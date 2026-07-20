Gaseosas, polladas, kits para manicure, sandwicheras y hasta vacunas: la lista insólita de gastos en la era de José Balcázar

El informe de Cuarto Poder identifica gastos en coffee breaks, bebidas gaseosas y talleres que suman varios miles de soles en el despacho presidencial, sin relación clara con necesidades ciudadanas

El manejo de los recursos públicos durante la administración del presidente interino José Balcázar revela adquisiciones y desembolsos considerados superfluos en comparación con las necesidades prioritarias de la ciudadanía, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje, el despacho presidencial asignó 5.557,8 soles al servicio de coffee break para el taller “Celebrar las paternidades, desafiando estereotipos de género”. También se contrató el suministro de bebidas gaseosas por 3.245,2 soles y otro servicio de coffee break para el taller de vocación ética e integridad, que costó 4.708,2 soles.

En el Ministerio de Energía y Minas, la celebración del 57° aniversario implicó un gasto de 15.600 soles en coffee break, 28.600 soles en organización de gincana y 850 soles para un taller motivacional. El informe detalla además el pago de 35.000 soles por camisetas de algodón piqué para asistentes y el almuerzo de integración brindado por la empresa Polladas Nino Sa, cuyo costo fue de 27.000 soles.

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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), por su parte, realizó una compra de morrales por 9.800 soles. En el Ministerio del Ambiente, en mayo pasado se adquirieron kits para manejo del estrés por 3.600 soles y, un mes después, implementos para control del estrés y la ansiedad por 4.110 soles, como parte de acciones destinadas a la prevención de riesgos psicosociales.

Diversos ministerios efectuaron compras como camisetas, almuerzos, morrales, kits para el manejo del estrés, monederos, juegos de manicure y equipamiento de oficina, con montos elevados para celebraciones y actividades internas

El portafolio de Comercio Exterior y Turismo realizó la compra de monederos de cuero unisex y 48 juegos de manicure de siete piezas.

El Ministerio de la Producción destinó fondos a equipamiento de oficina y descanso, como una sandwichera para el kitchenette del despacho viceministerial por 980 soles, un termo hervidor eléctrico por 349 soles, una mesa de melamina para reuniones por 8.000 soles y un sofá de madera tapizado en cuerina por 7.900 soles.

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) contrató en abril a la Clínica Javier Prado por 4.800 soles para la provisión y aplicación de la vacuna contra la influenza 2026 destinada al personal.

Expertos consultados por el dominical señalaron que estos gastos no muestran un vínculo directo con las prioridades ciudadanas en salud, seguridad o infraestructura. Las partidas asignadas a celebraciones, artículos personales y actividades recreativas superan los cien mil soles en algunos casos, según el informe.

Especialistas citados en el reportaje cuestionan la falta de correspondencia entre estos desembolsos y las demandas prioritarias en salud, seguridad o infraestructura

El mandatario enfrenta cuestionamientos en la etapa final de su gestión por el desembolso de 5.500 soles diarios en alimentos para el Despacho Presidencial, con compras de carnes, frutas y verduras, así como la contratación de un servicio de internet en Palacio de Gobierno por 1,7 millones de soles, monto que representa 48.000 soles mensuales, otorgado a una empresa que hasta mayo mantenía una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado debido a incumplimientos previos.

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Otro aspecto polémico fueron los frecuentes viajes oficiales a Lambayeque, región natal del jefe de Estado. Durante los primeros cuatro meses de gestión, 11 de los 19 vuelos oficiales tuvieron ese destino, lo que generó un gasto superior al millón de soles en viáticos y logística para el despacho presidencial y otras instituciones.