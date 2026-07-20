Anuncian posible paro del transporte interprovincial luego de atentados a buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur

Dos ataques armados casi simultáneos contra buses de las empresas 'Cruz del Norte' y 'Cruz del Sur' dejaron a los choferes heridos y a decenas de pasajeros en pánico. Los atentados ocurrieron en distintos puntos de Lima, evidenciando la inseguridad en las carreteras. - América Noticias

El transporte interprovincial en el norte de Lima advirtió que podría paralizar sus operaciones si continúan los ataques extorsivos contra unidades de las empresas “Cruz del Norte” y “Cruz del Sur”, en una escalada que ya dejó seis ataques en la última semana y media y que, según el gremio, expone a conductores y pasajeros a disparos directos en ruta.

Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), sostuvo en conversación con Latina que la amenaza ya no alcanza solo al servicio urbano y que la falta de una respuesta coordinada del Estado acerca al sector a un paro.

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Ojeda precisó que al menos tres empresas del rubro recibieron amenazas por WhatsApp o de manera presencial para entregar dinero a organizaciones criminales, aunque evitó identificar a las firmas afectadas. El dato se suma a la advertencia de que Cotrapoy, según explicó, reúne al 80% del sector interprovincial.

“Vamos a hacer la advertencia: nos vamos a un paro de seguir con esta situación. No, lamentablemente, primero es la vida de los usuarios, primero es la vida de los conductores. Y hemos coordinado con el general Castillo, felicitamos por la captura, pero estos son gatilleros. Lo que nosotros queremos es la desactivación de las bandas”.

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El representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, indicó que si la situación crítica de la seguridad ciudadana sigue afectando a su gremio, se verán obligados a detener sus operaciones. | Foto: Agencia Andina

El dirigente describió un cuadro de violencia concentrado en la Panamericana Norte, en tramos como Fundición, Guandoy y Puente Piedra, donde —afirmó— grupos en motocicleta atacan los buses de manera reiterada.

Nuevo ataque podría causar un paro de transportes

Martín Ojeda reveló que el directorio del sector resolvió que, si siguen los ataques en el cono norte y no se desarticula a las bandas responsables, el transporte interprovincial “apaga sus motores”. La consecuencia que planteó es directa: una paralización de empresas que, según su versión, concentran la mayor parte de la oferta formal del servicio.

En la entrevista con Latina, Ojeda formuló su diagnóstico sobre la situación en la ruta: “En la última semana y media, la Panamericana Norte es tierra de nadie“. Según su relato, los gatilleros de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión “disparan a matar”. Añadió que ya hubo conductores heridos y tiros contra unidades con pasajeros a bordo, con el riesgo de que una bala impacte sobre cualquier viajero.

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Seguridad policial se intensifica en Lima por paro convocado. - Crédito: PNP

Ese planteo fue acompañado por un pedido puntual a distintas instituciones. Reclamó prevención, seguridad y coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, y preguntó por el despliegue de la DINOES fuera de los penales para resguardar el traslado de los ómnibus.

La captura de atacantes no alcanza, según el sector

Ojeda reconoció una acción reciente de la Policía tras el ataque a una unidad de transporte provincial. Señaló que hubo una captura bajo un “plan cerco” y felicitó al general Castillo por ese operativo.

Marcó un límite en ese resultado. “Pero eso es los gatilleros”, dijo, antes de reclamar que la investigación avance sobre “la banda, la organización criminal” y sobre “la trazabilidad del dinero”.

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La distinción estructura el planteo del gremio. Para el representante empresarial, la respuesta estatal se concentra en quienes ejecutan los ataques, pero no en la estructura que los financia y ordena. Por eso sostuvo que no piensa esperar nuevos hechos para exigir cambios, porque “está en juego la vida” de choferes y usuarios.

El representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, indicó que si la situación crítica de la seguridad ciudadana sigue afectando a su gremio, se verán obligados a detener sus operaciones. (Foto: Agencia Andina)

Las amenazas ya no son solo un riesgo

El dirigente definió ese requerimiento como una “colaboración sanguinaria” y lo encuadró sin matices como extorsión. También explicó que la decisión de no difundir nombres responde a un criterio de resguardo, en un contexto donde incluso hablar públicamente implica temor.

Esa atmósfera quedó reforzada por otra observación del propio dirigente: cuando ocurre un atentado, “nadie quiere hablar”. Según su descripción, pasajeros y trabajadores prefieren callar porque asumen que pueden convertirse en el próximo blanco.

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En el estudio, uno de los periodistas agregó un dato del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público: cada mes se reciben 1.053 denuncias por extorsión y chantaje en Perú, un promedio de 70 por día y de tres por hora a nivel nacional.

Ataque a buses interprovinciales

Dos buses interprovinciales fueron atacados a balazos en distintos puntos de Lima, dejando heridos y desatando el temor entre decenas de pasajeros. Los hechos ocurrieron casi de forma simultánea en Santa Anita y en el kilómetro treinta de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, mientras las unidades se dirigían a ciudades del interior del país.

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Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Lima deja un conductor herido y un mensaje extorsivo| Difusión

El primer incidente involucró a un bus de la empresa Cruz del Norte que se desplazaba hacia Trujillo. Durante el trayecto, el vehículo recibió disparos que atravesaron el parabrisas. Uno de los proyectiles rozó la cabeza del conductor, quien debió recibir atención de emergencia. Un testigo relató que al salir observó dos balas en el parabrisas y sangre en la cabina. La policía acordonó la zona y comenzó a recolectar evidencias para la investigación.

Casi al mismo tiempo, otro bus de la empresa Cruz del Sur, que partía de Santa Anita rumbo a Huaraz, fue interceptado por desconocidos a bordo de una motocicleta. Según los primeros testimonios, los atacantes arrojaron un sobre hacia la cabina antes de abrir fuego. El conductor, Jaime Córdoba, resultó lesionado por esquirlas de bala. Dentro del bus viajaban más de treinta pasajeros, en su mayoría turistas extranjeros, quienes fueron evacuados y trasladados a otra unidad para continuar su viaje.

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