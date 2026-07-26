Elecciones Regionales y Municipales: Cómo presentar una dispensa luego de ser elegido miembro de mesa

Según la ONPE, existen 16 motivos por los que una persona elegida como miembro de mesa puede solicitar su dispensa, aunque cada una de ellas deberá tener documentos que sustente estas condiciones.| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, designando a más de 800 mil ciudadanos en todo el país.

Según la información oficial de la ONPE, cada mesa cuenta con un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como establece la ley N.° 32231. El incremento en el número de suplentes busca asegurar la oportuna instalación de las mesas y evitar retrasos en la jornada electoral.

¿Por qué motivos puedo solicitar una dispensa?

Quienes fueron elegidos como miembro de mesa y no puedan cumplir con el cargo pueden presentar una excusa hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, establece que el cargo es irrenunciable, pero admite la exoneración en casos específicos.

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Ser candidato o personero de una organización política. Necesitar ausentarse del territorio de la República o estar temporalmente fuera del país. Ser cónyuge o pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de otro miembro de mesa de la misma mesa (presenta la excusa quien haya sido sorteado en el cargo de menor jerarquía). Ser familiar hasta segundo grado de candidatos que residan en la jurisdicción donde postulan. Ser integrante en actividad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú vinculados al proceso electoral. Ser miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Ser personal de ONPE, JNE y RENIEC. Ser miembro del Ministerio Público con funciones por delitos electorales. Ser funcionario de la Defensoría del Pueblo en supervisión electoral. Ser autoridad política. Ser autoridad o representante de elección popular. Integrar comités directivos de organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones vinculadas a autoridades sometidas a Consulta Popular de Revocatoria. Tener más de 65 años. Presentar impedimento físico o mental notorio o grave. Estar embarazada o ser madre lactante de niños de hasta dos años cumplidos a la fecha de la elección. Estar comprendido en supuestos vinculados a la revocatoria para promotores y personeros.

Según la ONPE, existen 16 motivos por los que una persona elegida como miembro de mesa puede solicitar su dispensa, aunque cada una de ellas deberá tener documentos que sustente estas condiciones| Andina

¿Cómo hacer el trámite de dispensa?

La solicitud exige el pago de S/15,80 por derecho de trámite, que se puede cancelar en el Banco de la Nación o por Págalo.pe con el código 03836, y la presentación del Formulario P2 (Excusa o Justificación) con el voucher, copia del DNI y documentos probatorios según la circunstancia.

La excusa se entrega en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) donde se realizó el sorteo o por la Mesa de Partes Virtual Externa; si hay observaciones, el plazo para subsanar la documentación es de 2 días hábiles. Si el trámite lo realiza un tercero, se debe presentar carta poder.

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¿Cómo consultar si eres miembro de mesa?

La ONPE habilitó la consulta digital para que cualquier ciudadano pueda verificar si ha sido designado miembro de mesa para las próximasElecciones Regionales y Municipales. El proceso es rápido y sencillo, y requiere únicamente el número de DNI.

Para consultar si eres miembro de mesa, sigue estos pasos:

link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Ingresa al Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente y completa el código de seguridad que aparece en pantalla. Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información. El sistema mostrará tu local de votación, la dirección, el número de mesa y si eres miembro titular o suplente.