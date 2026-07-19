José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

El presidente interino José María Balcázar calificó este domingo como un “error” la información difundida en torno a la solicitud de su pensión vitalicia como mandatario y afirmó que solo percibirá la prestación correspondiente al Poder Judicial.
“Fue un error que no se ha explicado bien. Yo no estoy solicitando ninguna pensión vitalicia. Soy un pensionista del Estado”, señaló en diálogo con la radio Exitosa.
El exmagistrado de 83 años, quien asumió como el octavo presidente del país en la última década tras ser elegido por el Parlamento en reemplazo de su destituido antecesor, José Jerí, explicó que recibe una pensión bajo la Ley 20530, un régimen de pensiones vitalicias estatales.
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“Lo único que me corresponde es que me actualicen mi pensión que venía percibiendo como vocal supremo del Poder Judicial. No hay nada que reclamar sobre el particular. No puedo tener dos pensiones. La única pensión que me corresponde es la del Poder Judicial”, añadió.
La semana pasada, Balcázar había enviado un documento al Congreso de la República para solicitar la aclaración de su petición principal y planteó que debía entenderse, de forma alternativa y principal, como una nivelación de su pensión de cesantía bajo el Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles al Estado.
En ese sentido, el mandatario interino pidió que el monto de su pensión se equipare al salario vigente de un parlamentario, que asciende a 15.600 soles, y aclaró que en 2021 le fue suspendida al asumir como congresista por las reglas de incompatibilidad de la ley peruana.
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El tema de la pensión vitalicia ha cobrado relevancia cuando el mandatario afronta la etapa final de su mandato y un informe de ATV expuso gastos elevados y decisiones controvertidas sobre recursos públicos, en medio de una coyuntura económica adversa.
Entre las críticas destaca el desembolso de 5.500 soles diarios en alimentos para el Despacho Presidencial, con compras de carnes, frutas y verduras, así como la contratación de un servicio de internet en Palacio de Gobierno por 1,7 millones de soles, monto que equivale a 48.000 soles cada mes, otorgado a una empresa que, hasta mayo, mantenía una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por incumplimientos anteriores.
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Otro punto polémico fueron los frecuentes viajes oficiales a Lambayeque, región natal del jefe de Estado. En los primeros cuatro meses de su gestión, 11 de los 19 vuelos oficiales tuvieron ese destino, lo que generó un gasto superior al millón de soles en viáticos y logística para el despacho presidencial y otras instituciones.
Balcázar, quien también es la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en toda la historia del país, dio la sorpresa política en enero pasado al derrotar en una segunda vuelta a su colega María del Carmen Alva, quien partía como favorita.
La candidatura del parlamentario, quien fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue presentada por la formación de Perú Libre, que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras el fallido intento de golpe de Estado de 2022, por el que cumple una condena de 15 años de cárcel.
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