Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 26 de julio de 2026

Dos sismos de magnitud moderada se registraron el 25 de julio en el sur de Perú, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú. Los movimientos telúricos se localizaron en las regiones de Puno y Moquegua, sin reportes de daños materiales ni víctimas

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Mapa físico de Perú, regiones Puno y Moquegua resaltadas, dos marcadores de epicentro con ondas sísmicas, logo IGP, computadora portátil con gráfico sísmico, papeles.
Un mapa físico de Perú con las regiones de Puno y Moquegua resalta epicentros sísmicos, monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú y visualizados en una computadora portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de dos sismos en la jornada del 25 de julio de 2026. El primer evento, con magnitud 3.4 y una profundidad de 14 kilómetros, se produjo a las 05:28 horas, con epicentro a 5 kilómetros al sur de Parina, provincia de Lampa, en la región Puno. La intensidad percibida alcanzó niveles II-III en Parina.

Más tarde, a las 13:58 horas, un segundo sismo de magnitud 3.8 y una profundidad de 52 kilómetros sacudió la región de Moquegua, ubicándose a 15 kilómetros al sureste de Ilo. El movimiento fue percibido con intensidad III en la ciudad de Ilo. Las autoridades no han informado sobre daños o afectaciones relevantes tras ambos eventos sísmicos.

12:38 hsHoy

Desafíos futuros y perspectivas en la gestión sísmica

El reto principal para Perú radica en seguir fortaleciendo la cultura de prevención. El crecimiento urbano desordenado y la ocupación de zonas de riesgo complican la tarea de reducir la vulnerabilidad. Los expertos en planificación urbana advierten sobre la importancia de respetar las normas de construcción y evitar asentamientos en áreas inestables. La cooperación internacional y la inversión en investigación científica se proyectan como factores clave para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros sismos.

La actualización constante de mapas de riesgo y la integración de tecnología avanzada en los sistemas de monitoreo forman parte de la agenda nacional. La experiencia acumulada tras décadas de emergencias ha impulsado políticas públicas orientadas a la resiliencia y la protección de la vida. Las próximas décadas serán determinantes para consolidar una sociedad preparada y capaz de enfrentar los desafíos que imponen los movimientos sísmicos.

Tres monitores, radio portátil, linterna, mochila roja con logo COEN, teclados. Pantallas muestran ondas sísmicas y mapa de Perú con Puno y Moquegua.
Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra pantallas con gráficos de actividad sísmica y un mapa de las regiones de Puno y Moquegua, junto a equipo de emergencia del COEN. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:38 hsHoy

Perú, país altamente sísmico

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur. Situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, su territorio experimenta temblores de manera frecuente, lo que ha convertido a los sismos en un fenómeno recurrente que afecta a millones de personas. La constante amenaza de movimientos telúricos obliga a la población y autoridades a mantener una preparación permanente ante posibles emergencias. Según organismos especializados en geofísica, la vigilancia y estudio de estos eventos es clave para reducir el impacto social y económico.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. El registro histórico indica que varias ciudades han sufrido fuertes terremotos, algunos con consecuencias devastadoras. La memoria colectiva conserva imágenes de edificios colapsados y poblaciones desplazadas, lo que impulsa campañas de concientización y educación continua.

12:38 hsHoy

¿Por qué ocurren sismos en Perú?

  • La interacción de placas tectónicas es la causa principal de los sismos en el país.
  • El borde occidental de Sudamérica absorbe la energía liberada por el movimiento de la placa de Nazca.
  • La fricción constante entre ambas placas genera una acumulación de tensión que, al liberarse, produce sismos.
  • Los epicentros suelen ubicarse en la costa, pero el efecto puede sentirse en regiones andinas y amazónicas.
  • Los especialistas en geofísica señalan que la profundidad y el tipo de falla determinan la intensidad del movimiento.
Infografía sobre sismos en Perú. Muestra un globo terráqueo, mapas de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego, y diagramas de subducción y monitoreo sísmico.
Explicación de las causas de la actividad sísmica en Perú, incluyendo el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:43 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

El país ha experimentado numerosos movimientos sísmicos de alto impacto. Entre los más recordados sobresale el terremoto de 1970 en Áncash, que ocasionó la muerte de aproximadamente 70.000 personas y la destrucción de la ciudad de Yungay. Otro evento significativo fue el sismo de 2007 en Pisco, con una magnitud de 7,9, que dejó más de 500 víctimas fatales y afectó gravemente la infraestructura local. Estos episodios han motivado la revisión de normas de construcción y protocolos de emergencia.

Mapa topográfico muestra el océano y la costa con cadenas montañosas y líneas de falla. Círculos rojos y amarillos marcan epicentros en el mar. Una mano señala el mapa.
Un mapa físico de la región de Ica, Perú, con fallas tectónicas y epicentros de sismos en el océano, es señalado por una mano que indica la zona de mayor energía acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales y nacionales han documentado cada evento relevante. Los registros muestran que, en promedio, Perú experimenta cientos de sismos anualmente, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población. Solo aquellos que superan los 4 o 5 grados en la escala de Richter suelen causar alarma pública.

07:59 hsHoy

Medidas de prevención y preparación ante sismos

La preparación es clave para mitigar el impacto de los sismos. Las autoridades peruanas promueven simulacros periódicos en escuelas, empresas y espacios públicos. Estos ejercicios buscan familiarizar a la población con rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. El Ministerio de Vivienda impulsa la construcción de edificaciones resistentes, siguiendo normas técnicas que consideran la sismicidad del territorio.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en gestión de riesgos insisten en la importancia de contar con planes familiares de emergencia. La educación en primeros auxilios y la identificación de zonas seguras dentro del hogar pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Diversos organismos internacionales colaboran con capacitaciones y asesoría técnica para fortalecer la resiliencia comunitaria.

07:47 hsHoy

Recomendaciones utilitarias en caso de sismo

  • Mantener la calma y buscar protección bajo mesas o estructuras firmes durante el movimiento.
  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • No utilizar ascensores en caso de evacuación.
  • Tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, documentos personales y botiquín básico.
  • Identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos de reunión familiares.
  • Revisar periódicamente el estado de la vivienda y corregir grietas o fallas estructurales.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades y entidades locales.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:16 hsHoy

La importancia del monitoreo y la alerta temprana

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realizan un seguimiento permanente de la actividad sísmica. El desarrollo de sistemas de alerta temprana ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante eventos de gran magnitud. Estas herramientas tecnológicas envían mensajes automáticos a la población, lo que facilita la evacuación y la adopción de medidas inmediatas.

Vista aérea de la costa de Ica con el océano Pacífico y montañas desérticas; tres puntos sísmicos rojos y ondas gráficas flotan sobre el mar, junto al logo IGP.
La costa de Ica, Perú, muestra puntos de actividad sísmica simulados con ondas rojas sobre el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos en gestión de riesgos, la difusión de información confiable es esencial para evitar rumores y pánico. Las campañas de educación enfocadas en sismos han mejorado el nivel de conocimiento y la reacción de la ciudadanía. El acceso a datos en tiempo real se considera un recurso estratégico para la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

06:44 hsHoy

Qué hacer después de un sismo

  • Verificar el estado de salud propio y de las personas cercanas; administrar primeros auxilios si es necesario.
  • Revisar la vivienda en busca de daños estructurales antes de volver a ingresar.
  • Evitar encender fósforos o artefactos eléctricos si hay sospecha de fuga de gas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir instrucciones de las autoridades.
  • No difundir rumores ni información no confirmada.
  • Preparar una lista de necesidades familiares para solicitar ayuda si fuera necesario.
  • Apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Pantalla grande muestra gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Perú y el logo IGP. Un maletín, radio, casco, chaleco reflectante y linterna están sobre una mesa.
Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra datos de actividad geológica en una pantalla gigante, con el logo del IGP, junto a equipo de respuesta para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:54 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila azul abierta con botella de agua, termo, botiquín rojo, alimentos, documentos en bolsa, radio, linterna, mapa de Perú con zonas sísmicas y logo IGP.
Una mochila de emergencia muestra los elementos esenciales para la prevención sísmica en Perú, junto a un mapa del país con sus zonas sísmicas y el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:23 hsHoy

Últimos sismos en Perú reportados por el IGP

El Instituto Geofísico del Perú registró dos sismos de magnitud moderada el 25 de julio de 2026 en el sur del país. El primero ocurrió a las 5:28 horas en la región Puno, con epicentro a 5 kilómetros al sur de Parina, alcanzando una magnitud de 3.4 y una profundidad de 14 kilómetros. El movimiento fue percibido con intensidad II-III en la localidad de Parina, sin que se reportaran daños materiales ni personas afectadas.

El segundo evento sísmico se presentó a las 13:58 horas cerca de la ciudad de Ilo, en la región Moquegua. Este sismo tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad de 52 kilómetros, con epicentro localizado a 15 kilómetros al sureste de Ilo. La intensidad registrada fue III en Ilo, y las autoridades no informaron sobre consecuencias graves tras el movimiento telúrico.

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