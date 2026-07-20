Diego Chávarri y Gabriela Herrera se dan su primer beso frente a sus fans tras confirmar que son ‘salientes exclusivos’

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se besan frente a una multitud que los graba con sus teléfonos, y una imagen superpuesta muestra otro momento de la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera parece avanzar a paso firme. Luego de semanas de rumores y de confirmar públicamente que se encuentran en una etapa de “saliditas exclusivas”, los exintegrantes de ‘La Granja VIP’ decidieron dar un paso más y protagonizaron su primer beso en público, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

El romántico episodio ocurrió durante un evento que también era transmitido en vivo a través de TikTok, plataforma donde cientos de usuarios siguieron atentamente cada interacción entre el exfutbolista y la bailarina. Desde el inicio del encuentro, ambos jugaron con la expectativa del público, que insistía en que sellaran el momento con un beso.

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Aunque en un principio solo intercambiaban sonrisas, miradas cómplices y bromas, la tensión fue creciendo conforme avanzaba la transmisión. Tanto Diego Chávarri como Gabriela Herrera parecían disfrutar del momento y alimentaban la incertidumbre de quienes seguían la emisión en directo.

Finalmente, después de varios minutos de expectativa, ambos decidieron darse un beso frente a todos los presentes y ante miles de usuarios que observaban la transmisión desde sus celulares.

El gesto fue celebrado con aplausos y gritos por parte del público presente, mientras que en redes sociales las reacciones no tardaron en multiplicarse.

Los exintegrantes de 'La Granja VIP' ya no esconden su cercanía. Luego de confirmar que están conociéndose de manera exclusiva, sorprendieron con un beso que desató cientos de reacciones en redes sociales. Tiktok/ Fans Gabriego

Como suele ocurrir con las parejas surgidas del mundo del espectáculo, el romántico momento generó opiniones divididas entre los usuarios.

Muchos celebraron que ambos decidieran dejar atrás las especulaciones y mostrar abiertamente el cariño que sienten.

Varios internautas comentaron que la pareja luce feliz y que la química entre ambos quedó en evidencia desde su participación en ‘La Granja VIP’, donde compartieron largas jornadas de convivencia.

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Otros incluso señalaron que ambos hacen una buena pareja y les desearon éxito en esta nueva etapa sentimental.

Sin embargo, también aparecieron comentarios críticos.

Algunos usuarios aprovecharon la transmisión para recordar a Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, cuestionando que el exfutbolista iniciara una nueva relación poco tiempo después de haber terminado su romance anterior.

Pese a esas opiniones, ni Diego ni Gabriela respondieron a las críticas y continuaron disfrutando del evento con total naturalidad.

Durante toda la actividad se mostraron sonrientes, relajados y muy cercanos, dejando claro que atraviesan un momento especial.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se besan frente a sus fanáticos, quienes los fotografían con sus teléfonos móviles; una imagen del momento se reproduce en un círculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación comenzó tras compartir en ‘La Granja VIP’

Aunque durante varias semanas ambos evitaron confirmar el romance, las constantes apariciones juntos y la evidente complicidad despertaron todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality.

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La cercanía entre ambos comenzó a llamar la atención después de finalizar ‘La Granja VIP’, programa donde coincidieron y construyeron una amistad que, con el paso de los días, fue transformándose en algo más.

Las publicaciones compartidas en redes sociales, así como las apariciones en distintos eventos, incrementaron los rumores sobre un posible romance.

Sin embargo, tanto Diego Chávarri como Gabriela Herrera optaron inicialmente por mantener la situación en reserva y disfrutar del proceso lejos de la presión mediática.

Fue recién hace unos días cuando ambos decidieron confirmar públicamente que estaban saliendo.

El beso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera divide opiniones en redes sociales. Captura: TikTok Ric La Torre.

Diego Chávarri confirma que son “salientes exclusivos”

Uno de los primeros en pronunciarse fue Diego Chávarri, quien explicó que la intención inicial era mantener la relación en privado.

No obstante, reconoció que las constantes apariciones juntos hicieron prácticamente imposible ocultar el vínculo que habían construido.

"A mí me tomó por sorpresa porque queríamos llevarlo un poco más privado, pero lo que se ve no se pregunta“, declaró.

El beso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera divide opiniones en redes sociales. Captura: TikTok Ric La Torre.

El exfutbolista contó que incluso se sorprendió cuando Gabriela Herrera decidió hablar públicamente sobre las “saliditas” que ambos mantenían.

Sin embargo, lejos de incomodarse, confirmó que actualmente atraviesan una etapa de conocimiento mutuo y con exclusividad.

"Obviamente que somos salientes exclusivos, pues si decimos que estamos saliendo no es que me van a ver con otra persona, estamos saliendo como para intentar algo serio después“, sostuvo.

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Con esas declaraciones dejó claro que, aunque todavía no hablan formalmente de un noviazgo, ambos han decidido enfocarse únicamente en conocerse entre ellos para evaluar la posibilidad de construir una relación estable.

El beso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera divide opiniones en redes sociales. Captura: TikTok Ric La Torre.

Las críticas por Thalía Bentín no cambian sus planes

Desde que comenzó a relacionarse sentimentalmente con Gabriela Herrera, algunos usuarios han cuestionado a Diego Chávarri por iniciar una nueva historia poco tiempo después de haber terminado su romance con Thalía Bentín.

Las críticas aumentaron precisamente luego del beso que protagonizó junto a la bailarina, ya que varios seguidores mencionaron nuevamente el nombre de su expareja durante la transmisión.

Sin embargo, el popular ‘Diablito’ dejó claro que no presta atención a ese tipo de comentarios.

Para él, cada etapa de su vida tiene su momento y actualmente prefiere concentrarse en la relación que está construyendo con Gabriela.

Aunque evitó profundizar sobre su ruptura anterior, dejó entrever que hoy se encuentra disfrutando de una nueva oportunidad en el plano sentimental.

El beso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera divide opiniones en redes sociales. Captura: TikTok Ric La Torre.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri prefieren disfrutar el presente

Lejos de apresurar las cosas, ambos han explicado que prefieren vivir el proceso con tranquilidad.

La bailarina fue la primera en mencionar públicamente que estaban en “saliditas”, mientras que Diego terminó confirmando que ambos son “salientes exclusivos”.

Ahora, con este primer beso en público, la pareja parece haber dejado atrás cualquier intento por ocultar el romance.

El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una confirmación de que la relación avanza favorablemente y de que ambos se sienten cómodos compartiendo esta etapa con el público.

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El beso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera divide opiniones en redes sociales. Captura: TikTok Ric La Torre.

Después del beso continuaron interactuando con normalidad durante el evento, entre bromas, sonrisas y muestras de complicidad que evidenciaron la buena conexión que existe entre ambos.

Por ahora ninguno ha hablado de planes a largo plazo ni ha confirmado oficialmente un noviazgo. Sin embargo, las propias palabras de Diego Chávarri, al asegurar que busca "intentar algo serio después“, dejan abierta la posibilidad de que la historia continúe fortaleciéndose.

Mientras tanto, los seguidores de ambos permanecen atentos a cada nueva aparición pública, convencidos de que el romance entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera recién comienza. Con un beso que puso fin a las especulaciones y una relación que ambos describen como exclusiva, los exintegrantes de ‘La Granja VIP’ parecen dispuestos a escribir un nuevo capítulo en sus vidas sentimentales, esta vez sin esconder el cariño que los une y demostrando que prefieren dejar que sus acciones hablen más que los rumores.

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El beso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera divide opiniones en redes sociales. Captura: TikTok Ric La Torre.