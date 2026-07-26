Perú

Perú declara el segundo viernes de agosto como ‘Día Nacional de la Chirimoya’: el millonario auge que está teniendo la fruta

Tesoro de los Andes. La iniciativa del MIDAGRI busca impulsar el consumo interno y sostener los ingresos de la agricultura familiar de la chirimoya, la anonácea más consumida del país

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Chirimoyas (Shutterstock)
Las exportaciones peruanas de chirimoya superaron los USD 2,84 millones y alcanzaron 895,1 toneladas en 2025. (Shutterstock)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó la declaración del segundo viernes de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Chirimoya”, según Resolución Ministerial N° D000248-2026-MIDAGRI-DM.

La medida busca fomentar el consumo interno de esta fruta emblemática y fortalecer el trabajo de los productores agrarios familiares, especialmente en regiones líderes como Lima, Cajamarca y Apurímac.

Celebración estratégica en el pico de la cosecha

La elección de la fecha responde a razones técnicas y comerciales. El MIDAGRI determinó que agosto coincide con el periodo de mayor calidad y abundancia de la chirimoya, lo que permite optimizar la promoción y comercialización del fruto en su mejor momento.

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Además, la celebración se articula con festividades regionales, como el Festival de la Chirimoya en Callahuanca y actividades en el valle de Cumbe, fortaleciendo el turismo rural y la gastronomía local.

Árbol del chirimoyo (Shutterstock)
Perú produce alrededor de 20.000 toneladas de chirimoya al año y la región Lima concentra el 40% del volumen nacional. (Shutterstock)

Producción nacional: cifras, regiones y variedades

El Perú produce alrededor de 20,000 toneladas anuales de chirimoya, concentrando el 40 % de ese total en la región Lima (unas 8,000 toneladas), seguida por Cajamarca, Piura, Junín, Áncash y Apurímac.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 2024 existían 3.815 hectáreas cultivadas, lo que representó un crecimiento de 10,11 % respecto al año 2000 y un rendimiento promedio de 7,27 toneladas por hectárea.

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Las zonas de Huarochirí y Oyón en Lima y San Pablo en Cajamarca destacan como centros clave de producción.

La variedad Cumbe es la más representativa y demandada tanto en el mercado nacional como en el internacional. La chirimoya es, además, la variedad de anonácea con mayor superficie sembrada en el país.

Varias chirimoyas sobre un fondo de madera (Bailonga)
Estados Unidos y Chile encabezaron los mercados de destino de la chirimoya peruana, con la pulpa como principal producto de exportación. (Bailonga)

Exportaciones y mercados de destino

Durante 2025, las exportaciones peruanas de chirimoya superaron los 2,84 millones de dólares, con un total de 895,1 toneladas enviadas principalmente como pulpa y fruta fresca.

Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos y Chile, así como nichos especializados en Italia (fruta fresca), República Checa (corteza) y Francia (derivados como king kong con manjar de chirimoya).

El envío de pulpa fue especialmente relevante, sumándose a pequeños lotes de fruta fresca y productos procesados con valor agregado.

Chirimoya, fruta, superalimento peruano - Perú - 22 de abril
El Día Nacional de la chirimoya se articulará con el Festival de la Chirimoya en Callahuanca.

Impacto en la agricultura familiar y promoción sectorial

La resolución ministerial subraya que el objetivo de la fecha institucionalizada es articular esfuerzos entre el MIDAGRI, gobiernos regionales y asociaciones de productores.

Se busca fortalecer la estandarización técnica del cultivo, mejorar los protocolos para exportación y consolidar la chirimoya como un producto bandera de la agrobiodiversidad peruana.

Además, la medida dinamiza los ingresos de los agricultores familiares en el periodo de mayor presión de oferta y ayuda a evitar caídas drásticas de precios mediante campañas de consumo masivo.

El dato

  • La chirimoya es reconocida por tener un gran potencial no solo como fruta fresca sino también para su industrialización en derivados, lo que contribuye a incrementar su valor comercial y su presencia en mercados internacionales.
  • Además, la chirimoya destaca por su alto contenido de potasio, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una fruta energética y beneficiosa para la salud digestiva y el sistema inmunológico.

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