“Si la envidia fuera delito, no habría cárcel que tenga tanta capacidad”: José Jerí responde a críticas por condecoración del Congreso

El expresidente José Jerí volvió al ojo de la tormenta recientemente por la condecoración que recibió del Congreso de la República, meses después de ser censurado y retirado de la Presidencia. La decisión generó cuestionamientos por los escándalos que marcaron su gestión, como el denominado “Chifagate”, las observaciones a contrataciones y las críticas a su plan contra la criminalidad.
No obstante, pese a los cuestionamientos, Jerí defendió la medalla y aseguró que se trata de un reconocimiento institucional que corresponde a quienes ocuparon la presidencia del Parlamento. En una entrevista con el dominical Panorama, el exmandatario negó que la entrega haya sido un beneficio de último momento y afirmó que el homenaje fue coordinado con anticipación.
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Durante la conversación con el programa de Panamericana Televisión, José Jerí también respondió por los cuestionamientos a su breve gestión en Palacio de Gobierno, realizó un balance de sus 130 días como jefe de Estado y habló sobre su futuro político tras dejar su curul el próximo 28 de julio.
“Esto nunca fue de la noche a la mañana”
La entrega de la medalla del Congreso a José Jerí generó críticas debido al momento en que ocurrió. El exmandatario recibió el reconocimiento del Legislativo meses después de haber dejado la Presidencia de la República tras una censura impulsada por cuestionamientos a su conducta.
Frente a ello, Jerí sostuvo que la ceremonia no fue organizada de manera repentina y explicó que el proceso tomó varias semanas de coordinación. Según indicó, la intención era realizar el reconocimiento dentro del actual periodo legislativo y con la participación de quienes formaron parte de la Mesa Directiva.
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“Esto nunca fue de la noche a la mañana. Esto tomó más o menos dos meses y medio o tres, y estábamos viendo las fechas entre que acababa la legislatura, estemos tranquilos y que sea en el mismo periodo legislativo”, declaró.
El exjefe de Estado señaló que hubiera preferido una ceremonia más amplia, pero afirmó que comprendió el contexto del Congreso. Además, destacó la participación de Fernando Rospigliosi, quien estuvo a cargo de entregarle el reconocimiento.
“A mí me hubiera encantado que sea en un evento o una actividad mucho más grande, como correspondía tal vez. Pero había una situación. Como sabemos, todavía el Congreso está en refaccionamiento y yo entendí y acepté ello”, lamentó.
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“Prima el celo, prima la envidia”
Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la condecoración a José Jerí fue que el reconocimiento provino del mismo Congreso que meses antes impulsó su salida de la Presidencia de la República.
Ante ello, el exmandatario marcó distancia entre ambos episodios y sostuvo que se trató de situaciones diferentes. “Son cosas distintas. Yo puedo haber no estado de acuerdo con el procedimiento por el cual se me retiró del cargo de presidente de la República, pero una cosa es una cosa y otra es otra situación”, señaló.
Jerí insistió en que la medalla corresponde por haber ejercido la presidencia del Parlamento, sin importar el tiempo que permaneció en el cargo o los cuestionamientos que haya enfrentado.
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“He sido presidente del Congreso. Así hubiera sido un día, cuatro meses o finalmente todo el periodo, corresponde. Es un detalle que se tiene con los expresidentes del Congreso. Todos los presidentes de todas las épocas lo han tenido”, afirmó.
Sobre las críticas por el homenaje, el excongresista sostuvo que algunas opiniones responden a intereses personales y señaló que existe “celo” hacia quienes ocuparon determinados cargos.
José Jerí no descarta vitalicia de expresidente
Durante la entrevista, el expresidente también habló sobre su paso por Palacio de Gobierno y realizó una autocrítica sobre los 130 días que permaneció al frente del Ejecutivo.
Consultado sobre la nota que pondría a su gestión, Jerí respondió que se calificaría con un tres. “Es un número que me gusta porque además es el día de mi cumpleaños, pero considero que reconoce que has hecho algo y que pudiste haber hecho muchas más cosas”, explicó.
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El exmandatario destacó como parte de su gestión las visitas a regiones y su presencia en zonas con conflictos. “Mi estilo de gobierno fue el de una persona que estuvo en el campo, que estuvo escuchando”, sostuvo.
Además, se refirió a los cuestionamientos que marcaron su paso por el Ejecutivo y defendió sus decisiones durante su breve administración. Sobre una eventual pensión presidencial, indicó que es un tema que podría evaluar más adelante.
“En su momento lo podré meditar, pero en este momento no está en mi agenda principal discutir sobre un tema de pensión o algún tipo de incentivo”, afirmó.
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