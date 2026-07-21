Compras crecen 25% en Fiestas Patrias y disparan pagos digitales en Perú: 1,88 millones de turistas movilizan USD 223 millones

LigoPay advirtió que el aumento de compras y pagos digitales exige operaciones rápidas, estables y sin interrupciones en comercios físicos y plataformas digitales. (Foto: Shutterstock)

El mes de julio marca un pico de actividad comercial en el Perú, impulsado por el pago de gratificaciones y el aumento de viajes y consumo durante las Fiestas Patrias.

Este escenario genera un incremento significativo en la cantidad de transacciones, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

Según datos de LigoPay, las compras nacionales aumentan 25% durante esta temporada, mientras que las compras internacionales suben 10%, poniendo a prueba la capacidad operativa de empresas y comercios.

Temporada alta de viajes y mayor dinamismo en el consumo

Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, sectores como turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento y retail experimentan un fuerte dinamismo comercial.

De acuerdo con el Mincetur, en 2025 se movilizaron 1,88 millones de turistas nacionales, generando un impacto económico de US$223 millones en actividades vinculadas al transporte, alojamiento y comercio. Este mayor movimiento de personas y dinero se refleja en un aumento de operaciones financieras, tanto presenciales como en línea.

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El mes de julio concentra el pago de gratificaciones, más viajes y mayor actividad en turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento y retail.

El pago de gratificaciones incrementa la capacidad de gasto de los consumidores, pero son los viajes y las compras asociadas a la temporada los que aceleran el volumen de transacciones.

El flujo comercial entre Lima y regiones se intensifica, exigiendo a las empresas procesar más operaciones en menos tiempo y mantener la estabilidad de sus sistemas de pago en los momentos de mayor demanda.

Infraestructura de pagos bajo presión y nuevos retos para el sector

El aumento en la actividad comercial durante julio representa un desafío operativo para los comercios. La concentración de compras en pocos días exige que la infraestructura de pagos esté preparada para procesar grandes volúmenes de transacciones sin afectar la continuidad de las operaciones ni la experiencia del consumidor.

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Para empresas de sectores como turismo, transporte, restaurantes, entretenimiento, e-commerce y retail, el incremento del flujo de clientes puede concentrarse en franjas horarias muy cortas, acentuando la necesidad de sistemas rápidos y confiables.

El Banco Central de Reserva del Perú registró un avance de 58% en los pagos con QR en comercios entre junio de 2024 y junio de 2025. REUTERS/Mariana Bazo

Sergio Giannotti, Director Comercial de LigoPay, indica que “el principal reto durante campañas de alto consumo no es únicamente atender un mayor número de clientes”.

“Es también garantizar que cada transacción se procese con rapidez, estabilidad y trazabilidad, evitando interrupciones que puedan afectar las ventas o generar fricciones en la experiencia de compra”, dijo.

Auge de los pagos digitales y expansión del QR

El crecimiento de los pagos digitales se ve reflejado en la expansión de las transacciones realizadas con códigos QR.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las operaciones con QR en comercios crecieron 58% entre junio de 2024 y junio de 2025, pasando de 18,7 millones a 29,6 millones de transacciones mensuales.

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Este formato se consolida como una alternativa ágil y eficiente para comercios con alta rotación de consumidores, permitiendo reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia en el punto de venta.

Los sectores de turismo, transporte, restaurantes, entretenimiento, e-commerce y retail necesitan sostener rapidez, estabilidad y trazabilidad en cada transacción.

El aumento del uso de pagos digitales y la demanda de soluciones rápidas y seguras obligan a las empresas a invertir en tecnología e infraestructura para mantener disponibilidad y estabilidad, sobre todo en campañas comerciales de alta demanda como las Fiestas Patrias.

Las cifras y testimonios muestran que el calendario es un termómetro de la transformación digital en el comercio peruano, donde la tecnología es clave para acompañar el crecimiento y garantizar la continuidad de los negocios en un entorno de consumo intensificado.

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