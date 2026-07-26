Perú declara el segundo viernes de agosto como ‘Día Nacional de la Chirimoya’: el millonario auge que está teniendo la fruta

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó la declaración del segundo viernes de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Chirimoya”, según Resolución Ministerial N° D000248-2026-MIDAGRI-DM.
La medida busca fomentar el consumo interno de esta fruta emblemática y fortalecer el trabajo de los productores agrarios familiares, especialmente en regiones líderes como Lima, Cajamarca y Apurímac.
Celebración estratégica en el pico de la cosecha
La elección de la fecha responde a razones técnicas y comerciales. El MIDAGRI determinó que agosto coincide con el periodo de mayor calidad y abundancia de la chirimoya, lo que permite optimizar la promoción y comercialización del fruto en su mejor momento.
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Además, la celebración se articula con festividades regionales, como el Festival de la Chirimoya en Callahuanca y actividades en el valle de Cumbe, fortaleciendo el turismo rural y la gastronomía local.
Producción nacional: cifras, regiones y variedades
El Perú produce alrededor de 20,000 toneladas anuales de chirimoya, concentrando el 40 % de ese total en la región Lima (unas 8,000 toneladas), seguida por Cajamarca, Piura, Junín, Áncash y Apurímac.
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 2024 existían 3.815 hectáreas cultivadas, lo que representó un crecimiento de 10,11 % respecto al año 2000 y un rendimiento promedio de 7,27 toneladas por hectárea.
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Las zonas de Huarochirí y Oyón en Lima y San Pablo en Cajamarca destacan como centros clave de producción.
La variedad Cumbe es la más representativa y demandada tanto en el mercado nacional como en el internacional. La chirimoya es, además, la variedad de anonácea con mayor superficie sembrada en el país.
Exportaciones y mercados de destino
Durante 2025, las exportaciones peruanas de chirimoya superaron los 2,84 millones de dólares, con un total de 895,1 toneladas enviadas principalmente como pulpa y fruta fresca.
Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos y Chile, así como nichos especializados en Italia (fruta fresca), República Checa (corteza) y Francia (derivados como king kong con manjar de chirimoya).
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El envío de pulpa fue especialmente relevante, sumándose a pequeños lotes de fruta fresca y productos procesados con valor agregado.
Impacto en la agricultura familiar y promoción sectorial
La resolución ministerial subraya que el objetivo de la fecha institucionalizada es articular esfuerzos entre el MIDAGRI, gobiernos regionales y asociaciones de productores.
Se busca fortalecer la estandarización técnica del cultivo, mejorar los protocolos para exportación y consolidar la chirimoya como un producto bandera de la agrobiodiversidad peruana.
Además, la medida dinamiza los ingresos de los agricultores familiares en el periodo de mayor presión de oferta y ayuda a evitar caídas drásticas de precios mediante campañas de consumo masivo.
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El dato
- La chirimoya es reconocida por tener un gran potencial no solo como fruta fresca sino también para su industrialización en derivados, lo que contribuye a incrementar su valor comercial y su presencia en mercados internacionales.
- Además, la chirimoya destaca por su alto contenido de potasio, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una fruta energética y beneficiosa para la salud digestiva y el sistema inmunológico.
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