Keiko Fujimori intenta acercarse al presidente Javier Milei antes de asumir la presidencia del Perú

La Casa Rosada, Javier Milei y Keiko Fujimori empezaron a delinear una alianza política y económica antes del juramento de la lideresa de Fuerza Popular como nueva presidenta del Perú. Según el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, el mandatario viajará a Lima el 28 de julio.

A nueve días de la llegada de Milei a la toma de mando, Panamericana reveló que el vicepresidente electo, Luis Galarreta, viajó a Argentina en lo que podría ser la primera visita del futuro gobierno fujimorista a la Casa Rosada solo cuatro días después de la llamada telefónica de Milei a Fujimori para felicitarla por haber ganado las elecciones presidenciales.

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Argentina ve al gobierno de Keiko Fujimori como aliado

La reunión en la Casa Rosada también generó atención en la prensa argentina. El periodista y columnista político Sergio Suppo interpretó el encuentro como una señal política vinculada con el próximo gobierno peruano.

Suppo precisó que Galarreta es uno de los vicepresidentes nominados. También describió al asesor presidencial argentino como una figura con incidencia sobre distintas áreas del gobierno nacional, entre ellas contrataciones y privatizaciones.

A partir de esa visita, el canal peruano presentó la relación entre Fujimori y Milei como un vínculo en formación con respaldo de ambos entornos. Ravier señaló que los equipos ya están en diálogo para “encontrar respuestas a lo que nos ha dejado tanto tiempo de populismo”.

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El portavoz sumó además un objetivo geopolítico y comercial más amplio para el eje Lima-Buenos Aires. “Argentina y Perú son aliados estratégicos comerciales, y si son aliados estratégicos comerciales, pueden abrir un eje de comunicación con Ecuador y con Chile para poder hacer el eje de la costa del Pacífico”, afirmó.

“Nosotros esperamos que Fujimori, de alguna manera, Keiko, pueda continuar la manera de gobernar del padre en este sentido de apertura económica, de acercar a las naciones para que haya progreso”, dijo Ravier.

Milei viajará a Lima para la juramento de Keiko Fujimori

Ravier, presentado como la voz oficial del gobierno argentino, confirmó al programa que Milei prevé estar en la capital peruana el día de la asunción. “Entiendo que está viajando el 28 de julio. Para el presidente busca recuperar las ideas de la libertad en nuestro continente, especialmente nuestros vecinos”, dijo.

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Presidente de Argentina confirmó que viajará a Perú para presenciar la asunción de la conservadora Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú. Video: NOW 97.9 FM

El vocero no acotó el acercamiento al plano protocolar. “Creemos que Fujimori va a participar en ese proceso de transformación del Perú para que también podamos llegar a acuerdos de libre comercio que fortalezcan nuestras relaciones comerciales”, sostuvo.

Ravier agregó que la afinidad entre ambos gobiernos puede trasladarse a decisiones concretas. Afirmó: “Tenemos que lograr que los países sean gobernados por presidentes que también quieran el libre comercio. Y creo que ahora que tenemos una ideología más parecida, vamos a poder sentarnos a conversar para que el comercio entre Perú y la Argentina mejore”.

La lectura política en Buenos Aires va más allá de la relación bilateral. Ravier ubicó a Fujimori dentro de un bloque regional que, según su visión, comparte una misma orientación con Milei y Donald Trump.

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“Creo que es importantísimo que Donald Trump, por parte de Estados Unidos, Javier Milei por parte de Argentina, ahora se suma Fujimori en Perú y tantos otros líderes de cada país que están girando hacia las ideas de la libertad, empiecen a retomar este diálogo con este objetivo de reducir el socialismo”, afirmó.