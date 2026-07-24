¿Sin planes por Fiestas Patrias? Conoce 10 eventos gratuitos en Lima con conciertos, museos y cine

Las Fiestas Patrias 2026 no solo traerán el tradicional desfile militar y las ceremonias oficiales. Durante el feriado largo, diversas instituciones públicas, municipalidades y centros culturales han preparado una nutrida agenda de actividades gratuitas para que limeños y visitantes celebren el 205.º aniversario de la Independencia del Perú sin gastar dinero.
Conciertos de música peruana, funciones de cine, exhibiciones de autos clásicos, ingreso libre a museos, talleres culturales y espectáculos familiares forman parte de la programación que se desarrollará entre el 24 y el 29 de julio.
A continuación, conoce diez actividades gratuitas que podrás disfrutar durante estas Fiestas Patrias.
1. Serenata al Perú con la Orquesta Sinfónica Nacional
Una de las principales celebraciones será la Serenata al Perú, organizada por el Ministerio de Cultura, que tendrá como protagonista a la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú.
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El espectáculo ofrecerá una gala especial dedicada a la historia, diversidad cultural y riqueza musical del país, con un repertorio preparado especialmente por las celebraciones patrias.
- Fecha: sábado 25 de julio
- Hora: 8:00 p. m.
- Lugar: Multiespacio Costa 21 (Circuito de Playas, San Miguel)
- Ingreso: libre
La presentación busca reunir a miles de asistentes en una noche de música sinfónica y tradición peruana frente al mar.
2. Últimos días del Ciclo de Cine Peruano
Quienes disfrutan del cine nacional aún podrán aprovechar la última semana del Ciclo de Cine Peruano, organizado por el Ministerio de Cultura.
La programación reúne 13 largometrajes peruanos recientes, proyectados gratuitamente en la Sala Armando Robles Godoy.
Las funciones estarán disponibles hasta el 27 de julio, convirtiéndose en una excelente alternativa para conocer las nuevas producciones del cine nacional antes del inicio del 30.º Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, previsto para agosto.
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- Fechas: del 24 al 27 de julio
- Lugar: Sala Armando Robles Godoy (Ministerio de Cultura)
- Ingreso: libre, sujeto al aforo
3. Caravana Patriótica de Autos Clásicos
Los amantes del automovilismo podrán disfrutar de una exhibición muy especial con la Caravana Patriótica de Autos Clásicos.
El recorrido reunirá decenas de vehículos de colección, principalmente los tradicionales Volkswagen Escarabajo (vochos), que desfilarán por las principales avenidas de Lima decorados con símbolos patrios.
Además de apreciar modelos históricos perfectamente conservados, el evento busca revivir la nostalgia de distintas generaciones.
Datos del evento
- Fecha: domingo 26 de julio
- Horario: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Punto de partida: BBVA, avenida República de Panamá 3055, San Isidro
- Ingreso: libre
4. Museos gratis durante tres días
Como ya es tradición durante Fiestas Patrias, el Ministerio de Cultura permitirá el ingreso gratuito a todos los museos y museos de sitio bajo su administración.
La medida busca incentivar que más familias conozcan el patrimonio histórico y arqueológico del país durante el feriado largo.
La gratuidad estará vigente los días:
- 27 de julio
- 28 de julio
- 29 de julio
Entre los espacios que podrán visitarse se encuentran museos arqueológicos, históricos y de sitio administrados por el Estado en Lima y otras regiones.
5. Feria rusa y concierto por el Día Internacional de la Amistad
La Casa Rusa en Lima organizará una jornada cultural gratuita para conmemorar el Día Internacional de la Amistad.
Durante el evento habrá presentaciones artísticas, gastronomía típica, actividades culturales y un concierto festivo abierto al público.
Información
- Fecha: sábado 25 de julio
- Horario: 1:00 p. m. a 8:00 p. m.
- Lugar: Casa Rusa (avenida General Salaverry 774, Jesús María)
- Ingreso: libre
6. Taller “Tejiendo la flor nacional del Perú”
Quienes disfrutan del tejido y las manualidades podrán participar en una nueva edición de Petits Moments, un taller donde aprenderán a elaborar una cantuta, considerada la flor nacional del Perú.
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La actividad está orientada a niños, jóvenes y adultos interesados en el arte textil.
Detalles
- Fecha: viernes 24 de julio
- Horario: 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Lugar: Mediateca AF Miraflores
- Ingreso: libre hasta completar el aforo
7. Los Balcones Patrios en el Gran Hotel Bolívar
La Municipalidad Metropolitana de Lima realizará una nueva edición de Los Balcones Patrios, uno de los espectáculos más esperados por el público.
El histórico Gran Hotel Bolívar, ubicado frente a la plaza San Martín, servirá como escenario para una presentación que combinará:
- show de luces;
- recreación histórica;
- música peruana;
- teatro;
- y un cierre con fuegos artificiales.
Datos
- Fecha: domingo 26 de julio
- Hora: 6:30 p. m.
- Lugar: Gran Hotel Bolívar
- Ingreso: libre
8. “Baila, canta y sueña Perú”
La Municipalidad de San Isidro presentará el espectáculo “Baila, canta y sueña Perú”, una puesta en escena que combina teatro, música y danza para rendir homenaje a la identidad nacional.
Bajo la dirección de Claudia Castro-Pedro, el elenco estará integrado por Briana Campos, Luis Cárdenas y la música de Ximena Mori.
La propuesta busca recorrer las distintas expresiones culturales del país mediante una experiencia artística para toda la familia.
Información
- Fecha: viernes 24 de julio
- Horario: 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
- Lugar: Centro Cultural El Olivar (San Isidro)
- Ingreso: libre
9. Fiesta de la Independencia en el Hipódromo de Monterrico
Las celebraciones culminarán con la tradicional Fiesta de la Independencia en el Hipódromo de Monterrico, una de las actividades más emblemáticas del 29 de julio.
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Después del desfile militar, cientos de familias suelen asistir a esta jornada hípica que combina deporte, tradición e historia republicana.
La actividad forma parte del calendario oficial de Fiestas Patrias y, a lo largo de los años, ha contado con la presencia de diversos presidentes de la República desde el palco oficial del hipódromo.
Además de las carreras de caballos, el evento ofrece un ambiente familiar y festivo para cerrar las celebraciones nacionales.
10. ferias gastronómicas para celebrar el Perú
Las Fiestas Patrias también son una oportunidad para disfrutar de la cocina peruana.
Entre las principales propuestas destaca la Feria de Postres y Panes Patrios, que se realizará del 26 al 29 de julio en el pasaje Porta, frente al Parque Kennedy de Miraflores.
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El encuentro reunirá a 26 maestros panaderos y reposteros de la costa, sierra y selva, quienes ofrecerán recetas tradicionales, panes regionales y postres emblemáticos del país.
A esta propuesta se suman otras ferias gastronómicas como Vibra Perú y Filo, donde los asistentes podrán degustar platos criollos, bebidas típicas y diversas preparaciones representativas de la cocina nacional.
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