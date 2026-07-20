Niña termina en UCI tras salir expulsada de juego inflable en el Circuito Mágico del Parque del Agua

Una niña de siete años resultó gravemente herida luego de caer desde una altura aproximada de tres metros en un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, en la ciudad de Lima, la noche del viernes 17 de julio. La menor permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño, tras haber sido sometida a dos cirugías de alto riesgo.
¿Cómo sucedió el accidente?
De acuerdo con el testimonio de Yesenia, madre de la niña, la familia acudió al Parque de las Aguas para disfrutar del espectáculo nocturno. Al finalizar el evento, la menor y sus compañeros de colegio decidieron ingresar al circuito de juegos inflables operado por la empresa Cachuelos Express. Según el relato, la niña se encontraba recostada sobre un puf dentro del área de inflables cuando otro menor saltó sobre la estructura, lo que provocó que la niña saliera expulsada y cayera directamente sobre el pavimento.
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“Mi hija salió directo de tres a cuatro metros, directo al pavimento. Yo he ido a socorrer a mi hija y tenerla en brazos. Mi hija sangraba de la nariz. Mi hija no reaccionaba”, manifestó la madre.
La madre denunció que, en el momento del accidente, no había personal capacitado para brindar auxilio inmediato ni llamar a una ambulancia de forma oportuna. Añadió que la asistencia médica demoró entre cinco y diez minutos en llegar al lugar.
El equipo de emergencia trasladó a la menor al Instituto Nacional de Salud del Niño debido a la gravedad de las lesiones. La niña fue sometida a dos cirugías de alto riesgo, incluida una operación de seis horas para tratar un coágulo en la cabeza. El neurocirujano a cargo del caso advirtió a la familia sobre la complejidad de la recuperación y la posibilidad de secuelas permanentes.
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Reclamos por falta de seguridad y respuesta de las autoridades
La familia de la menor atribuyó el accidente a la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en el circuito inflable. Yesenia subrayó que no existía ninguna malla protectora ni barrera que impidiera la caída de los niños fuera de la estructura. Además, enfatizó que ningún representante de la empresa responsable se había comunicado con ellos hasta el momento.
El padre de la niña relató que intentó presentar una denuncia en la comisaría la madrugada posterior al accidente, pero, según sus palabras, el suboficial encargado no le permitió formalizar la queja. El acta policial refleja una versión que la familia considera inexacta, aludiendo a la intervención de un adulto en el incidente, lo que fue negado por los padres y testigos.
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La situación generó indignación entre otros padres que se encontraban en el lugar. Una madre, amiga de la familia afectada, expresó que el área de inflables funcionaba como una mini ciudad donde los niños jugaban bajo la supervisión de sus familias. Describió el sector del accidente como un espacio con bolsas de aire tipo puf, donde los niños se deslizaban, y señaló la falta de inspección y supervisión adecuada por parte de las autoridades y la empresa organizadora.
“Básicamente lo que pedimos es justicia porque no hubo ningún tipo de malla de seguridad, ni una inspección. Yo no sé cómo la municipalidad pudo aprobar esto, no lo entiendo”, manifestó la madre de uno de los compañeros de la víctima.
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Hasta el momento, la Municipalidad de Lima y el Circuito Mágico del Agua no han emitido comunicados oficiales sobre el accidente. Testigos denunciaron que, tras el suceso, la empresa solo retiró la pelota rebotable implicada y limpió el área, pero mantuvo el resto de los juegos funcionando normalmente.
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