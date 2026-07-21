Perú

Perú Mucho Gusto Tacna 2026 proyecta mover S/ 18 millones en la economía local

La feria gastronómica reunirá a 162 expositores de todo el país en Tacna y espera recibir a más de 200 mil visitantes entre el 25 y el 28 de julio, con una propuesta que combinará cocina, cultura y actividades para toda la familia

Guardar
Google icon
Se espera la llegada de miles de visitantes a Tacna desde distintas regiones del país y, principalmente, desde Chile
Se espera la llegada de miles de visitantes a Tacna desde distintas regiones del país y, principalmente, desde Chile. Foto: difusión

Tacna será nuevamente el escenario de una de las principales vitrinas gastronómicas del país con la realización de una nueva edición de la feria Perú Mucho Gusto. El evento, organizado por Promperú, se llevará a cabo del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, ubicado en el distrito de Pocollay, y reunirá a expositores de todas las regiones del Perú.

Para esta edición, la organización estima la llegada de más de 200 mil asistentes y prevé que la actividad genere un movimiento económico superior a S/ 18 millones. El impacto esperado alcanzará a distintos sectores vinculados con el turismo y el comercio, especialmente en el contexto de las celebraciones por Fiestas Patrias.

PUBLICIDAD

Feria impulsará el turismo y la economía regional

La expectativa es que miles de visitantes lleguen a Tacna desde diferentes puntos del país y, en especial, desde Chile. Este flujo de turistas favorecerá la demanda de hospedajes, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios, fortaleciendo la actividad económica de la región durante el feriado largo.

La feria reunirá a 162 expositores, entre ellos 26 provenientes de Tacna. Junto a representantes del resto del país, ofrecerán una amplia muestra de la gastronomía peruana, además de espacios dedicados al café, cacao, bebidas nacionales, artesanía y expresiones culturales.

Directora de Promoción de Turismo de PROMPERU, Maria del Sol Velásquez. resaltó el trabajo logístico, la sostenibilidad y la accesibilidad universal como ejes del evento.

Gastronomía como motor de desarrollo

El presidente ejecutivo de Promperú, Michael Guevara Varela, destacó el papel que cumple este evento en el fortalecimiento de las economías regionales y del turismo. “Perú Mucho Gusto es una plataforma que impulsa el turismo, dinamiza las economías regionales y genera oportunidades para cientos de emprendedores. Cada edición busca que la gastronomía se convierta en un motor de desarrollo para las regiones anfitrionas y en una experiencia que motive a más personas a conocer el Perú”, señaló.

PUBLICIDAD

La edición de este año se desarrollará bajo el concepto “Sabores con historia”, una propuesta que busca resaltar la riqueza culinaria del país y reconocer la labor de productores, cocineros y emprendedores que preservan las tradiciones gastronómicas. Asimismo, la iniciativa pone en relieve el papel de la cocina peruana como uno de los principales motivos para viajar por el territorio nacional.

Enfoque en sostenibilidad y actividades para el público

Promperú informó que la feria incorpora acciones orientadas a promover un desarrollo sostenible. En el componente ambiental se contempla la gestión responsable de recursos, la segregación de residuos y la medición de la huella de carbono, mientras que en el aspecto social se prioriza la sensibilización de los visitantes, el fortalecimiento de productores y expositores, así como la valorización del patrimonio gastronómico y cultural.

En el plano económico, la estrategia apunta a generar oportunidades comerciales, fortalecer las cadenas de valor relacionadas con el turismo y la gastronomía e impulsar las economías locales. De acuerdo con la organización, estas acciones buscan que los beneficios del evento se extiendan más allá de los días de la feria.

Promperú señaló que la feria incluye iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo sostenible.
Promperú señaló que la feria incluye iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo sostenible. Foto: difusión

Programación y acceso gratuito

Además de la oferta culinaria, el público podrá asistir a demostraciones gastronómicas, presentaciones musicales, pasacalles, talleres, exhibiciones de danzas tradicionales y actividades dirigidas a toda la familia.

Perú Mucho Gusto es organizada por Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Tacna. La feria atenderá del 25 al 28 de julio, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., y el ingreso será libre para visitantes nacionales y extranjeros.

Temas Relacionados

Perú Mucho GustoPerú Mucho Gusto Tacnagastronomía peruanaperu-economia

Más Noticias

Sismo de 5.1 en Junín: declaran en emergencia la zona y se reportan nuevas réplica este martes

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó cinco fallecidos y 350 damnificados

Sismo de 5.1 en Junín: declaran en emergencia la zona y se reportan nuevas réplica este martes

Evacuaciones aeromédicas permitieron salvar a más de 40 pacientes críticos en lo que va del 2026

Niños y adultos con cuadros graves recibieron asistencia inmediata a través de una red articulada de entidades estatales

Evacuaciones aeromédicas permitieron salvar a más de 40 pacientes críticos en lo que va del 2026

No solo necesitas dormir: los 7 tipos de descanso que tu cuerpo necesita para recuperar energía

Una persona puede dormir toda la noche y aun así despertar cansada. Descubre por qué el descanso va más allá del sueño y cuáles son las pausas que necesita el cuerpo para recuperarse

No solo necesitas dormir: los 7 tipos de descanso que tu cuerpo necesita para recuperar energía

Compras crecen 25% en Fiestas Patrias y disparan pagos digitales en Perú: 1,88 millones de turistas movilizan USD 223 millones

En estas fechas de alta demanda, los pagos con QR avanzan vertiginosamente y elevan la exigencia sobre los comercios peruanos, según un análisis de LigoPay

Compras crecen 25% en Fiestas Patrias y disparan pagos digitales en Perú: 1,88 millones de turistas movilizan USD 223 millones

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar del 29 de julio por Fiestas Patrias

Los últimos ensayos del Ejército se realizaron en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, donde se reforzaron aspectos como la uniformidad, la coordinación y la marcialidad de los efectivos que participarán en la Gran Parada Militar

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar del 29 de julio por Fiestas Patrias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“El cargo de senador es irrenunciable”: El contundente voto en minoría en el JNE sobre el caso Rafael López Aliaga

“El cargo de senador es irrenunciable”: El contundente voto en minoría en el JNE sobre el caso Rafael López Aliaga

Junta Preparatoria del Congreso cita a senadores y diputados electos para juramentar en sus cargos este viernes 24

¿Indulto a Pedro Castillo a la vista?: Dirección de Gracias Presidenciales pide informe a la Corte Suprema

JNE entrega credencial de senador a Absalón Vásquez ante negativa de Rafael López Aliaga de asumir el cargo

Renovación Popular impulsará comisión en próximo Congreso bicameral para investigar presunto fraude contra López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

Empresario denuncia a Samahara Lobatón por deuda de seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Angie Jibaja se defiende tras ser acusada de agredir a trabajadora de hotel y consumo de drogas: “Por no pagar nada más”

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Onelia Molina se muestra enamorada de Kevin Díaz y lanza indirecta a Mario Irivarren: “No es el tiempo, es la persona”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: convocadas de Brasil, Chile y Bolivia

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada