Ejecutivo ya tiene autógrafa del crédito suplementario en sus manos: El plazo para promulgarla

Las gratificaciones de los CAS podrían no pagarse completas. Gobierno de José María Balcázar tiene el crédito suplementario en su 'cancha'. - Crédito Presidencia

Según el portal del Congreso, el Ejecutivo ya tiene en sus manos la autógrafa de la Ley del crédito suplementario, el cual no asciende a S/9.596 millones, a fin de atender necesidades de la población, entidades del Estado e inversiones, sino que también tiene medidas clave para los trabajadores CAS.

Se trata, por un lado, del apartado que incluye una medida para que el Ministerio de Economía y Finanzas defina cómo será el pago de gratificación a los trabajadores CAS. Pero también tiene los más de S/57 millones que se destinarán para este pago a los empleados de los gobiernos regionales y el nacional.

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Sin embargo, según la misma autógrafa, se tiene un plazo legal amplío para que el Ejecutivo promulgue esta norma. Si bien esto fue dado en la gestión del mandatario José María Balcázar, la Ley tiene un plazo hasta el viernes 14 de agosto para publicarse y empezar a estar vigente. Si no lo hace el actual presidente, ya quedaría en manos de Keiko Fujimori.

Balcázar ya ha deslizado que la medida quedaría en manos de Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

La Ley del crédito suplementario

“Con el propósito de cerrar brechas mediante la asignación de recursos públicos, la Comisión Permanente aprobó, con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que aprueba créditos suplementarios para financiar inversiones públicas, asegurar la continuidad de los servicios del Estado y garantizar el proceso de transición democrática, incorporando además diversas medidas consensuadas técnica y financieramente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, señalaba el Congreso.

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Así, con esta propuesta se incorporan recursos por S/9.596 millones “para la urgente atención de las necesidades de la población”.

La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Con respecto a esto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (bancada APP), destacó que las modificaciones e incorporaciones realizadas al dictamen optimizan la asignación de recursos públicos sin generar mayor presión sobre el Tesoro Público, respetando el principio de equilibrio fiscal, fortaleciendo la ejecución de inversiones y la atención de prioridades nacionales.

La medida para los CAS

Pero la Ley del crédito suplementario no se aprobó con una ‘fórmula’ de implementación de las gratificaciones para los trabajadores CAS, sino más bien con una medida para que el MEF defina esta aplicación.

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Trabajadores CAS recibirán como mínimo S/300, con cargo a los S/57 millones del crédito suplementario para el gobierno nacional y regionales. - Crédito MEF

“Para la implementación de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios del personal sujeto al Decreto Legislativo 1057, aprobado mediante la Ley 32563, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se establece el procedimiento de implementación para cada año fiscal, la forma y base de cálculo, las condiciones, requisitos y demás disposiciones necesarias para su otorgamiento”, resalta. Es decir, se deja en manos del MEF nuevamente su aplicación.

Pero también abre el espacio para que la entidad vuelva a buscar la progresividad de la medida. Resalta que también el MEF establecerá “las disposiciones complementarias para el pago proporcional y trunco de los referidos conceptos, de corresponder, sujeto a la disponibilidad presupuestal y respetando los principios de equilibrio y programación multianual, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria para cada año fiscal”.

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