Elecciones Regionales y Municipales: Cómo presentar una dispensa luego de ser elegido miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, designando a más de 800 mil ciudadanos en todo el país.
Según la información oficial de la ONPE, cada mesa cuenta con un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como establece la ley N.° 32231. El incremento en el número de suplentes busca asegurar la oportuna instalación de las mesas y evitar retrasos en la jornada electoral.
¿Por qué motivos puedo solicitar una dispensa?
Quienes fueron elegidos como miembro de mesa y no puedan cumplir con el cargo pueden presentar una excusa hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, establece que el cargo es irrenunciable, pero admite la exoneración en casos específicos.
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- Ser candidato o personero de una organización política.
- Necesitar ausentarse del territorio de la República o estar temporalmente fuera del país.
- Ser cónyuge o pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de otro miembro de mesa de la misma mesa (presenta la excusa quien haya sido sorteado en el cargo de menor jerarquía).
- Ser familiar hasta segundo grado de candidatos que residan en la jurisdicción donde postulan.
- Ser integrante en actividad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú vinculados al proceso electoral.
- Ser miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- Ser personal de ONPE, JNE y RENIEC.
- Ser miembro del Ministerio Público con funciones por delitos electorales.
- Ser funcionario de la Defensoría del Pueblo en supervisión electoral.
- Ser autoridad política.
- Ser autoridad o representante de elección popular.
- Integrar comités directivos de organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones vinculadas a autoridades sometidas a Consulta Popular de Revocatoria.
- Tener más de 65 años.
- Presentar impedimento físico o mental notorio o grave.
- Estar embarazada o ser madre lactante de niños de hasta dos años cumplidos a la fecha de la elección.
- Estar comprendido en supuestos vinculados a la revocatoria para promotores y personeros.
¿Cómo hacer el trámite de dispensa?
La solicitud exige el pago de S/15,80 por derecho de trámite, que se puede cancelar en el Banco de la Nación o por Págalo.pe con el código 03836, y la presentación del Formulario P2 (Excusa o Justificación) con el voucher, copia del DNI y documentos probatorios según la circunstancia.
La excusa se entrega en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) donde se realizó el sorteo o por la Mesa de Partes Virtual Externa; si hay observaciones, el plazo para subsanar la documentación es de 2 días hábiles. Si el trámite lo realiza un tercero, se debe presentar carta poder.
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¿Cómo consultar si eres miembro de mesa?
La ONPE habilitó la consulta digital para que cualquier ciudadano pueda verificar si ha sido designado miembro de mesa para las próximasElecciones Regionales y Municipales. El proceso es rápido y sencillo, y requiere únicamente el número de DNI.
Para consultar si eres miembro de mesa, sigue estos pasos:
- Ingresa al link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
- Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”.
- Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente y completa el código de seguridad que aparece en pantalla.
- Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información.
- El sistema mostrará tu local de votación, la dirección, el número de mesa y si eres miembro titular o suplente.
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