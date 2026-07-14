Más de un millón de peruanos apuestan por la educación universitaria privada

Científicas peruanas trabajan diligentemente en un laboratorio moderno, realizando experimentos y analizando datos en sus estaciones de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.38 millones de estudiantes dependen actualmente de la educación superior universitaria privada en el Perú, de acuerdo con el informe “Impacto de la educación universitaria privada en el Perú” elaborado por APOYO Consultoría. El sector opera 224 sedes a nivel nacional y ha consolidado su rol como motor de acceso educativo, con un efecto económico directo estimado en S/ 12 mil millones anuales —el equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional—. Según el reporte, este aporte representa el 42% del PBI del sector educación y el 35% del gasto público dedicado a educación, mostrando la magnitud de su contribución al desarrollo peruano.

El presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), Fernando Barrios, señaló que “las universidades privadas son un actor estratégico para el desarrollo nacional. Su impacto trasciende las aulas porque forman capital humano, generan empleo, dinamizan las economías locales y fortalecen la competitividad del país”. La información fue recogida durante un evento que reunió a representantes del sector, periodistas y expertos en Lima.

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El crecimiento de la matrícula en estas instituciones ha sido sostenido. Desde 2008, la cantidad de estudiantes en universidades privadas subió de 419 mil a 1.38 millones en 2025. Este incremento se refleja también en la tasa bruta de matrícula, que pasó de 11,4% a 23,4% en el mismo periodo. El perfil de los nuevos ingresantes también muestra cambios: el 27,9% tiene más de 24 años y más del 70% pertenece a los niveles socioeconómicos C, D y E.

UNMSM inaugura difractómetro de rayos X de cuarta generación y fortalece la investigación científica en Perú. (Foto: UNMSM)

Expansión y transformación del acceso universitario

La expansión de las universidades privadas ha sido uno de los fenómenos más destacados en la educación peruana de las últimas décadas. Entre 1990 y 2025, el país sumó 28 universidades privadas licenciadas, frente a 24 públicas, según el informe de APOYO Consultoría. En la ciudad de Lima, se crearon 19 nuevas instituciones privadas y solo cinco públicas. Esta tendencia ha permitido cubrir una demanda educativa creciente y diversificada en todo el territorio.

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El estudio señala que tres de cada diez nuevos estudiantes universitarios superan los 24 años de edad, lo que refleja la creciente importancia de la educación para la reconversión laboral y el desarrollo profesional en etapas avanzadas. La oferta se dirige principalmente a los sectores medios y emergentes, ya que más del 70% de los alumnos provienen de los estratos C, D y E.

En la capital, las universidades societarias concentran el 79% de la matrícula privada, con 560.536 estudiantes distribuidos en 63 sedes. A nivel nacional, las universidades privadas reúnen más estudiantes por sede que las públicas, lo que evidencia su capacidad de respuesta ante la demanda creciente.

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Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

Empleo docente, innovación académica y cobertura regional

El sector privado universitario genera oportunidades de trabajo altamente calificado: más de 40 mil docentes se emplean en estas instituciones, lo que representa el 65% del total nacional, según FIPES. A esto se suma la tendencia a la innovación académica. El 44% de los nuevos programas universitarios privados corresponde a modalidades no presenciales, abriendo posibilidades para estudiantes que trabajan o residen lejos de los grandes centros urbanos.

Actualmente, las universidades privadas ofrecen 317 programas completamente a distancia y 473 programas semipresenciales, mientras que las públicas no cuentan con opciones 100% virtuales. El acceso, sin embargo, aún enfrenta restricciones en regiones como Pasco, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Moquegua y Puno, donde la presencia universitaria privada es limitada.

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Para Fernando Barrios, el reto futuro es “generar condiciones que permitan ampliar la oferta educativa de calidad en las regiones donde aún es limitada. El país necesita un marco que incentive la inversión responsable y facilite que más jóvenes puedan estudiar sin migrar a otras ciudades”.

La universidad sostuvo que la modificación incorpora un nuevo esquema de apoyo económico de carácter socioeconómico denominado Mac Gregor. Foto: Google Maps

Producción científica y empleabilidad: resultados y retos

El informe resalta el posicionamiento de las universidades privadas en la investigación. Catorce instituciones privadas se ubican entre las 20 principales del país según el ranking Scimago IBER, mientras que seis figuran entre las 1.000 mejores del mundo de acuerdo con QS. La producción científica promedio en universidades societarias pasó de 25 a 170 publicaciones de alta calidad por institución en los periodos evaluados.

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El presidente de FIPES subraya que “la apuesta por la investigación y la calidad está dando frutos. La presencia de universidades privadas entre las líderes en producción científica y en los principales rankings internacionales está vinculada a procesos de mejora continua y acreditaciones nacionales e internacionales”.

En términos de empleabilidad, los egresados de universidades privadas licenciadas obtienen un retorno salarial entre 2% y 9% superior respecto de otras alternativas educativas. Este diferencial evidencia el valor de la formación universitaria para acceder a mejores ingresos, según el análisis de APOYO Consultoría.