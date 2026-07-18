Perú

Gratificación CAS quedará en 10% para este julio: MEF aplicará gradualidad hasta el 2030

Al final, el gobierno de José María Balcázar sí aplicará la progresividad a la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS

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Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas del Perú
Rodolfo Acuña Namihas está 'de salida' en el MEF, pero deja una medida para el siguiente gobierno. La aplicación progresiva de la gratificación para los trabajadores CAS. - Crédito MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas logró, a pesar de la negativa del Congreso, sacar adelante la ‘gradualidad’ para la gratificación CAS. Según fuentes sindicales, el viernes 17 de julio las cinco confederaciones estatales más representativas del país (Confetep, CITE, Unasse, CTE y Conasep) fueron convocadas por la directora de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF para comunicarsele cómo se aplicaría la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS (régimen del decreto legislativo 1057, de Contrato administrativo de servicios).

Habrá gradualidad de la medida. Con un monto mínimo de S/300, la gratificación este 2026 se pagará en el 10% del monto de la remuneración de cada trabajador este 2026 y subirá gradualmente cada año hasta llegar al 100% en el 2030. Para este julio se pagará en una ‘planilla complementaria’; es decir, fuera del cronograma de pagos al sector público del Banco de la Nación.

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  • Se pagará el 10% de la gratificación este 2026. En julio y diciembre
  • Se pagará el 20% en 2027
  • Se pagará el 30% en 2028
  • Se pagará el 50% en 2029
  • Se pagará completa, al 100%, en el 2030.

La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Pago mínimo será de S/300

Según informaron los sindicatos, se les informó desde el MEF que la Ley de Crédito Suplementario será promulgada en el diario oficial El Peruano en los próximos días. Como se sabe, esta tiene la medida que deja ‘en la cancha’ del MEF el pago de la gratificación a los trabajadores CAS y su implementación progresiva.

Así, inmediatamente después de que se publique esta Ley será publicado el Decreto Supremo que establecerá el procedimiento de implementación. Ya adelantaron que se aplicará la ‘progresividad’ que se planteó en su momento como parte del crédito suplementario. También para el pago de la CTS se aplicará esta ‘fórmula’:

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  • El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026
  • El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027
  • El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028
  • El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029
  • El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.
trabajadores CAS revisando documento
Los trabajadores CAS están a la espera de su gratificación en julio, pero el Ejecutivo aún no promulga la Ley del crédito suplementario. - Crédito Andina

"La gratificación se calculará de forma porcentual y con un monto mínimo de S/300“, les fue informado. Es decir, que para este julio de 2026, si un trabajador CAS gana S/2.000, a pesar de que el 10% sea S/200, el monto de S/300 rige por ser el mínimo. Pero si uno gana S/5.000, entonces recibirá S/500.

Pagarán en ‘planilla complementaria’

Como se sabe, ya el viernes 17 de julio empezaron a correr las fechas del pago de remuneraciones y aguinaldos del sector público, quienes cobran según el cronograma del Banco de la Nación.

Dos trabajadores con casco y chaleco reflectante en una obra de construcción. Gráfico con el logo del Congreso de Perú y texto "APROBADO"
El Congreso de la República de Perú informa sobre la aprobación de un dictamen para créditos suplementarios en inversiones públicas, con una imagen de trabajadores en una obra de construcción. (Congreso de la República)

Anteriormente los trabajadores CAS recibían el aguinaldo, por lo que estaría cobrando estos montos según su entidad estos días; sin embargo, con la promulgación de la Ley 23563, ya no reciben este monto. Ahora recibirán la gratificación.

Pero dada la demora de definición de este pago, ya no pudo estar incluido en las planillas del mes, con el pago del sueldo. Así, desde los sindicatos señalaron que la información oficial informó sobre el pago de gratificación en una planilla complementaria para este mes de julio.

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