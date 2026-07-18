Jóvenes del FRENABEC se reúnen con Keiko Fujimori y piden apoyo para Beca 18: “Nos apoyará cuando asuma”

Un grupo de jóvenes del Frente Nacional de Beneficiarios y Aspirantes (FRENABEC) sostuvo un breve encuentro con la presidenta constitucional, Keiko Fujimori, para solicitar su respaldo frente a la situación que atraviesa el programa Beca 18. Los estudiantes llegaron hasta los exteriores de la vivienda de la futura mandataria, en San Borja, donde le entregaron un documento con sus principales demandas relacionadas con la continuidad del beneficio educativo.
Según informó Exitosa, los representantes del colectivo consideran que será el próximo Gobierno el que deba resolver sus pedidos, por lo que decidieron acudir desde tempranas horas a la residencia de Fujimori para plantearle su posición.
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Piden derogar la Resolución 365
En declaraciones para el citado medio, una joven representante del FRENABEC explicó las razones que motivaron la reunión con la presidenta electa. “Hemos logrado una ampliación de 30 días. Eso significa que esta resolución ya no le corresponde al gobierno actual, sino a la presidenta electa. Por eso hemos venido desde las 7:00 a.m. para pedirle su apoyo”, expresó.
La representante indicó que el documento entregado a Keiko Fujimori plantea una solicitud concreta para el próximo Gobierno. “Le hemos presentado un documento para que, cuando asuma la Presidencia, archive o derogue la Resolución Ministerial 365 o, si corresponde, impulse las modificaciones necesarias. Lo que exigimos es que esa resolución sea modificada”, sostuvo.
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Keiko Fujimori revisará pedido
Tras el breve encuentro, la vocera del FRENABEC dio a conocer la respuesta que recibieron de la presidenta electa respecto a su solicitud. “Nos dijo que va a leer nuestro documento, que evaluará nuestra situación y que nos apoyará, pero que lo hará cuando entre al cargo de presidenta”, afirmó para el citado medio.
La dirigente también advirtió que la preocupación del colectivo está enfocada en las futuras convocatorias de Beca 18. “Actualmente ningún joven se ha quedado sin su beca, pero miles podrían quedarse sin esa oportunidad. Solo en la convocatoria pasada fuimos 20 mil jóvenes; si esto continúa durante los próximos años, serán muchísimos los estudiantes que perderán la posibilidad de seguir estudiando”, alertó.
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5.000 becarios repiten curso
Más de 5.000 becarios de Pronabec matriculados en instituciones de educación superior privadas cursan por segunda vez asignaturas que desaprobaron, mientras que cerca de 1.600 las llevan por tercera vez, informó el director ejecutivo de la entidad, Enrique Chon Yamasato. Según explicó, esta situación prolonga la duración de las carreras y obliga al Estado a financiar semestres adicionales para que los estudiantes culminen sus estudios.
En entrevista con Canal N, Chon precisó que el costo promedio de un semestre por becario en una institución privada asciende a S/ 28.000, por lo que la repetición de cursos genera un impacto económico cercano a S/ 220 millones. “Estos recursos podrían destinarse a miles de jóvenes que esperan acceder a una beca. Sin embargo, al prolongarse la permanencia de algunos beneficiarios por la desaprobación de cursos, se reduce la capacidad del programa para incorporar nuevos talentos”, afirmó.
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El funcionario señaló que la propuesta de modificación del reglamento de la Ley N.° 29837, actualmente en consulta pública, busca fortalecer el uso responsable de los recursos públicos bajo criterios de meritocracia. Asimismo, aclaró que, de aprobarse la norma, las medidas no tendrán carácter retroactivo y solo se aplicarán a quienes ingresen al nuevo régimen, además de contemplar la suspensión temporal de la beca en casos excepcionales, como problemas de salud, embarazo o fallecimiento de un familiar directo.
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