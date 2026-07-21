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Gratificación CAS: MEF ya ‘cocina’ el decreto supremo para pago en julio con esta ‘fórmula’

El Ministerio de Economía y Finanzas daría un decreto supremo para implementar con ‘sostenibilidad fiscal’ la gratificación CAS. Se pagaría en una planilla adicional este mes

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Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
Así se dará el pago de la gratificación este 2026. - Crédito MEF

El Gobierno finalmente promulgó la Ley del crédito suplementario, de S/4.160 millones, destinados a financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios estatales y asegurar la transición democrática.

Como se recuerda, dentro de este viene la disposición para dar gradualidad a la Ley 32563, la que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS. “Se establece el procedimiento de implementación para cada año fiscal, la forma y base de cálculo, las condiciones, requisitos y demás disposiciones necesarias para su otorgamiento, así como las disposiciones complementarias para el pago proporcional y trunco de los referidos conceptos”, aclara la Ley.

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Con esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se encuentra preparando este decreto supremo, que, se regiría por una ‘fórmula’ de progresividad hasta el 2030, dando cada año hasta entonces un porcentaje del pago de la gratificación: 10% del monto (el total es un sueldo entero) se pagaría este año, en julio y diciembre.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

En 2030 se paga el 100 %

Como se recuerda, la Ley 32563 dicta el otorgamiento de la gratificación y la CTS a los trabajadores CAS, quienes antes solo recibían el aguinaldo de S/300.

Esta gratificación, justo como la del sector privado, equivaldrá al 100% del monto de la remuneración (sueldo y otros pagos); sin embargo, preocupaciones por el costo de esta medida ha motivado al Ejecutivo a aplicar ‘gradualidad’ a la Ley. Es decir, no se pagará el 100% del monto desde este año.

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Así, “la base de cálculo para el otorgamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementa para cada año fiscal, hasta alcanzar el cien por ciento (100%) de la remuneración mensual”, de acuerdo a la siguiente ‘fórmula’:

  • El 10% de la remuneración mensual en el año fiscal 2026.
  • El 20% de la remuneración mensual en el año fiscal 2027.
  • El 30% de la remuneración mensual en el año fiscal 2028.
  • El 50% de la remuneración mensual en el año fiscal 2029.
  • El 100% de la remuneración mensual a partir del año fiscal 2030.
Trabajadores CAS toman Plaza Francia para exigir gratificación y CTS, dictamen clave sigue sin votarse| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación
El Ministerio de Economía y Finanzas regulará el pago de la gratificación CAS mediante decreto supremo, sujeto a disponibilidad presupuestaria y reglas fiscales.

Dado que la Ley del crédito fiscal da un pago mínimo de S/300. Quienes ganen un sueldo de S/2.000 no recibirían S/200 (el 10%), sino el mínimo de S/300. Asimismo, si un trabajador gana un sueldo de S/5.000, esta medida de progresividad haría que le de un monto de S/500 para este año.

“Los porcentajes establecidos en la presente disposición son aplicables para la determinación de las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad, así como de las gratificaciones truncas y las gratificaciones proporcionales que correspondan a cada una de ellas, y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 32563″, señala el proyecto de decreto supremo de la medida.

De igual modo, se clara que “para el otorgamiento de la gratificación por Fiestas Patrias correspondiente a julio del año 2026, únicamente se consideran los meses completos de servicios efectivamente prestados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32563″.

trabajadores CAS revisando documento
Los trabajadores CAS están a la espera de su gratificación en julio, pero el Ejecutivo aún no promulga la Ley del crédito suplementario. - Crédito Andina

¿Y la CTS?

El pago de la CTS se hará a los trabajadores CAS al momento del cese laboral. Y así como el cálculo para la gratificación, el de este nuevo beneficio se hará en la misma progresión:

  • El 10% de la remuneración mensual por cada año de servicios, para el año 2026
  • El 20% de la remuneración mensual por cada año de servicios, para el año 2027
  • El 30% de la remuneración mensual por cada año de servicios, para el año 2028
  • El 50% de la remuneración mensual por cada año de servicios, para el año 2029
  • El 100% de la remuneración mensual por cada año de servicios, a partir del año 2030.

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