Gobierno oficializa gratificación mínima de 300 soles para trabajadores CAS por Fiestas Patrias

El régimen CAS incluye a trabajadores que realizan labores administrativas, técnicas y profesionales en diversas instituciones del Estado. Foto: difusión

El Gobierno peruano promulgó este domingo la Ley N° 32732, que autoriza un crédito suplementario de 4.160 millones de soles para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios estatales y asegurar la transición democrática.

Sin embargo, entre sus disposiciones complementarias finales, la norma introduce un cambio clave para los trabajadores sujetos al régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS): la oficialización del pago de una gratificación mínima de 300 soles por Fiestas Patrias y Navidad.

Gratificación mínima para trabajadores CAS: 300 soles por Fiestas Patrias y Navidad

El documento establece que todos los trabajadores CAS recibirán una gratificación mínima de 300 soles tanto por Fiestas Patrias como por Navidad. El texto legal establece que el monto no podrá ser inferior a esa suma, garantizando un piso obligatorio para quienes se desempeñan bajo el Decreto Legislativo 1057.

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La implementación, que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se realizará mediante decreto supremo y estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y las reglas fiscales de cada año.

La norma establece que el vínculo laboral CAS se extinguirá al cumplir 70 años, aunque el trabajador podrá seguir en funciones hasta el 31 de diciembre de ese año.

La ley también asegura el pago proporcional de gratificaciones si el trabajador cesa antes de la fecha de pago, en función de los meses y días laborados, siempre que haya trabajado al menos un mes ininterrumpido.

Este beneficio, previsto en las disposiciones complementarias, responde a una histórica demanda de los trabajadores CAS, orientada a igualar derechos respecto a otros regímenes estatales.

Nuevos derechos y precisiones para el personal CAS

En las mismas disposiciones complementarias finales, la Ley N° 32732 introduce cambios importantes en materia de derechos laborales para el personal CAS.

Se perfecciona el derecho a vacaciones remuneradas de 30 días naturales, detallando que quienes cesen antes de cumplir un año de servicio recibirán el pago proporcional por los meses y días laborados, siempre que hayan cumplido al menos un mes de trabajo continuo.

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El Ministerio de Economía y Finanzas regulará el pago de la gratificación CAS mediante decreto supremo, sujeto a disponibilidad presupuestaria y reglas fiscales.

Asimismo, se incorpora la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100%, calculada por cada año de servicio efectivamente prestado.

Para el año fiscal 2026, el financiamiento de estos beneficios para el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales provendrá de los recursos autorizados en el crédito suplementario, mientras que los gobiernos locales deberán asumir el pago con su propio presupuesto.

Límite de edad: contratos CAS se extinguen a los 70 años

Otra novedad relevante en las disposiciones complementarias finales es el establecimiento de un límite de edad para la vigencia de los contratos CAS. A partir de ahora, los contratos se extinguirán cuando el trabajador cumpla 70 años, aunque podrá mantenerse en funciones hasta el 31 de diciembre del año en que alcance esa edad.

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Este cambio, incorporado como nuevo literal j) en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, busca alinear el régimen CAS con otras modalidades públicas que ya contemplan topes etarios.

El listado de causales de extinción del contrato se mantiene, incluyendo fallecimiento, renuncia y vencimiento del plazo, sumando ahora el límite de edad como causal expresa.

La Ley N° 32732 de Perú autoriza un crédito suplementario de 4.160 millones de soles y fija una gratificación mínima de 300 soles para los trabajadores CAS.

Plazos máximos y estabilidad para contratos temporales

La ley precisa en las disposiciones complementarias que los contratos y renovaciones CAS firmados a partir de la vigencia de la Ley N° 32563 están sujetos a un plazo máximo acumulado de 5 años para contratos temporales.

Si este periodo se supera, el contrato se considera desnaturalizado y pasa a ser de duración indeterminada, otorgando mayor estabilidad laboral. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) será la encargada de emitir los lineamientos para la implementación de esta medida.

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La norma también mantiene el derecho a una indemnización de una y media remuneración mensual por cada año trabajado, hasta un tope de doce, en caso de nulidad de contrato por exceso de renovaciones o fraude, tal como se detalla en las disposiciones complementarias finales.

Destino de los fondos del crédito suplementario

Más allá de las reformas laborales, la Ley N° 32732 autoriza un crédito suplementario de 4.160 millones de soles para inversiones en infraestructura, salud, educación, agua y saneamiento, así como para asegurar la continuidad de programas sociales y el pago de remuneraciones en el sector público.

Del total, 1.425 millones de soles serán transferidos a diversos pliegos del Gobierno Nacional para servicios estratégicos como defensa, salud y educación, incluyendo la mejora de hospitales y la ampliación de becas e infraestructura educativa.

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A esto se suman 211 millones de soles para bonificaciones extraordinarias a docentes y auxiliares de educación básica, y 72 millones de soles para el incremento de remuneraciones en universidades públicas, lo que impacta directamente en el consumo y el ingreso de miles de familias.

La reforma incorpora la CTS al 100% para los trabajadores CAS, calculada por cada año de servicio efectivamente prestado.

En el ámbito regional y local, la ley destina 379 millones de soles a gobiernos regionales y 881 millones de soles a gobiernos locales para la ejecución de proyectos de infraestructura, caminos, sistemas de agua, saneamiento y equipamiento social.

Estas inversiones no solo buscan cerrar brechas territoriales y sociales, sino que también generan empleo directo e indirecto, activando cadenas productivas en construcción, servicios y comercio en distintas regiones del país.

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Por otro lado, se han previsto financiamientos específicos de 209 millones de soles para gobiernos regionales y 756 millones de soles para gobiernos locales en proyectos adicionales, reforzando la descentralización y el impacto económico en las provincias.

Además, la norma habilita la utilización de recursos determinados, como canon y regalías, por más de 5.400 millones de soles adicionales, permitiendo a los gobiernos subnacionales acceder a fondos para nuevas inversiones sin depender exclusivamente del Tesoro Público.