Perú

Keiko Fujimori intenta acercarse al presidente Javier Milei antes de asumir la presidencia del Perú

El presidente de Argentina conversó con la lideresa de Fuerza Popular para felicitarla por haber ganado las elecciones. Se espera su visita al país en los próximos días durante el cambio de mando

Guardar
Google icon
Imagen Q4VENU63VRFK3IBPWVRLIC32IU

La Casa Rosada, Javier Milei y Keiko Fujimori empezaron a delinear una alianza política y económica antes del juramento de la lideresa de Fuerza Popular como nueva presidenta del Perú. Según el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, el mandatario viajará a Lima el 28 de julio.

A nueve días de la llegada de Milei a la toma de mando, Panamericana reveló que el vicepresidente electo, Luis Galarreta, viajó a Argentina en lo que podría ser la primera visita del futuro gobierno fujimorista a la Casa Rosada solo cuatro días después de la llamada telefónica de Milei a Fujimori para felicitarla por haber ganado las elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

Argentina ve al gobierno de Keiko Fujimori como aliado

La reunión en la Casa Rosada también generó atención en la prensa argentina. El periodista y columnista político Sergio Suppo interpretó el encuentro como una señal política vinculada con el próximo gobierno peruano.

Suppo precisó que Galarreta es uno de los vicepresidentes nominados. También describió al asesor presidencial argentino como una figura con incidencia sobre distintas áreas del gobierno nacional, entre ellas contrataciones y privatizaciones.

Javier Milei habla en Tucumán durante la vigilia por el 9 de julio

A partir de esa visita, el canal peruano presentó la relación entre Fujimori y Milei como un vínculo en formación con respaldo de ambos entornos. Ravier señaló que los equipos ya están en diálogo para “encontrar respuestas a lo que nos ha dejado tanto tiempo de populismo”.

PUBLICIDAD

El portavoz sumó además un objetivo geopolítico y comercial más amplio para el eje Lima-Buenos Aires. “Argentina y Perú son aliados estratégicos comerciales, y si son aliados estratégicos comerciales, pueden abrir un eje de comunicación con Ecuador y con Chile para poder hacer el eje de la costa del Pacífico”, afirmó.

“Nosotros esperamos que Fujimori, de alguna manera, Keiko, pueda continuar la manera de gobernar del padre en este sentido de apertura económica, de acercar a las naciones para que haya progreso”, dijo Ravier.

Milei viajará a Lima para la juramento de Keiko Fujimori

Ravier, presentado como la voz oficial del gobierno argentino, confirmó al programa que Milei prevé estar en la capital peruana el día de la asunción. “Entiendo que está viajando el 28 de julio. Para el presidente busca recuperar las ideas de la libertad en nuestro continente, especialmente nuestros vecinos”, dijo.

Presidente de Argentina confirmó que viajará a Perú para presenciar la asunción de la conservadora Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú. Video: NOW 97.9 FM

El vocero no acotó el acercamiento al plano protocolar. “Creemos que Fujimori va a participar en ese proceso de transformación del Perú para que también podamos llegar a acuerdos de libre comercio que fortalezcan nuestras relaciones comerciales”, sostuvo.

Ravier agregó que la afinidad entre ambos gobiernos puede trasladarse a decisiones concretas. Afirmó: “Tenemos que lograr que los países sean gobernados por presidentes que también quieran el libre comercio. Y creo que ahora que tenemos una ideología más parecida, vamos a poder sentarnos a conversar para que el comercio entre Perú y la Argentina mejore”.

La lectura política en Buenos Aires va más allá de la relación bilateral. Ravier ubicó a Fujimori dentro de un bloque regional que, según su visión, comparte una misma orientación con Milei y Donald Trump.

“Creo que es importantísimo que Donald Trump, por parte de Estados Unidos, Javier Milei por parte de Argentina, ahora se suma Fujimori en Perú y tantos otros líderes de cada país que están girando hacia las ideas de la libertad, empiecen a retomar este diálogo con este objetivo de reducir el socialismo”, afirmó.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriJavier Mileiperu-politica

Más Noticias

El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

La investigación de Punto Final reporta que el desembolso para personal legislativo se duplicó frente a hace cinco años y que el pago anual de planillas creció de 402 a 906 millones soles entre 2021 y 2025

El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

Asesinan a conductora de combi y disparan contra dos buses interprovinciales: vuelven los ataques al transporte público en Lima

Una trabajadora del transporte perdió la vida y varios conductores resultaron heridos tras una serie de ataques armados a unidades en diferentes zonas

Asesinan a conductora de combi y disparan contra dos buses interprovinciales: vuelven los ataques al transporte público en Lima

¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? El IGP dio esta explicación

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se refirió al destructivo temblor en la localidad de Chupaca que ya cobró la vida de al menos seis personas y dejó más de 300 damnificados

¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? El IGP dio esta explicación

Sunass: desvío de fondos para agua y alcantarillado será castigado con más de 2,75 millones de soles

El regulador peruano ha dispuesto también el endurecimiento de sanciones contra la designación irregular en directorios de empresas de agua

Sunass: desvío de fondos para agua y alcantarillado será castigado con más de 2,75 millones de soles

Minería ilegal: desvío de mercurio podía ser reportado más de 24 horas después a la SUNAT

La Administración ha lanzado un dispositivo para asegurar el control de cada lote de insumo químico desde su ingreso hasta su consumo, almacenamiento o transporte

Minería ilegal: desvío de mercurio podía ser reportado más de 24 horas después a la SUNAT
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Trabajadores municipales de Comas organizan actividades de campaña y cumpleaños de la alcaldesa Mónica Acuña

Trabajadores municipales de Comas organizan actividades de campaña y cumpleaños de la alcaldesa Mónica Acuña

“Si la envidia fuera delito, no habría cárcel que tenga tanta capacidad”: José Jerí responde a críticas por condecoración del Congreso

Gaseosas, polladas, kits para manicure, sandwicheras y hasta vacunas: la lista insólita de gastos en la era de José Balcázar

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se dan su primer beso frente a sus fans tras confirmar que son ‘salientes exclusivos’

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

Pati Lorena cuenta la faceta de Magaly Medina que vio fuera de cámaras: “Es súper cariñosa”

DEPORTES

Cruces definidos de los cuartos de final de la VNL Masculina 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Cruces definidos de los cuartos de final de la VNL Masculina 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima sorprende y está cerca de fichar a Pedro Gallese tras la salida de Guillermo Viscarra: “Gestión directa de Franco Navarro Mandayo”

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: así quedaron los partidos que definieron la clasificación