Promulgan incremento salarial para trabajadores de Indecopi: ¿Cuándo se implementará la nueva escala?

Finalmente se promulgó la norma que dará aumento a los trabajadores públicos que laboren en el Indecopi. El Congreso de la República publicó la Ley N° 32738, que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, con el fin de fortalecer la capacidad institucional y optimizar las condiciones laborales de su personal.
Lo que hará la norma es autorizar una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Indecopi comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. De tal manera, señala que la finalidad es optimizar las condiciones laborales del organismo, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para el cumplimiento de sus funciones en materia de libre competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual y eliminación de barreras burocráticas.
PUBLICIDAD
¿Pero cuándo se hará efectiva la nueva escala? Los montos están por definirse, lo cual deberá hacerse por estudio técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, y si este no lo hace, lo podrá presentar el mismo Indecopi. Para que el MEF realice este estudio se dará 30 días calendario (se cumple lunes 24 de agosto de 2026) y 30 días más para la aprobación de la nueva escala. Es decir, esta fecha última sería el miércoles 23 de setiembre de 2026.
El siguiente paso es el estudio técnico
“La finalidad de la presente ley es optimizar las condiciones laborales de los trabajadores y fortalecer la capacidad institucional del Indecopi, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, para que cumpla de manera eficiente sus funciones en materia de defensa de la libre competencia, protección del consumidor, propiedad intelectual y eliminación de barreras burocráticas”, señala la norma.
PUBLICIDAD
Así, esto contribuiría “a la consolidación de mercados competitivos, la protección de los derechos de los ciudadanos y el adecuado funcionamiento del sistema económico, asegurando un servicio oportuno, transparente, predecible y de calidad”.
Pero primero deberá realizarse un estudio para determinar los detalles de esta nueva escala. La Ley “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en un plazo no mayor de treinta días calendario contados desde la entrada en vigor de la presente ley, realice el estudio técnico correspondiente, a efectos de plantear la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Indecopi que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo”.
PUBLICIDAD
Es decir, máximo el lunes 24 de agosto el MEF deberá presentar esta escala al Indecopi. Pero “si vencido el plazo establecido (...) no se hubiera realizado el estudio técnico, se autoriza al Indecopi a presentar al Ministerio de Economía y Finanzas un estudio técnico, para que sea aprobado en el plazo señalado.
“Concluido el estudio técnico establecido (...) y en un plazo no mayor de treinta días calendario contados desde la presentación de dicho estudio, se procede con la aprobación de la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo”, aclara la norma. Es decir, la fecha límite para todo es el miércoles 23 de setiembre de 2026.
PUBLICIDAD
Nueva escala tras 12 años
En su momento, en el Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (bancada APP), había revelado que esta nueva escala se aplicaría tras más de una década.
“La escala remunerativa vigente”, precisó Soto, “se ha mantenido por más de 12 años, pese al incremento progresivo del costo de vida y la pérdida progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores, esta situación ha limitado la capacidad de la entidad para retener personal altamente capacitado”.
Más Noticias
Dónde ver La Velada del Año 6 de Ibai HOY en Perú: canal y transmisión online de los combates en vivo
El evento de Ibai Llanos vuelve con una transmisión online sin costo, donde el público peruano podrá disfrutar de todos los enfrentamientos y espectáculos musicales en directo desde el Estadio La Cartuja de Sevilla.
Programación de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV
Se inicia la etapa final tras la finalización de la fase de grupos. Argentina, Brasil, Colombia y Chile lucharán para llegar a la gran final de la competencia
Resultados de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van los duelos
Colombia, Chile, Brasil y Argentina lucharán para llegar a la gran final de la competencia. Mientras que Perú hará lo suyo frente Ecuador para obtener el quinto lugar. Entérate cómo va quedando la etapa final del torneo internacional
Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La ‘blanquirroja’ luchará contra las norteñas por mantenerse en los más alto de la competencia, teniendo en cuenta que también está en juego el cupo al próximo Campeonato Sudamericano. Sigue las incidencias de crucial cotejo
Partido del Buen Gobierno se une a alianza de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras: “Vamos por la Mesa Directiva”
Senadores Flavio Figallo y Mirtha Vásquez confirmaron coalición de cara a las elecciones en la Cámara de Diputados y el Senado
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD