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Si trabajo el feriado del 23 de julio, ¿cuánto me deben pagar y en qué caso?

Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea y generará triple pago para los trabajadores que lo laboren

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Trabajador en Perú
Por trabajar en el feriado del jueves 23 de julio, los empleados cobrarán el monto equivalente a dos días de trabajo extra. - Créditos Andina

Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea y generará triple pago para los trabajadores que lo laboren. “El Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima recuerda que el jueves 23 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú, constituye feriado nacional para los trabajadores de los sectores público y privado”, recuerda la CCL.

Así, en esa fecha, los colaboradores tienen derecho a un descanso remunerado a cargo de su empleador, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Este ajuste transmite institucionalidad, precisión y refuerza la idea de que la CCL, como gremio empresarial, informa y orienta sobre el cumplimiento de la legislación laboral.

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Pero si se labora le tocará al trabajador recibir un pago triple por ese día; es decir, tres veces un día trabajador (si ese día cae en su semana laboral, solo percibirá un monto extra equivalente a dos días). Esto, siempre y cuando el feriado trabajado no se recupere con un descanso posterior.

El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

Se acerca el feriado del 23 de julio

Como se recuerda, el 23 de julio se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante el conflicto con Ecuador de 1941. El feriado fue incorporado en el calendario nacional mediante la Ley N.º 31822.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL señala que, si el trabajador labora ese día y no recibe descanso sustitutorio, tendrá derecho a percibir un triple pago, conforme al artículo 9 del Decreto Legislativo N.º 713.

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Así, en ese sentido, el trabajador percibirá:

  • La remuneración correspondiente al feriado (ya incluida en el sueldo mensual).
  • La remuneración por el trabajo realizado.
  • Una sobretasa del 100 % por laborar en día feriado.
Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Este 23 de julio es feriado en todo el territorio nacional. - Crédito Andina

“Si el trabajador percibe un sueldo mensual de S/ 3,000, su remuneración diaria será de S/ 100. En caso de trabajar el 23 de julio y no recibe un descanso sustitutorio, percibirá S/ 100 por el feriado; S/ 100 por el trabajo realizado y S/ 100 de sobretasa del 100 %”, explicó Gálvez.

Sin embargo, en este caso, precisó que el monto adicional que perciba el trabajador será S/ 200, ya que los primeros S/ 100 corresponden al pago del feriado, el cual ya está comprendido en la remuneración de mensual. En la práctica, laborar durante el feriado sin descanso sustitutorio genera un pago adicional equivalente a dos remuneraciones diarias.

¿Cuánto cobro por trabajar feriado?

Ya anteriormente Infobae Perú realizó el cálculo para saber cuánto cobraría un trabajador si le hacen trabajar estos feriados y no es compensando; es decir, lo que vale su jornada laboral un día feriado.

Rosangella Barbarán
Barbarán propuso la Ley y no asistió a su seguimiento cuando se dieron cambios. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Para esto primero se saca cuánto vale un día trabajado para el trabajador. Esto se logra dividiendo la remuneración mensual entre los 30 días del mes. Este sería el monto que gana por un día de trabajo. Así, se puede calcular cuánto recibe una trabajador por laborar en día feriado, según el monto de sueldo que percibe.

  • Si un trabajador gana S/1.130, el sueldo mínimo, entonces por un día de trabajo se le paga S/37,667. Es decir, por trabajar en un día feriado S/113. Si se trata de los tres de julio, esto acumularía a S/339
  • Si un trabajador gana S/1.500, entonces por un día de trabajo se le paga S/50. Es decir, por trabajar en un día feriado S/150. Si se trata de los tres de julio, esto acumularía a S/450
  • Si un trabajador gana S/1.800, entonces por un día de trabajo se le paga S/60. Es decir, por trabajar en un día feriado S/180. Si se trata de los tres de julio, esto acumularía a S/540
  • Si un trabajador gana S/2.000, entonces por un día de trabajo se le paga S/66,667. Es decir, por trabajar en un día feriado S/200. Si se trata de los tres de julio, esto acumularía a S/600
  • Si un trabajador gana S/2.500, entonces por un día de trabajo se le paga S/83,333. Es decir, por trabajar en un día feriado S/250. Si se trata de los tres de julio, esto acumularía a S/750
  • Si un trabajador gana S/3.000, entonces por un día de trabajo se le paga S/100. Es decir, por trabajar en un día feriado S/300. Si se trata de los tres de julio, esto acumularía a S/900.

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