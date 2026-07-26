Hermana de montañista desaparecido en el Huascarán pide apoyo internacional para reforzar la búsqueda

Familiares y amigos organizaron vigilias, jornadas de oración y una rifa solidaria para apoyar económicamente el operativo de búsqueda - Créditos: Andina.

Sofía García, hermana del montañista Alejandro Ugarte, pidió apoyo internacional para reforzar las labores de localización de su familiar y de los otros dos integrantes de la expedición desaparecidos en el nevado Huascarán. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, @sofiagarciamakeup, solicitó la colaboración de instituciones extranjeras que puedan aportar equipos especializados para el rescate.

Ella explicó que sus familiares realizan gestiones desde que conocieron la desaparición del grupo. Además, indicó que coordinaron acciones con equipos privados y entidades del Estado; sin embargo, hasta el momento no lograron ubicar a los tres montañistas.

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“Necesitamos ayuda ya del extranjero. Nosotros hemos estado tratando de hacer todo lo que se pueda, con búsqueda privada tanto como del Estado, pero lamentablemente no los hemos podido encontrar”, expresó García en su publicación.

Ante esta situación, pidió que representantes de otros países se comuniquen con la familia si cuentan con algún contacto que permita sumar recursos al despliegue. “Si hay algún contacto con el gobierno de Chile, de Argentina, para que ayuden con la búsqueda, porque necesitamos helicópteros, drones, gente que ayude a rescatarlos, montañistas”, manifestó.

Los familiares de los tres deportistas realizaron gestiones con equipos privados y entidades del Estado, pero aún no logran ubicarlos (Créditos: TikTok)

García también señaló que no cuenta con la preparación necesaria para intervenir directamente en la zona por las características del lugar y las exigencias técnicas de una operación en altura. “Si yo voy, me muero en el camino, obviamente, como cualquier persona que no practique el deporte”, dijo al referirse a las condiciones extremas que enfrentan quienes participan en este tipo de labores.

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La desaparición se registró el martes 14 de julio, cuando Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas realizaban una expedición en el Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Durante el descenso, los tres deportistas comunicaron que se habían perdido y, después, se perdió el contacto con sus familiares.

La última ubicación registrada del grupo correspondió al sector conocido como la Garganta, a más de 6.000 metros de altitud. Esa referencia fue obtenida mediante la información del reloj inteligente de Alejandro Ugarte. En esa zona, los rescatistas enfrentan dificultades por la presencia de grietas, avalanchas y vientos.

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Familia de montañista perdido en el Huascarán pide helicópteros y drones para continuar con el rescate - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Mientras continúan las tareas en la montaña, familiares y amigos realizaron vigilias con velas, fotografías y jornadas de oración para pedir por la ubicación de los tres montañistas. Además, organizaron una rifa solidaria que permitió reunir fondos para contratar un equipo privado de rescate.

El despliegue también afrontó nuevos obstáculos luego de que una avalancha impidiera el avance del grupo de rescatistas hacia el Campo 2, área a la que se dirigían para acercarse a las coordenadas consideradas más precisas. El equipo logró llegar hasta el Campo 1, pero no pudo continuar su recorrido por las condiciones del terreno.

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Asimismo, un dron detectó huellas cerca de la cumbre, a más de 6.400 metros de altura, en el punto donde se perdió la comunicación con los desaparecidos. Según ATV, la Asociación de Montañistas informó que, al inicio, se consideró que los tres deportistas podían encontrarse en el Campo 2, cerca de la Garganta, pero un grupo de 12 montañistas checos realizó una búsqueda en esa zona hasta pasada la medianoche sin lograr ubicarlos.

“Por favor, ayúdenme a hacer este video viral para poder encontrar a mi hermano y a sus dos compañeros”, pidió Sofía García al finalizar su mensaje. La familia continúa solicitando apoyo para fortalecer la localización de Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas.

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