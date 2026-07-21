Perú Mucho Gusto Tacna 2026 proyecta mover S/ 18 millones en la economía local

Tacna será nuevamente el escenario de una de las principales vitrinas gastronómicas del país con la realización de una nueva edición de la feria Perú Mucho Gusto. El evento, organizado por Promperú, se llevará a cabo del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, ubicado en el distrito de Pocollay, y reunirá a expositores de todas las regiones del Perú.
Para esta edición, la organización estima la llegada de más de 200 mil asistentes y prevé que la actividad genere un movimiento económico superior a S/ 18 millones. El impacto esperado alcanzará a distintos sectores vinculados con el turismo y el comercio, especialmente en el contexto de las celebraciones por Fiestas Patrias.
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Feria impulsará el turismo y la economía regional
La expectativa es que miles de visitantes lleguen a Tacna desde diferentes puntos del país y, en especial, desde Chile. Este flujo de turistas favorecerá la demanda de hospedajes, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios, fortaleciendo la actividad económica de la región durante el feriado largo.
La feria reunirá a 162 expositores, entre ellos 26 provenientes de Tacna. Junto a representantes del resto del país, ofrecerán una amplia muestra de la gastronomía peruana, además de espacios dedicados al café, cacao, bebidas nacionales, artesanía y expresiones culturales.
Gastronomía como motor de desarrollo
El presidente ejecutivo de Promperú, Michael Guevara Varela, destacó el papel que cumple este evento en el fortalecimiento de las economías regionales y del turismo. “Perú Mucho Gusto es una plataforma que impulsa el turismo, dinamiza las economías regionales y genera oportunidades para cientos de emprendedores. Cada edición busca que la gastronomía se convierta en un motor de desarrollo para las regiones anfitrionas y en una experiencia que motive a más personas a conocer el Perú”, señaló.
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La edición de este año se desarrollará bajo el concepto “Sabores con historia”, una propuesta que busca resaltar la riqueza culinaria del país y reconocer la labor de productores, cocineros y emprendedores que preservan las tradiciones gastronómicas. Asimismo, la iniciativa pone en relieve el papel de la cocina peruana como uno de los principales motivos para viajar por el territorio nacional.
Enfoque en sostenibilidad y actividades para el público
Promperú informó que la feria incorpora acciones orientadas a promover un desarrollo sostenible. En el componente ambiental se contempla la gestión responsable de recursos, la segregación de residuos y la medición de la huella de carbono, mientras que en el aspecto social se prioriza la sensibilización de los visitantes, el fortalecimiento de productores y expositores, así como la valorización del patrimonio gastronómico y cultural.
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En el plano económico, la estrategia apunta a generar oportunidades comerciales, fortalecer las cadenas de valor relacionadas con el turismo y la gastronomía e impulsar las economías locales. De acuerdo con la organización, estas acciones buscan que los beneficios del evento se extiendan más allá de los días de la feria.
Programación y acceso gratuito
Además de la oferta culinaria, el público podrá asistir a demostraciones gastronómicas, presentaciones musicales, pasacalles, talleres, exhibiciones de danzas tradicionales y actividades dirigidas a toda la familia.
Perú Mucho Gusto es organizada por Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Tacna. La feria atenderá del 25 al 28 de julio, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., y el ingreso será libre para visitantes nacionales y extranjeros.
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