Programación de cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 ingresa a su fase decisiva. Tras una exigente etapa preliminar, las ocho selecciones clasificadas afrontarán los cuartos de final con la presión de mantenerse en competencia y alcanzar uno de los cuatro cupos disponibles para las semifinales.
La instancia de eliminación directa se disputará entre el miércoles 22 y jueves 23 de julio, con duelos que reunirán a algunas de las principales potencias del voleibol internacional. Italia, Brasil, Estados Unidos, Japón, Turquía, China, Países Bajos y Canadá serán los protagonistas de esta ronda, todos con el mismo objetivo: superar los cuartos de final y acercarse un paso más a la consagración.
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Programación de los cuartos de final de la VNL Femenina 2026
La organización de la VNL Femenina 2026 ya confirmó la programación oficial de los cuartos de final. A continuación, repasamos los horarios de los partidos convertidos al tiempo de Perú para que los aficionados puedan seguir cada encuentro:
Miércoles 22 de julio
- 03:00 horas | Italia vs Países Bajos
- 06:30 horas | Brasil vs Japón
Jueves 23 de julio
- 03:00 horas | Turquía vs Canadá
- 06:30 horas | Estados Unidos vs China
Los cuatro encuentros se disputarán bajo el formato de eliminación directa, por lo que cada selección afrontará el duelo sin margen de error. Los ganadores accederán a las semifinales y mantendrán vivo el sueño de conquistar el título, mientras que los perdedores quedarán fuera de la competencia.
Así se jugarán las semifinales
Una vez concluidos los cuartos de final, el torneo continuará con las semifinales, programadas para el sábado 25 de julio. Los cruces ya quedaron definidos de acuerdo con el cuadro oficial de la competencia. Las llaves serán las siguientes:
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- Semifinal 1: Ganador de Italia vs Países Bajos vs ganador de Brasil vs Japón.
- Semifinal 2: Ganador de Turquía vs Canadá vs ganador de Estados Unidos vs China.
Los equipos que logren imponerse en esta instancia obtendrán el boleto a la gran final de la VNL Femenina 2026, donde se definirá al nuevo campeón del torneo.
Canales TV para ver la Fase Final de la VNL Femenina 2026
Los aficionados podrán seguir todos los encuentros de la ronda decisiva a través de diferentes plataformas oficiales. La transmisión por televisión en Perú y Sudamérica estará a cargo de DSports, disponible para los usuarios del servicio de la señal por cable. Además, los partidos también podrán verse mediante DGO, la plataforma de streaming del operador.
Por otro lado, quienes deseen seguir la competencia desde cualquier parte del mundo podrán hacerlo a través de VBTV, el servicio oficial de Volleyball World, que emitirá todos los encuentros de la Fase Final mediante una suscripción mensual de 9.99 dólares.
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Solo ocho selecciones continúan en la lucha por el título
La VNL Femenina 2026 afronta su tramo definitivo con ocho de las mejores selecciones del mundo. Italia, vigente campeona del torneo, llega como una de las grandes favoritas tras su sólida campaña en la fase regular, mientras que Brasil intentará confirmar su condición de candidata frente a un siempre competitivo Japón.
En la otra parte del cuadro, Turquía buscará imponer su poderío ante Canadá, mientras que Estados Unidos y China protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final. Con el margen de error reducido al mínimo, cada encuentro será decisivo en la carrera por levantar el trofeo de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.
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