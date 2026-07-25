Promulgan incremento salarial para trabajadores de Indecopi: ¿Cuándo se implementará la nueva escala?

Los trabajadores del régimen del decreto legislativo 728 de Indecopi recibirán aumento de sueldo. - Crédito Indecopi

Finalmente se promulgó la norma que dará aumento a los trabajadores públicos que laboren en el Indecopi. El Congreso de la República publicó la Ley N° 32738, que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, con el fin de fortalecer la capacidad institucional y optimizar las condiciones laborales de su personal.

Lo que hará la norma es autorizar una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Indecopi comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. De tal manera, señala que la finalidad es optimizar las condiciones laborales del organismo, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para el cumplimiento de sus funciones en materia de libre competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual y eliminación de barreras burocráticas.

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¿Pero cuándo se hará efectiva la nueva escala? Los montos están por definirse, lo cual deberá hacerse por estudio técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, y si este no lo hace, lo podrá presentar el mismo Indecopi. Para que el MEF realice este estudio se dará 30 días calendario (se cumple lunes 24 de agosto de 2026) y 30 días más para la aprobación de la nueva escala. Es decir, esta fecha última sería el miércoles 23 de setiembre de 2026.

Los trabajadores de Indecopi podrán cobrar mayores sueldos en base a una renovada escala. - Crédito Andina

El siguiente paso es el estudio técnico

“La finalidad de la presente ley es optimizar las condiciones laborales de los trabajadores y fortalecer la capacidad institucional del Indecopi, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, para que cumpla de manera eficiente sus funciones en materia de defensa de la libre competencia, protección del consumidor, propiedad intelectual y eliminación de barreras burocráticas”, señala la norma.

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Así, esto contribuiría “a la consolidación de mercados competitivos, la protección de los derechos de los ciudadanos y el adecuado funcionamiento del sistema económico, asegurando un servicio oportuno, transparente, predecible y de calidad”.

Pero primero deberá realizarse un estudio para determinar los detalles de esta nueva escala. La Ley “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en un plazo no mayor de treinta días calendario contados desde la entrada en vigor de la presente ley, realice el estudio técnico correspondiente, a efectos de plantear la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Indecopi que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo”.

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Los trabajadores de Indecopi tendrán una nueva escala luego de 12 años. - Crédito Composición Infobae Perú/Agencia Andina

Es decir, máximo el lunes 24 de agosto el MEF deberá presentar esta escala al Indecopi. Pero “si vencido el plazo establecido (...) no se hubiera realizado el estudio técnico, se autoriza al Indecopi a presentar al Ministerio de Economía y Finanzas un estudio técnico, para que sea aprobado en el plazo señalado.

“Concluido el estudio técnico establecido (...) y en un plazo no mayor de treinta días calendario contados desde la presentación de dicho estudio, se procede con la aprobación de la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo”, aclara la norma. Es decir, la fecha límite para todo es el miércoles 23 de setiembre de 2026.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Nueva escala tras 12 años

En su momento, en el Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (bancada APP), había revelado que esta nueva escala se aplicaría tras más de una década.

“La escala remunerativa vigente”, precisó Soto, “se ha mantenido por más de 12 años, pese al incremento progresivo del costo de vida y la pérdida progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores, esta situación ha limitado la capacidad de la entidad para retener personal altamente capacitado”.