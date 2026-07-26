Hermana de montañista desaparecido en el Huascarán pide apoyo internacional para reforzar la búsqueda

Sofía García, hermana del montañista Alejandro Ugarte, pidió apoyo internacional para reforzar las labores de localización de su familiar y de los otros dos integrantes de la expedición desaparecidos en el nevado Huascarán. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, @sofiagarciamakeup, solicitó la colaboración de instituciones extranjeras que puedan aportar equipos especializados para el rescate.
Ella explicó que sus familiares realizan gestiones desde que conocieron la desaparición del grupo. Además, indicó que coordinaron acciones con equipos privados y entidades del Estado; sin embargo, hasta el momento no lograron ubicar a los tres montañistas.
PUBLICIDAD
“Necesitamos ayuda ya del extranjero. Nosotros hemos estado tratando de hacer todo lo que se pueda, con búsqueda privada tanto como del Estado, pero lamentablemente no los hemos podido encontrar”, expresó García en su publicación.
Ante esta situación, pidió que representantes de otros países se comuniquen con la familia si cuentan con algún contacto que permita sumar recursos al despliegue. “Si hay algún contacto con el gobierno de Chile, de Argentina, para que ayuden con la búsqueda, porque necesitamos helicópteros, drones, gente que ayude a rescatarlos, montañistas”, manifestó.
Los familiares de los tres deportistas realizaron gestiones con equipos privados y entidades del Estado, pero aún no logran ubicarlos (Créditos: TikTok)
García también señaló que no cuenta con la preparación necesaria para intervenir directamente en la zona por las características del lugar y las exigencias técnicas de una operación en altura. “Si yo voy, me muero en el camino, obviamente, como cualquier persona que no practique el deporte”, dijo al referirse a las condiciones extremas que enfrentan quienes participan en este tipo de labores.
PUBLICIDAD
La desaparición se registró el martes 14 de julio, cuando Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas realizaban una expedición en el Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Durante el descenso, los tres deportistas comunicaron que se habían perdido y, después, se perdió el contacto con sus familiares.
La última ubicación registrada del grupo correspondió al sector conocido como la Garganta, a más de 6.000 metros de altitud. Esa referencia fue obtenida mediante la información del reloj inteligente de Alejandro Ugarte. En esa zona, los rescatistas enfrentan dificultades por la presencia de grietas, avalanchas y vientos.
PUBLICIDAD
Mientras continúan las tareas en la montaña, familiares y amigos realizaron vigilias con velas, fotografías y jornadas de oración para pedir por la ubicación de los tres montañistas. Además, organizaron una rifa solidaria que permitió reunir fondos para contratar un equipo privado de rescate.
El despliegue también afrontó nuevos obstáculos luego de que una avalancha impidiera el avance del grupo de rescatistas hacia el Campo 2, área a la que se dirigían para acercarse a las coordenadas consideradas más precisas. El equipo logró llegar hasta el Campo 1, pero no pudo continuar su recorrido por las condiciones del terreno.
PUBLICIDAD
Asimismo, un dron detectó huellas cerca de la cumbre, a más de 6.400 metros de altura, en el punto donde se perdió la comunicación con los desaparecidos. Según ATV, la Asociación de Montañistas informó que, al inicio, se consideró que los tres deportistas podían encontrarse en el Campo 2, cerca de la Garganta, pero un grupo de 12 montañistas checos realizó una búsqueda en esa zona hasta pasada la medianoche sin lograr ubicarlos.
“Por favor, ayúdenme a hacer este video viral para poder encontrar a mi hermano y a sus dos compañeros”, pidió Sofía García al finalizar su mensaje. La familia continúa solicitando apoyo para fortalecer la localización de Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas.
PUBLICIDAD
Más Noticias
JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones
El Jurado Nacional de Elecciones afirmó que ve con preocupación zonas como el Bajo Piura, Trujillo, Tumbes y la la región Lambayeque como áreas vulnerables
Trago amargo: EEUU, Países Bajos, España y Japón dejan de tomar pisco y exportaciones se hunden 24,6% este año
Por cada cuatro botellas de pisco exportadas en 2025, ahora solo se vende tres al exterior, alertó la Sociedad Nacional de Industrias
Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”
La exconductora de televisión relató que tomó esta decisión junto a su esposo y ahora mantienen una mejor relación
Gobierno transfiere S/8,6 millones a regiones para enfrentar brote de sarampión
Hasta 13 regiones del Perú se repartirán el monto indicado por el Ministerio de Salud para atender la emergencia sanitaria generada por el aumento de casos de la enfermedad
Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral
Tanto en la Cámara Alta como en la Baja, el oficialismo y la oposición presentaron dos listas. En el caso del Senado, dos bloques llegan igualados a la votación, sin que el reglamento indique cómo resolver una paridad y si el voto será secreto
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD