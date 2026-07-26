Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 26 de julio de 2026

Un mapa físico de Perú con las regiones de Puno y Moquegua resalta epicentros sísmicos, monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú y visualizados en una computadora portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de dos sismos en la jornada del 25 de julio de 2026. El primer evento, con magnitud 3.4 y una profundidad de 14 kilómetros, se produjo a las 05:28 horas, con epicentro a 5 kilómetros al sur de Parina, provincia de Lampa, en la región Puno. La intensidad percibida alcanzó niveles II-III en Parina.

Más tarde, a las 13:58 horas, un segundo sismo de magnitud 3.8 y una profundidad de 52 kilómetros sacudió la región de Moquegua, ubicándose a 15 kilómetros al sureste de Ilo. El movimiento fue percibido con intensidad III en la ciudad de Ilo. Las autoridades no han informado sobre daños o afectaciones relevantes tras ambos eventos sísmicos.