capacidad de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país, en respuesta al avance de la dependencia externa, que históricamente representaba el 30% de la demanda nacional y en 2026 alcanza ya el 47%, según datos oficiales.

La Resolución Ministerial N° 310-2026-MINEM/DM, publicada este 26 de julio de 2026, subraya la urgencia de fortalecer la infraestructura de reserva y distribución para asegurar el suministro y la seguridad energética nacional.

Minem responde al salto de importaciones y presión sobre precios

La resolución del Minem se apoya en la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, que plantea como meta garantizar el abastecimiento pleno y continuo de energía.

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El documento oficial califica al GLP como un combustible indispensable para hogares y comercios, y advierte un déficit estructural de producción local que obliga a importar cerca del 47% de la demanda, cuando años atrás la proporción era solo del 30%.

Sin esferas. La dependencia externa del GLP en Perú subió del 30% al 47% de la demanda nacional en 2026, según la resolución del Gobierno.

El ministerio considera que cualquier proyecto de ampliación de almacenamiento es estratégico, ya que refuerza la cadena de comercialización y mitiga riesgos de desabastecimiento.

La declaración de interés sectorial busca incentivar inversión privada y facilitar la coordinación entre entidades públicas, sin eximir a los inversionistas de los requisitos regulatorios vigentes.

El impacto directo en los precios al consumidor

El salto en la dependencia de importaciones se ha traducido en un fuerte impacto sobre los precios al consumidor.

A inicios de 2026 el GLP vehicular se encontraba a un promedio menor (con precios de referencia en grifos económicos desde aproximadamente S/ 5,00 a S/ 7,00 por galón o S/ 1.80 por litro), aunque variaba según el distrito y el alza internacional experimentada en el primer trimestre.

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Para julio de este año, el precio promedio se ubica alrededor de S/ 8,28 por galón (o un promedio de S/ 2,19 por litro), dependiendo de la estación de servicio y la zona consultada a través del aplicativo Facilito de Osinergmin.

Así, el precio al consumidor de GLP vehicular en grifos de Lima ha subido entre un 18% y un 66% aproximadamente en 2026, dependiendo del rango de precios de inicio de año y del punto de venta.

El GLP usado en autos y cocinas es el mismo. La brecha de infraestructura termina afectando a toda la cadena.

Reservas mínimas y déficit de infraestructura

El déficit en la capacidad de almacenamiento de GLP es una problemática crónica. La normativa exige reservas para quince días de autonomía, pero el promedio nacional real apenas supera los tres días.

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Solo las plantas de envasado más grandes logran reservas entre cinco y diez días, lo que deja al país vulnerable ante cortes en la cadena logística.

Entre las instalaciones clave figura la planta de fraccionamiento de GLP en Pisco (Camisea), con más de 70,000 toneladas métricas de capacidad. En Lima, los terminales de Solgas y Zeta Gas suman 16,600 y 12,000 toneladas métricas respectivamente, aunque el crecimiento de la demanda supera la capacidad actual.

Camisea. La demanda nacional de GLP creció 28,3% entre 2020 y 2025 y la producción local cayó 13,8% hasta mayo de 2026, lo que amplió la brecha de abastecimiento en Perú.

Demanda en ascenso y caída en la producción local

La demanda nacional de GLP aumentó un 28,3% entre 2020 y 2025, de 55,636 a 71,419 barriles diarios, según la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL). A mayo de 2026, Osinergmin reportó un alza adicional del 7% frente al año anterior.

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Mientras tanto, la producción nacional de líquidos de gas natural (principal insumo del GLP) mantiene una tendencia descendente: hasta mayo de 2026, el promedio diario fue de 64,164 barriles, un 13,8% menos que en 2025.

Desde el máximo histórico de 103,000 barriles diarios en 2014, la caída acumulada ronda el 24,4%. Esta brecha explica el salto en la dependencia de importaciones, que ya representa casi la mitad del abastecimiento nacional.