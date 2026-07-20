Paolo Guerrero habló sobre los refuerzos de Alianza Lima y la posible llegada de Pedro Gallese: “En buena hora”

El delantero Paolo Guerrero ofrece sus impresiones tras el partido, destacando la capacidad del equipo para reponerse tras un gol en contra y la necesidad de seguir mejorando para el Torneo Clausura. Además, el técnico Pablo Guede corrige a un periodista sobre la formación utilizada. - Gerson Cuba Channel

Alianza Lima comenzó con el pie derecho su camino en el Torneo Clausura 2026 tras imponerse a Sport Huancayo, y uno de los protagonistas de la jornada fue Paolo Guerrero. El capitán ‘blanquiazul’ analizó el rendimiento del equipo, reconoció que aún existen aspectos por mejorar y también se refirió a la posibilidad de que el plantel sume nuevos refuerzos, entre ellos el arquero Pedro Gallese.

Al término del compromiso en el estadio Alejandro Villanueva, el ‘Depredador’ destacó la reacción del plantel ‘íntimo’ luego de empezar en desventaja y valoró la tranquilidad que mostró el grupo para remontar el marcador con el doblete de Eryc Castillo, la gran figura del enfrentamiento.

PUBLICIDAD

“Comenzamos muy bien. Antes de recibir el gol del adversario, tuvimos dos a tres chances para nosotros ponernos en ventaja en el marcador. Infelizmente, en el primer contraataque recibimos un gol, pero creo que el grupo supo tener cabeza y tranquilidad para esos momentos, mover la pelota y hacer que el rival corra. Cuando llegaron las oportunidades tuvimos que aprovecharlas”, expresó.

Pese al triunfo en casa, Guerrero dejó claro que el equipo todavía está en proceso de consolidarse bajo la idea del comando técnico y que el principal objetivo es crecer partido a partido.

“Yo creo que tenemos que mejorar, el equipo está volviendo a encontrarse. Hay muchas cosas por mejorar. No puedo hablar del Apertura porque eso ya pasó. Nosotros tenemos que enfocarnos en este torneo, porque ahora el Clausura va a ser mucho más difícil. Hay que continuar trabajando, estos son los partidos que lo tenemos que superar a base de mucha motivación, de mucha confianza y que mantengamos la calma como la tuvimos hoy”, dijo.

PUBLICIDAD

Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: ITEA

Su nueva función en el ataque

Durante el encuentro, Guerrero compartió el frente ofensivo con Federico Girotti, desempeñándose en una posición más retrasada que la habitual. El atacante aseguró sentirse cómodo con ese rol y remarcó que está dispuesto a cumplir cualquier función que le solicite el entrenador.

“Hoy no jugué de ‘9’, jugué un poco más retrasado. Me sentí bien. Lo que pide el profe a mí me gusta. Donde me ponga yo trato de hacer el trabajo que él me diga. Trato de aprovechar la oportunidad que me da el profe y en donde me ponga trataré de cumplirlo al pie de la letra como me lo pide el profe”, afirmó.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo sobre los refuerzos y Pedro Gallese?

Consultado por los posibles movimientos del mercado de fichajes, Paolo Guerrero prefirió mantenerse al margen y recordó que esas decisiones corresponden al área deportiva del club.

“Ese es un aspecto que yo no te lo puedo comentar, porque de eso se encarga el área deportiva. Yo me mantengo al margen de quién pueda venir o no, hay que continuar trabajando. Yo te puedo hablar del grupo cómo está, viene muy enfocado”, señaló.

Sin embargo, al ser consultado específicamente por la posibilidad de que Pedro Gallese se convierta en nuevo jugador íntimo, el delantero destacó que cualquier incorporación será bienvenida si fortalece la competencia interna, aunque aclaró que desconoce cómo avanza esa negociación y la situación del actual arquero Guillermo Viscarra.

PUBLICIDAD

“Que vengan refuerzos en buena hora, hará más competitivo el grupo, que eso es lo que queremos. No sé cómo es la salida de Billy también, que es un gran arquero. Si Pedro viene y si sale Billy, no te puedo hablar del tema porque no tengo conocimiento”, concluyó.

El 'Depredador' se refirió a los refuerzos que alista el club 'íntimo' para lo que resta de la temporada 2026. (Video: Ovación)

Mientras el mercado de pases continúa abierto, Alianza Lima mantiene el foco en el Torneo Clausura 2026, certamen en el que buscará pelear por el título nacional. El cuadro dirigido por Pablo Guede inició el campeonato con un triunfo y espera seguir fortaleciendo su plantel para afrontar los retos de la segunda parte de la temporada.

PUBLICIDAD