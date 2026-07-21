El Estadio Nacional vuelve a recibir fútbol profesional: Sporting Cristal vs Bragantino será la primera prueba

El escenario principal del Perú regresa al calendario internacional tras trabajos en el césped y en la infraestructura, y abre la serie que define un cupo a los octavos de final (IPD)

El Estadio Nacional de Lima reabrirá sus puertas al fútbol con un duelo internacional: Sporting Cristal enfrentará a Red Bull Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, tras un paquete de trabajos que dejó el recinto en condiciones para el torneo continental.

El principal escenario deportivo del Perú llega a este compromiso con un campo de juego renovado y ajustes en distintas zonas de su infraestructura, resultado de un plan de mantenimiento y adecuación ejecutado durante las últimas semanas. La reapertura marcará, además, el primer partido oficial del año en el coloso limeño.

Como se sabe, celestes y paulistas jugarán este miércoles 22 de julio desde las 19:30 (hora peruana) en el partido de ida. La serie tendrá su segundo capítulo el 29 de julio en Brasil y el vencedor accederá a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Atlético Mineiro.

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La vuelta del fútbol al recinto responde a un proceso de recuperación del estadio con miras a sostener competencias nacionales e internacionales. En esa línea, se realizaron intervenciones sobre el gramado y sobre distintos ambientes internos, con el objetivo de adecuarlos a los estándares requeridos para un certamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Inspección técnica y aval previo al encuentro internacional

El Estadio Nacional recibió la aprobación técnica tras una revisión conjunta entre Conmebol y el IPD. El escenario quedó habilitado para el regreso del fútbol internacional. (IPD)

Antes de la autorización para el compromiso, se realizó una revisión final con participación de equipos técnicos que evaluaron aspectos clave para el desarrollo del partido. En esa inspección se verificaron los últimos detalles y se constató que el escenario se encontraba en condiciones para recibir el choque por el torneo continental.

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“Hoy, el equipo técnico de la CONMEBOL y del IPD verificaron los últimos detalles del Estadio Nacional, que se encuentra en óptimas condiciones gracias a un trabajo integral que incluyó mejoras en el campo de juego, pintado de espacios, renovación de butacas y otras intervenciones”, explico la institución.

La evaluación incluyó zonas operativas y de circulación vinculadas al funcionamiento del evento: accesos, camerinos y áreas necesarias para la organización de un partido internacional. En paralelo, el estado del césped recibió conformidad para la disputa del encuentro, tras el trabajo aplicado al terreno de juego.

Trabajos en el recinto: césped, pintura, butacas y adecuaciones

El principal recinto deportivo del país fue sometido a trabajos de infraestructura y mantenimiento que abarcaron el gramado, las butacas y otras zonas antes de su reapertura. (IPD)

El Estadio Nacional llega al partido con un campo de juego renovado y con mejoras en distintos puntos del recinto. Entre las tareas consideradas dentro del trabajo integral se mencionaron intervenciones sobre el gramado, pintado de espacios y renovación de butacas, además de otras labores de adecuación.

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Las acciones se enmarcan en un proceso de mejora progresiva que continuará desarrollándose. El plan apunta a la recuperación y puesta en valor de la infraestructura deportiva nacional, con la intención de que el principal escenario del país mantenga actividad en competencias de alto nivel.

En ese marco, el estadio volverá a recibir un partido oficial de fútbol profesional, condición que no solo implica la habilitación del campo, sino también de los espacios logísticos y de operación necesarios para cumplir con las exigencias propias de un torneo continental.

Tribunas habilitadas, horarios de apertura y el calendario de la serie

Occidente, Oriente y Sur recibirán público este miércoles para el regreso del fútbol al Estadio Nacional. La serie continuará el 29 de julio con la revancha en Brasil. (IPD)

Para el encuentro del miércoles estarán disponibles las tribunas Occidente, Oriente y Sur, mientras que la tribuna Norte permanecerá cerrada como parte de las medidas de seguridad y del cronograma de trabajos previsto.

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Las puertas del estadio se abrirán desde las 17:00, dos horas y media antes del inicio del partido programado para las 19:30. (hora peruana). El choque será el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino.

La revancha se disputará el 29 de julio en Brasil. El equipo que avance en la serie obtendrá el pase a los octavos de final, instancia en la que tendrá como rival a Atlético Mineiro.